    Lindsey Vonnová padá v zjazde na ZOH 2026.
    Katastrofický scenár pre Vonnovú. Po páde v zjazde kričala od bolesti
    Snoop Dogg v hľadisku počas curlingového zápasu v spoločnosti mamy amerického curlera Koreyho Dropkina.
    Z olympiády robí cirkus, zarobí milióny. Fotku so Snoop Doggom má aj Slovenka
    Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
    Najlepšie na ZOH skončili tesne za pódiom. Slováci pôjdu do miešanej štafety v najsilnejšom zložení
    Z dediny štýlovo, na ľad predpisovo. Česi musia na olympiáde znovu meniť oblečenie

    Česká výprava počas otváracieho ceremoniálu ZOH 2026.
    Česká výprava počas otváracieho ceremoniálu ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    CTK|8. feb 2026 o 11:16
    V minulosti vtipkovali, že sa budú prezliekať v autobuse.

    Českí hokejisti aj hokejistky musia na olympijských hrách v Miláne ako už tradične riešiť komplikácie so správnou značkou oblečenia.

    Partnerom Českého olympijského výboru je iná firma ako v prípade Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) a hráči aj hráčky sa v priestoroch hokejovej arény musia pohybovať predpisovo oblečené. Podľa manažéra mužskej reprezentácie Milana Hniličku to ale nie je veľký problém.

    "Na začiatku prípravy v Karlových Varoch sme vstúpili do olympijského režimu a začali sme používať Alpine Pro. Oblečenie od Nike, rovnako ako na majstrovstvách sveta, na nás čakalo v Miláne, "povedal Hnilička ČTK.

    K výmene oblečenia dochádza až na športovisku. "Z olympijskej dediny budeme vychádzať v Alpine Pro a na zimáku sa potom prezlečieme," vysvetlil bývalý brankár, ktorý obdobnú procedúru zažil aj ako hráč. Hnilička sa na olympijských hrách predstaviť trikrát a bol aj súčasťou zlatého tímu v Nagane.

    V minulosti hokejisti občas vtipkovali, že sa budú musieť prezliekať v autobuse po ceste do arény. Tak ďaleko ale situácia nikdy nezašla. "Možno to predtým vyvolávalo otázky, ako sa to zvládne, ale dnes už je všetko dobre opísané v pravidlách," povedal Hnilička.

    Doplnil, že zástupcovia IIHF a Medzinárodného olympijského výboru v pravidlách mysleli aj na trénerov na striedačkách. "Môžu mať obleky, ale čisté, bez značiek (výrobcov či sponzorov)," doplnil manažér národného tímu.

