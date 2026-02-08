Žiadna zmena oproti Svetovému poháru. USA povedie ako kapitán útočník Toronta

Útočník Toronta Maple Leafs Auston Matthews povedie mužskú hokejovú reprezentáciu USA ako kapitán na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine. Informovala o tom federácia USA Hockey.
Pozície asistentov kapitána obsadia krídelník Floridy Panthers Matthew Tkachuk a obranca Bostonu Bruins Charlie McAvoy.
Rovnaké líderské trio zastávalo tieto úlohy už vlani na turnaji 4 Nations Face-Off, kde Američania prehrali vo finále s Kanadou.
„Auston, Charlie a Matthew odviedli pred rokom skvelú prácu pri vedení tímu na turnaji 4 Nations Face-Off a sme radi, že ich máme späť,“ uviedol generálny manažér Bill Guerin.
„Každý z nich prináša do kabíny iný typ líderských vlastností. Viem, že všetci traja – rovnako ako celé mužstvo – sú nadšení z toho, že môžu reprezentovať svoju krajinu v drese tímu USA.“
Americkí hokejisti absolvovali v nedeľu prvý spoločný tréning v novovybudovanej aréne Santagiulia.
Hráči NHL sa na olympijskom turnaji predstavia prvýkrát od roku 2014, keď im liga opäť umožnila štart pod piatimi kruhmi.
Spojené štáty vstúpia do turnaja vo štvrtok zápasom proti Lotyšsku.
Program USA na hokejovom turnaji na ZOH 2026
