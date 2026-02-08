08.02.2026 06:00
Deň 2
Miláno a Cortina 2026
Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová (vľavo), ktorej odovzdáva štafetu Paulína Bátovská Fialková (vpravo) počas zmiešanej štafety na 4x6 km na zimných olympijských hrách v Anterselve
Slovenským biatlonistom úvod olympiády nevyšiel, finišovali medzi poslednými
Petra Vlhová.
Vlhová sa vôbec nemusí dostať na trať. Ako sa jazdí tímová kombinácia na ZOH 2026
Lindsey Vonnovú musel po páde v zjazde na ZOH 2026 odviesť do nemocnice vrtuľník.
Vonnová chcela uspieť za každú cenu. Až príliš riskovala, myslí si olympijská víťazka
Na snímke slovenskí hokejisti zľava Šimon Nemec, Pavol Regenda, Martin Fehérváry a Erik Černák počas príchodu slovenských hráčov NHL na letisko Milano Malpensa.
VIDEO: Slafkovský, Nemec aj MacKinnon. Príchod hráčov z NHL sprevádzal chaos na letisku
Lindsey Vonnová a jej pád v zjazde žien na ZOH 2026.
Odopnite jej lyže, preboha, vravela Valette Zuzulová. Vonnová po páde kričala od bolesti
Zuzana Maděrová sa teší v cieli
Česko má prvú medailu a hneď zlatú. Mladá snoubordistka napodobnila Ledeckú
Vlhová sa vôbec nemusí dostať na trať. Ako sa jazdí tímová kombinácia na ZOH 2026

Petra Vlhová.
Petra Vlhová. (Autor: TASR)
Nikola Černáková|8. feb 2026 o 13:45
Slovenka ohlásila návrat na svahy po dvoch rokoch.

Petra Vlhová sa vracia. Bude súťažiť na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine a možno dokonca nie iba v jednej disciplíne.

"Mierim do Cortiny na svoje štvrté olympijské hry," oznámila Vlhová v sobotu na sociálnej sieti.

"Od mojich posledných pretekov ubehli dva roky a nemôžem sa dočkať, keď budem opäť v štartovej bráne a reprezentovať svoju krajinu. Budem súťažiť v tímovej kombinácii a slalome. Poďme na to," doplnila v príspevku.

Slalom je posledná disciplína v programe alpského lyžovania na ZOH 2026, naplánovali ho na 18. februára. Vlhová sa však chce predstaviť aj v tímovej kombinácii - novej disciplíne, ktorá má v Miláne a Cortine olympijskú premiéru. Pôjde sa už v utorok.

Vlhová čaká, či vôbec pôjde

Na papieri ide o jednoduchý súčet zjazdu a slalomu, v praxi však prináša situácie, aké doteraz na vrcholných podujatiach nebývali.

V tímovej kombinácii totiž najprv ide rýchlostná disciplína a ak ju lyžiar nedokončí, druhý člen dvojice už neštartuje. O tom, či sa slalomár postaví na trať, tak nemusí rozhodovať jeho vlastný výkon, ale jazda tímového partnera.

Tímová kombinácia je novinka, ktorú FIS testovala na majstrovstvách sveta 2025.

V Saalbachu sa tešila z triumfu dvojica Breeze Johnsonová a Mikaela Shiffrinová. 

Mikaela Shiffrinová (vľavo) a Breezy Johnsonsonová oslavujú titul majsteriek sveta na MS 2025 v Saalbachu.
Mikaela Shiffrinová (vľavo) a Breezy Johnsonsonová oslavujú titul majsteriek sveta na MS 2025 v Saalbachu. (Autor: TASR/AP)

Petra Vlhová sa do súťažného kolotoča vracia po viac než dvoch rokoch, počas ktorých ju z neho vyradili zranenie kolena a dlhá rekonvalescencia. 

Tímová kombinácia jej otvára ďalšiu možnosť, ako byť súčasťou olympijského programu, hoci v disciplíne, kde nebude mať všetko vo vlastných rukách. Pre slovenské publikum však bude už jej návrat na štart významným momentom.

Slovensko plánuje postaviť dvojicu Petra Vlhová – Katarína Šrobová. 

Ak by rýchlostná časť slovenského tímu nevyšla, Vlhová by sa na trať nedostala. Pravidlá sú v tomto jednoznačné: do slalomu môže nastúpiť len tá dvojica, v ktorej zjazdárka príde do cieľa. 

