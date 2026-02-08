Z dediny štýlovo, na ľad predpisovo. Česi musia na olympiáde znovu meniť oblečenie

Českí hokejisti aj hokejistky musia na olympijských hrách v Miláne ako už tradične riešiť komplikácie so správnou značkou oblečenia.
Partnerom Českého olympijského výboru je iná firma ako v prípade Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) a hráči aj hráčky sa v priestoroch hokejovej arény musia pohybovať predpisovo oblečené. Podľa manažéra mužskej reprezentácie Milana Hniličku to ale nie je veľký problém.
"Na začiatku prípravy v Karlových Varoch sme vstúpili do olympijského režimu a začali sme používať Alpine Pro. Oblečenie od Nike, rovnako ako na majstrovstvách sveta, na nás čakalo v Miláne, "povedal Hnilička ČTK.
K výmene oblečenia dochádza až na športovisku. "Z olympijskej dediny budeme vychádzať v Alpine Pro a na zimáku sa potom prezlečieme," vysvetlil bývalý brankár, ktorý obdobnú procedúru zažil aj ako hráč. Hnilička sa na olympijských hrách predstaviť trikrát a bol aj súčasťou zlatého tímu v Nagane.
V minulosti hokejisti občas vtipkovali, že sa budú musieť prezliekať v autobuse po ceste do arény. Tak ďaleko ale situácia nikdy nezašla. "Možno to predtým vyvolávalo otázky, ako sa to zvládne, ale dnes už je všetko dobre opísané v pravidlách," povedal Hnilička.
Doplnil, že zástupcovia IIHF a Medzinárodného olympijského výboru v pravidlách mysleli aj na trénerov na striedačkách. "Môžu mať obleky, ale čisté, bez značiek (výrobcov či sponzorov)," doplnil manažér národného tímu.
Program Česka na ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara