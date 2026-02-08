Lístky na olympijský slalom? Šéf Vlhovej fanclubu tvrdí: Nemá ich ani Shiffrinová pre brata

Vrátia sa s Petrou Vlhovou na svahy aj slovenskí fanúšikovia? Elitná lyžiarka, ktorá už vyše dva roky pauzuje po ťažkom zranení kolena, ohlásila návrat na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine.
Aj keď dlhodobo nesúťaží, jej fanúšikovia nezmizli. Slovenský fanclub stále cestuje na preteky Svetového pohára, hoci atmosféra bez ich líderky je iná.
„Bez Petry je to také smutné,“ priznáva vedúci fanclubu Miroslav Ledecký. „Ale drží nás pokope dobrá partia. Radi sa stretávame, organizátori nás už poznajú, aj kameramani – vždy s tými oranžovými čapicami,“ usmeje sa.
Komunita a spoločné cesty
Výjazdy už nie sú také masové ako v časoch, keď Petra bojovala o pódiá, ale slovenskí fanúšikovia stále patria k tým skupinám, ktoré si človek na tribúnach okamžite všimne – oranžové čiapky, vlajky, hlasné povzbudzovanie a dobrá nálada.
„Je nás menej, ledva naplníme autobus,“ priznáva šéf fanclubu. Napriek tomu sa snažia robiť atmosféru všade, kam prídu. Organizátori ich už poznajú, rovnako aj ľudia zo zákulisia.
Niektoré zastávky však ukázali, že slovenských fanúšikov vie prísť na lyžovanie stále veľmi veľa. Silným momentom bol napríklad Špindlerov Mlyn, kde sa zišlo množstvo Slovákov.
Podobné to bolo aj v Kranjskej Gore. Pre mnohých to už nie je len o len o pretekoch, ale aj o tradícii, spoločných cestách a komunite, ktorá vznikla okolo slovenskej lyžiarky.
Komu fandia, keď Vlhová pauzuje?
Aj bez svojej favoritky si fanúšikovia našli dôvod sledovať preteky naplno. Hoci priznávajú, že nič už nemá rovnakú iskru ako vtedy, keď na štarte stála Vlhová.
Sympatie momentálne smerujú najmä k chorvátskej hviezde Zrinke Ljutičovej. Mladá pretekárka patrí medzi najväčšie talenty novej generácie, no práve v poslednom období si prechádza náročnejším obdobím.
„Teraz fandíme Zrinke,“ prezrádza Ledecký.
Vraví, že fanúšikovská komunita medzi pretekárkami funguje prirodzene aj mimo reflektorov. „Moltzanovci za nami prišli sami,“ dodáva s úsmevom.
Veria, že návrat príde
Slovenská lyžiarka bola ohľadne štartu na olympiáde v Miláne a Cortine opatrná, definitívne rozhodnutie si nechávala na poslednú chvíľu. V sobotu však oznámila, že bude v Cortine štartovať.
Šéf fanclubu priznáva, že jeho pohľad na Vlhovej návrat sa postupne menil.
„Na začiatku som bol opatrný, ale potom som dostal informácie, že je na tom dobre. Veril som, že nastúpi,“ hovorí.
Fanúšikov navyše povzbudili aj správy z domova. „Chlapci ju videli v Jasnej na tréningu lyžovať a šla úplne super,“ dodáva Ledecký.
Podľa jeho slov všetko smeruje k tomu, aby sa Petra Vlhová mohla pripraviť na návrat vo veľkom štýle.
Fanúšikovia sa už teraz pripravujú ďalšiu veľkú cestu – tradičný úvod sezóny do Söldenu. S rovnakým cieľom: byť na svahu, držať spolu a veriť, že oranžová vlna sa čoskoro opäť rozbehne naplno aj so slovenskou lyžiarkou.
Olympiáda? Lístky nie sú
Veľkou témou medzi fanúšikmi je samozrejme olympiáda, lenže dostať sa na ňu nebude jednoduché.
„Nemáme lístky. Na slalom sa už vôbec nedá dostať,“ vysvetľuje Ledecký.
Situáciu komplikuje aj doprava v Cortine, keďže organizátori museli obmedzovať predaj vstupeniek aj pre logistické problémy – nová gondola, ktorá mala privážať divákov priamo k ženskému areálu, sa nedokončila načas, a kapacita na slalomové preteky je preto veľmi prísne limitovaná.
Dokonca ani svetové hviezdy nemajú výhodu. „Ani Shiffrinová nedostala lístky pre brata,“ tvrdí Ledecký.
Hoci Vlhová dlho nesúťažila, záujem o ňu v posledných dňoch stále stúpal. „Ľudí pribúda a stále sa pýtajú, či môžu zohnať lístky,“ hovorí šéf fanclubu, ktorý verí, že fanúšikovia si návrat napokon ešte užijú – aj keby to nebolo priamo pri trati.