V slovenskom tíme má rýchlostnú časť absolvovať Katarína Šrobová. Pred pretekmi stihla jeden oficiálny tréning zjazdu, v ktorom sa pohybovala v zadnej časti výsledkovej listiny. Na štart pretekov sa napokon nepostavila. 

Rolu mohol zohrať aj fakt, že absolvovala len jediný tréning, čo pri rýchlostnej disciplíne na olympijskom kopci nemusí stačiť na dostatočné „odčítanie“ trate, keďže v zjazde pravidelne neštartuje v seriáli Svetového pohára.

Skvelý tréning pre Slovenku

Ďalší dôležitý fakt je, že do slalomu nepostupuje len tridsať najlepších tímov, ale všetky. Teda všetky, kde prvá pretekárka dokončí zjazd. Číslo tridsať sa týka len štartového poradia, nie postupu.

Prvých tridsať tímov po zjazde ide slalom v obrátenom poradí. Tím na tridsiatom mieste štartuje prvý, víťaz zjazdu až ako tridsiaty. 

Tímy od tridsiateho prvého miesta ďalej idú po odjazdení prvej tridsiatky normálne podľa výsledku. Formát má vytvoriť dramatický záver a vyrovnať podmienky, podobne ako druhé kolo slalomu či obrovského slalomu.

Pre slovenský tím to zároveň znamená, že Vlhová môže do slalomu nastúpiť bez ohľadu na priebežné umiestnenie po zjazde. Pokiaľ slovenská pretekárka príde do cieľa zjazdu, jej tímová kolegyňa sa postaví na štart slalomu — rozhodovať bude len to, z akej pozície sa na trať postaví. 

Program tímovej kombinácie na ZOH 2026:

Utorok 10. februára

1. kolo zjazd - 10:30

2. kolo slalom - 14:00

Pre Vlhovú to môže byť aj vítaná možnosť rozjazdiť sa priamo na olympijskom kopci, v ostrej konkurencii a porovnať sa so súperkami, ktoré budú o niekoľko dní stáť na štarte individuálneho slalomu. 

V kontexte jej návratu po dlhej pauze môže mať takýto štart hodnotu aj ako kvalitný pretekový tréning pred hlavnou disciplínou.

Skúsenosť pre mladú lyžiarku

Dvadsaťjedenročná Šrobová je jedna z najmladších pretekárok v reprezentácii. V tejto sezóne sa prvýkrát ukázala aj v pretekoch Svetového pohára, keď nastúpila na slalom v Špindlerovom Mlyne, svoju jazdu však nedokončila. 

Patrí k univerzálnym lyžiarkam, ktoré jazdia všetky disciplíny, no doteraz sa najviac presadzovala najmä v slalome. 

V minulej sezóne dvakrát zvíťazila na pretekoch kategórie FIS a postupne sa snaží presadiť aj vo vyššej konkurencii. 

Tímová kombinácia by pre ňu znamenala jednu z najväčších príležitostí kariéry – štart na olympiáde po boku lídra tímu, navyše v disciplíne, kde sa bude od nej vyžadovať najmä istota a kontrolovaná jazda na náročnom kopci.

Katarína Šrobová počas Svetových zimných univerzitných hier v Turíne 2025.
Katarína Šrobová počas Svetových zimných univerzitných hier v Turíne 2025. (Autor: FOTO - ROMAN BENICKÝ)

Americký ťahák

Nová disciplína lákala aj marketingovo a veľa sa hovorilo o možnom americkom tandeme Mikaela Shiffrinová – Lindsey Vonnová. 

Ten mal patriť k hlavným ťahákom olympiády: legenda rýchlostných disciplín a najúspešnejšia slalomárka generácie v jednom tíme. 

Vonnová sa však ešte pred hrami zranila v zjazde, keď si poškodila koleno, s ktorým mala problémy už v minulosti. 

Napriek tomu nastúpila na olympijský zjazd, kde opäť spadla. Na svahu zostala po páde kričať od bolesti a z trate ju odviezol vrtuľník. Televízni experti okamžite začali hovoriť aj o tom, že by mohlo ísť o definitívny koniec jej kariéry.

Americký tím tak zrejme siahne po inej kombinácii. Reálne sa črtá dvojica Shiffrinová – Breezy Johnsonová. Tridsaťročná Johnsonová sa na tejto olympiáde stala v nedeľu šampiónkou v zjazde a patrí medzi najlepšie rýchlostné lyžiarky sezóny. 

So Shiffrinovou už navyše získala zlato v tímovej kombinácii na majstrovstvách sveta, takže ide o dvojicu, ktorá má spoločnú skúsenosť aj výsledok.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

