Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová (vľavo), ktorej odovzdáva štafetu Paulína Bátovská Fialková (vpravo) počas zmiešanej štafety na 4x6 km na zimných olympijských hrách v Anterselve
Slovenským biatlonistom úvod olympiády nevyšiel, finišovali medzi poslednými
Petra Vlhová.
Vlhová sa vôbec nemusí dostať na trať. Ako sa jazdí tímová kombinácia na ZOH 2026
Lindsey Vonnovú musel po páde v zjazde na ZOH 2026 odviesť do nemocnice vrtuľník.
Vonnová chcela uspieť za každú cenu. Až príliš riskovala, myslí si olympijská víťazka
Na snímke slovenskí hokejisti zľava Šimon Nemec, Pavol Regenda, Martin Fehérváry a Erik Černák počas príchodu slovenských hráčov NHL na letisko Milano Malpensa.
VIDEO: Slafkovský, Nemec aj MacKinnon. Príchod hráčov z NHL sprevádzal chaos na letisku
Lindsey Vonnová a jej pád v zjazde žien na ZOH 2026.
Odopnite jej lyže, preboha, vravela Valette Zuzulová. Vonnová po páde kričala od bolesti
Zuzana Maděrová sa teší v cieli
Česko má prvú medailu a hneď zlatú. Mladá snoubordistka napodobnila Ledeckú
Lístky na olympijský slalom? Šéf Vlhovej fanclubu tvrdí: Nemá ich ani Shiffrinová pre brata

Petra Vlhová
Petra Vlhová (Autor: Reuters)
Nikola Černáková|8. feb 2026 o 14:40
Slovenská lyžiarka sa vracia po dvoch rokoch.

Vrátia sa s Petrou Vlhovou na svahy aj slovenskí fanúšikovia? Elitná lyžiarka, ktorá už vyše dva roky pauzuje po ťažkom zranení kolena, ohlásila návrat na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine.

Aj keď dlhodobo nesúťaží, jej fanúšikovia nezmizli. Slovenský fanclub stále cestuje na preteky Svetového pohára, hoci atmosféra bez ich líderky je iná.

„Bez Petry je to také smutné,“ priznáva vedúci fanclubu Miroslav Ledecký. „Ale drží nás pokope dobrá partia. Radi sa stretávame, organizátori nás už poznajú, aj kameramani – vždy s tými oranžovými čapicami,“ usmeje sa. 

Komunita a spoločné cesty

Výjazdy už nie sú také masové ako v časoch, keď Petra bojovala o pódiá, ale slovenskí fanúšikovia stále patria k tým skupinám, ktoré si človek na tribúnach okamžite všimne – oranžové čiapky, vlajky, hlasné povzbudzovanie a dobrá nálada.

Miroslav Ledecký s manželkou a so Zrinkou Ljutičovou (vľavo).
Miroslav Ledecký s manželkou a so Zrinkou Ljutičovou (vľavo). (Autor: Miroslav Ledecký)

„Je nás menej, ledva naplníme autobus,“ priznáva šéf fanclubu. Napriek tomu sa snažia robiť atmosféru všade, kam prídu. Organizátori ich už poznajú, rovnako aj ľudia zo zákulisia. 

Niektoré zastávky však ukázali, že slovenských fanúšikov vie prísť na lyžovanie stále veľmi veľa. Silným momentom bol napríklad Špindlerov Mlyn, kde sa zišlo množstvo Slovákov.

Podobné to bolo aj v Kranjskej Gore. Pre mnohých to už nie je len o len o pretekoch, ale aj o tradícii, spoločných cestách a komunite, ktorá vznikla okolo slovenskej lyžiarky. 

Komu fandia, keď Vlhová pauzuje?

Aj bez svojej favoritky si fanúšikovia našli dôvod sledovať preteky naplno. Hoci priznávajú, že nič už nemá rovnakú iskru ako vtedy, keď na štarte stála Vlhová.

Sympatie momentálne smerujú najmä k chorvátskej hviezde Zrinke Ljutičovej. Mladá pretekárka patrí medzi najväčšie talenty novej generácie, no práve v poslednom období si prechádza náročnejším obdobím.

„Teraz fandíme Zrinke,“ prezrádza Ledecký. 

Vraví, že fanúšikovská komunita medzi pretekárkami funguje prirodzene aj mimo reflektorov. „Moltzanovci za nami prišli sami,“ dodáva s úsmevom.

Veria, že návrat príde

Slovenská lyžiarka bola ohľadne štartu na olympiáde v Miláne a Cortine opatrná, definitívne rozhodnutie si nechávala na poslednú chvíľu. V sobotu však oznámila, že bude v Cortine štartovať. 

Šéf fanclubu priznáva, že jeho pohľad na Vlhovej návrat sa postupne menil.

„Na začiatku som bol opatrný, ale potom som dostal informácie, že je na tom dobre. Veril som, že nastúpi,“ hovorí.

Fanúšikov navyše povzbudili aj správy z domova. „Chlapci ju videli v Jasnej na tréningu lyžovať a šla úplne super,“ dodáva Ledecký.

Podľa jeho slov všetko smeruje k tomu, aby sa Petra Vlhová mohla pripraviť na návrat vo veľkom štýle.

Fanúšikovia sa už teraz pripravujú ďalšiu veľkú cestu – tradičný úvod sezóny do Söldenu. S rovnakým cieľom: byť na svahu, držať spolu a veriť, že oranžová vlna sa čoskoro opäť rozbehne naplno aj so slovenskou lyžiarkou.

Olympiáda? Lístky nie sú

Veľkou témou medzi fanúšikmi je samozrejme olympiáda, lenže dostať sa na ňu nebude jednoduché. 

„Nemáme lístky. Na slalom sa už vôbec nedá dostať,“ vysvetľuje Ledecký. 

Situáciu komplikuje aj doprava v Cortine, keďže organizátori museli obmedzovať predaj vstupeniek aj pre logistické problémy – nová gondola, ktorá mala privážať divákov priamo k ženskému areálu, sa nedokončila načas, a kapacita na slalomové preteky je preto veľmi prísne limitovaná.

Dokonca ani svetové hviezdy nemajú výhodu. „Ani Shiffrinová nedostala lístky pre brata,“ tvrdí Ledecký. 

Hoci Vlhová dlho nesúťažila, záujem o ňu v posledných dňoch stále stúpal. „Ľudí pribúda a stále sa pýtajú, či môžu zohnať lístky,“ hovorí šéf fanclubu, ktorý verí, že fanúšikovia si návrat napokon ešte užijú – aj keby to nebolo priamo pri trati.

