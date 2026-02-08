Nezastaviteľný Kläbo získal na ZOH šieste zlato. Slovák otváral siedmu desiatku

ZOH 2026 v Miláne a Cortine - beh na lyžiach
Skiatlon mužov:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Johannes Hösflot Kläbo
Nórsko
46:11,0 min
2.
Mathis Desloges
Francúzsko
+2,0 s
3.
Martin Löwström Nyenget
Nórsko
+2,1 s
4.
Savelij Korosteľov
NŠ
+3,6 s
5.
Hugo Lapalus
Francúzsko
+4,3 s
6.
Harald Östberg Amundsen
Nórsko
+30,4 s
60.
Peter Hinds
Slovensko
+7:33,7 min
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo sa stal víťazom skiatlonu na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Získal šieste zlato spod piatich kruhov, z toho tretie individuálne.
Na stupňoch víťazov ho doplnili strieborný Francúz Mathis Desloges (+2,0 s) a bronzový krajan Martin Nyenget (+2,1).
Jediný slovenský zástupca v pretekoch Peter Hinds prišiel do cieľa na 60. mieste. Na lídra mal manko 7:33,7 min.
Kläbo vôbec prvýkrát na olympiáde triumfoval na takzvanej dlhej trati, doteraz mal na konte dve individuálne prvenstvá zo šprintov z Pjongčangu i Pekingu.
Líder celkového poradia SP zároveň úspešne vykonal prvý krok k zopakovaniu mimoriadneho počinu spred roka z domácich MS v Trondheime, kde triumfoval vo všetkých šiestich disciplínach.
O svojom víťazstve rozhodol 29-ročný lyžiar v záverečnom šprinte vedúcej pätice, v ktorom podľa očakávania nenašiel konkurenta.
Tri zlaté medaily ho delia od prekonania absolútneho rekordu na ZOH - na čele historickej tabuľky sú momentálne s ôsmimi zlatými bežci Marit Björgenová, Björn Dählie a biatlonista Ole Einar Björndalen.
Dvadsaťtriročný Desloges vo svojej premiére na ZOH zaznamenal životný úspech a získal prvú medailu z vrcholného podujatia. Tridsaťtriročný Nyenget sa v prebiehajúcej sezóne sústredil na olympiádu, vynechal aj Tour de Ski a dočkal sa prvej medaily spod piatich kruhov.
Na náročnej trati v Tesere, ktorú bežci poznajú aj z Tour de Ski, sa za ideálneho slnečného počasia držali pretekári pospolu iba prvých päť kilometrov. Potom sa odpútala dvanástka bežcov.
Nebol medzi ňou Edvin Anger, najväčšia švédska nádej na medailu stratila kontakt s najlepšími po páde. Na desiatom kilometri bola vpredu už iba osmička, ako prvý prezúval Kläbo o 1,3 sekundy pred krajanom Haraldom Amundsenom a o 1,8 pred tretím Nyengetom.
Na prvom okruhu voľnou technikou došli sily tretiemu mužovi celkového poradia Svetového pohára Nórovi Mattisovi Sternhagenovi a kontakt stratil aj druhý v SP Amundsen, ktorý spadol.
Boj o medaily tak na záverečných dvoch okruhoch prebiehal medzi päticou lyžiarov, dvoma Nórmi, dvoma Francúzmi a Rusom v neutrálnych farbách Savelijom Korosteľovom. Kläbo zvýšil tempo v poslednom stúpaní a v cieľovej rovinke ukázal protivníkom chrbát.
Hinds si išiel svoje tempo a držal sa v zadnej časti štartového poľa. Po 1,5 km bol na 50. priečke s mankom 13,3 s na čelo.
Po polovici trate mu patrila 63. priečka s odstupom viac ako štyri minúty, métou 15,1 km prešiel na 62. priečke so stratou +6:06,2 a na záverečných 5 km sa posunul o dve priečky vpred.
