Sklamanie pre Ledeckú, olympijské zlato neobháji. Medailu získa iná Češka

Češka Ester Ledecká olympijské zlato v paralelnom obrovskom slalome na snowboarde z Pchjongčchangu a Pekingu neobháji, v Livigne na ZOH 2026 vypadla vo štvrťfinále.
Premiérovú medailu získa Zuzana Maděrová, ktorá už postúpila do finále.
Veľká favoritka Ledecká po chybe v úvode štvrťfinále prehrala s Rakúšankou Sabine Payerovou, na ktorú po stíhacej jazde stratila šesť stotín sekundy.
Maděrová porazila Nemku Ramonu Hofmeisterovú, ktorá zhruba v polovici jazdy spadla a štvrťfinále nedokončila.
V semifinále dvadsaťjedenročná Maděrová porazila domácu Talianou Elisu Caffontovú, prekvapujúcu premožiteľkou vedúcej ženy Svetového pohára Cubaki Mikiovou.
V rozhodujúcej jazde sa česká reprezentantka stretne s Rakúšankou Sabine Payerovou, štvrťfinálovou premožiteľkou Ester Ledeckej.
