ONLINE: Sánkovanie mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Jozef Ninis)

Slovenský sánkar Jozef Ninis dnes ide 3. a 4. jazdu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
V pretekoch sa predstaví celkovo 25 sánkarov, ktorí preteky odštartovali už včera jazdami číslo 1 a 2. Ninis figuruje priebežne na 20. priečke.
Kde sledovať sánkovanie na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Sánkovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Sánkovanie mužov (ZOH Miláno a Cortina 2026, Jozef Ninis, 3. a 4. jazda, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zimné olympijské hry - Sánky 2026
08.02.2026 o 17:00
Muži - 3. a 4. jazdy
Plánovaný
Prehľad
Pořadí po 2. jízdách:
1. Max Langenhan (GER) 1:45,826 min
2. Jonas Müller (AUT) +0,162
3. Dominik Fischnaller (ITA) +0,298
4. Kristers Aparjods (LAT) +0,508
5. Leon Felderer (ITA) +0,765
6. Nico Gleirscher (AUT) +0,859
7. Wolfgang Kindl (AUT) +0,880
8. Felix Loch (GER) +0,919
9. Timon Grancagnolo (GER) +1,018
10. Gints Bērziņš (LAT) +1,060
11. Jonathan Gustafson (USA) +1,475
12. Anton Dukač (UKR) +1,634
13. Valentin Cretu (ROU) +1,656
14. Andrij Mandzij (UKR) +1,714
15. Svante Kohala (SWE) +1,801
16. Roman Repilov (OAR) +1,882
17. Matthew Greiner (USA) +1,934
18. Alex Gufler (ITA) +1,943
19. Alex Ferlazzo (AUS) +2,186
20. Jozef Ninis (SVK) +2,257
21. Ondřej Hyman (CZE) +2,791
22. Mateusz Sochowicz (POL) +3,182
23. Seja Kobajaši (JPN) +3,498
24. Čen-jü Pao (CHN) +3,718
25. Eduard-Mihai Craciun (ROU) +3,767
Pořadí světového poháru (po 7 z 9 závodů):
1. Felix Loch (GER) 616 bodů
2. Jonas Müller (AUT) 615
3. Max Langenhan (GER) 505
4. Nico Gleirscher (AUT) 383
5. Kristers Aparjods (LAT) 343
6. Wolfgang Kindl (AUT) 329
7. David Gleirscher (AUT) 287
8. Gints Bērziņš (LAT) 278
9. David Nößler (GER) 257
10. Timon Grancagnolo (GER) 249
...
21. Jozef Ninis (SVK) 135
23. Ondřej Hyman (CZE) 125
29. Marián Skupek (SVK) 82
40. Jakub Vepřovský (CZE) 40
44. Štefan Doktor (SVK) 23
45. Bruno Mick (SVK) 21
Výsledky na ZOH 2022:
1. Johannes Ludwig (GER) 3:48,735
2. Wolfgang Kindl (AUT) +0.160
3. Dominik Fishnaller (ITA) +0.951
4. Felix Loch (GER) +1.143
5. Kristers Aparjods (LAT) +1.318
...
21. Jozef Ninis (SVK)
25. Marián Skupek (SVK)
30. Michal Lejsek (CZE)
Prenos
Sáňkaři nastoupí do třetích jízd podle pořadí po dvou odjetých jízdách.
Pořadí po 2. jízdách
První polovinu závodu mají sáňkaři za sebou a nejlépe nakročeno má ke zlaté medaili Němec Max Langenhan, který dvakrát překonal traťový rekord a vede o 162 tisícin před Jonasem Müllerem. Třetí je ještě v kontaktu se ztrátou necelých tří desetin domácí Dominick Fischnaller. Na chybu svých soupeřů bude čekat Lotyš Aparjods, jenž je za lídrem o půl sekundy. Další sáňkaři už ztrácejí výrazněji a jejich zisk medaile už by byl spíš překvapením.
O nejlepší dvacítku, kterou čeká kromě třetí jízdy také závěrečná čtvrtá, bojují veteráni Jozef Ninis i Ondřej Hyman. Lépe je na tom zatím Slovák, který je právě na 20. místě, Hyman na něj ztrácí přes půl sekundy.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 17:00.
