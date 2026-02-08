    08.02.2026 06:00
    Deň 2
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Lindsey Vonnová tesne pred desivým pádom v zjazde na ZOH 2026 v Cortine.
    Hollywood dostal namiesto drámy horor, Česi slzy šťastia i smútku (sumár dňa)
    Jakub Borguľa.
    Sklamaný Borguľa sa v cieli ospravedlňoval: Mám super kolegov a odovzdával som posledný
    Nick Suzuki (vľavo) a Juraj Slafkovský (vpravo).
    Slafkovský je superstar, hovorí kapitán Montrealu. Je pripravený zvládnuť tlak Slovenska
    Adam Hagara na tréningu v Miláne.
    Ako ZOH mládeže, ale lepšie, vravel nadšene Hagara. Už pozná svoje štartové číslo
    Petra Vlhová.
    Vlhová sa vôbec nemusí dostať na trať. Ako sa jazdí tímová kombinácia na ZOH 2026
    Lindsey Vonnovú musel po páde v zjazde na ZOH 2026 odviesť do nemocnice vrtuľník.
    Vonnová chcela uspieť za každú cenu. Až príliš riskovala, myslí si olympijská víťazka
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 2Súvisiace

    Žiadna zmena oproti Svetovému poháru. USA povedie ako kapitán útočník Toronta

    Hokejisti USA.
    Hokejisti USA. (Autor: TASR/AP)
    REUTERS|8. feb 2026 o 21:37
    ShareTweet0

    Jeho asistentmi budú Matthew Tkachuk a Charlie McAvoy.

    Útočník Toronta Maple Leafs Auston Matthews povedie mužskú hokejovú reprezentáciu USA ako kapitán na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine. Informovala o tom federácia USA Hockey.

    Pozície asistentov kapitána obsadia krídelník Floridy Panthers Matthew Tkachuk a obranca Bostonu Bruins Charlie McAvoy.

    Rovnaké líderské trio zastávalo tieto úlohy už vlani na turnaji 4 Nations Face-Off, kde Američania prehrali vo finále s Kanadou.

    „Auston, Charlie a Matthew odviedli pred rokom skvelú prácu pri vedení tímu na turnaji 4 Nations Face-Off a sme radi, že ich máme späť,“ uviedol generálny manažér Bill Guerin.

    „Každý z nich prináša do kabíny iný typ líderských vlastností. Viem, že všetci traja – rovnako ako celé mužstvo – sú nadšení z toho, že môžu reprezentovať svoju krajinu v drese tímu USA.“

    Americkí hokejisti absolvovali v nedeľu prvý spoločný tréning v novovybudovanej aréne Santagiulia.

    Hráči NHL sa na olympijskom turnaji predstavia prvýkrát od roku 2014, keď im liga opäť umožnila štart pod piatimi kruhmi.

    Spojené štáty vstúpia do turnaja vo štvrtok zápasom proti Lotyšsku.

    Program USA na hokejovom turnaji na ZOH 2026

    12.02. 21:10
    | Skupina C
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    vs.
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    14.02. 21:10
    | Skupina C
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    15.02. 21:10
    | Skupina C
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Nick Suzuki (vľavo) a Juraj Slafkovský (vpravo).
    Nick Suzuki (vľavo) a Juraj Slafkovský (vpravo).
    Slafkovský je superstar, hovorí kapitán Montrealu. Je pripravený zvládnuť tlak Slovenska
    Martin Turčin|dnes 22:15
    Jozef Ninis.
    dnes 20:36|1
    Cítil sklamanie, aj keď si vytvoril osobné maximum. Ninis v olympijskej derniére chcel viacVystúpenie na ZOH v Cortine d'Ampezzo bolo pravdepodobne aj posledné v kariére.
    dnes 20:36|1
    Na snímke slovenskí hokejisti zľava Šimon Nemec, Pavol Regenda, Martin Fehérváry a Erik Černák počas príchodu slovenských hráčov NHL na letisko Milano Malpensa.
    Martin Turčindnes 13:50|6
    VIDEO: Slafkovský, Nemec aj MacKinnon. Príchod hráčov z NHL sprevádzal chaos na letiskuSedem Slovákov z NHL dorazilo do dejiska olympiády.
    Martin Turčin|dnes 13:50|6
    Lindsey Vonnová a jej pád v zjazde žien na ZOH 2026.
    dnes 12:06|141
    Odopnite jej lyže, preboha, vravela Valette Zuzulová. Vonnová po páde kričala od bolestiAmerická lyžiarka mala nehodu v hornej časti trate.
    dnes 12:06|141
    Ošetrovanie Lindsey Vonnovej.
    dnes 18:17|6
    Hrozivý pád má vážne následky. Vonnovej operovali zlomenú nohuAmerická lyžiarka má zlomenú nohu a je po operácii.
    dnes 18:17|6
    Zuzana Maděrová sa teší v cieli
    dnes 14:44|2
    Česko má prvú medailu a hneď zlatú. Mladá snoubordistka napodobnila LedeckúTriumfovala v paralelnom obrovskom slalome.
    dnes 14:44|2
    Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová (vľavo), ktorej odovzdáva štafetu Paulína Bátovská Fialková (vpravo) počas zmiešanej štafety na 4x6 km na zimných olympijských hrách v Anterselve
    dnes 15:14|22
    Slovenským biatlonistom úvod olympiády nevyšiel, finišovali medzi poslednýmiSlovenská štafeta potrebovala až jedenásť náhradných nábojov.
    dnes 15:14|22
    ONLINE: Jozef Ninis dnes ide 3. a 4. jazdu v sánkovaní na ZOH 2026.online
    dnes 14:00
    Sánkovanie na ZOH Miláno a Cortina 2026: Ninis si vylepšil osobné maximumSledovali ste s nami ONLINE prenos z 3. a 4. jazdy sánkarov na ZOH Miláno a Cortina 2026. Ide aj Jozef Ninis.
    dnes 14:00
    Metoděj Jílek.
    dnes 17:51|1
    Ďalšia radosť pre Česko. V Miláne získalo už druhú medailuStriebro získal rýchlokorčuliar Metoděj Jílek.
    dnes 17:51|1
    Hokejisti USA.
    dnes 21:37
    Žiadna zmena oproti Svetovému poháru. USA povedie ako kapitán útočník TorontaJeho asistentmi budú Matthew Tkachuk a Charlie McAvoy.
    dnes 21:37
    Petra Vlhová
    Nikola Černákovádnes 14:40
    Lístky na olympijský slalom? Šéf Vlhovej fanclubu tvrdí: Nemá ich ani Shiffrinová pre brataSlovenská lyžiarka sa vracia po dvoch rokoch.
    Nikola Černáková|dnes 14:40
    Julie Zelingrová a Vít Chabičovský.
    dnes 16:49
    Česi najskôr nestačili na topfavorita, potom zdolali Nórov. Estónci nezvládli ani jeden zápasPrehru si pripísali aj Briti.
    dnes 16:49
    Benjamin Karl.
    dnes 16:23
    V cieli zo seba strhol kombinézu. Rakúsky veterán získal olympijské zlatoPre Rakúšana ide už o štvrtú medailu zo ZOH.
    dnes 16:23
    Breezy Johnsonová sa raduje v cieli zjazdu na ZOH 2026
    dnes 12:49
    Amerika sa raduje aj smúti. Zlatú zjazdárku zatienilo zranenie VonnovejO zlatej medaile rozhodli štyri stotinky sekundy.
    dnes 12:49
    Ester Ledecká na ZOH 2026
    dnes 14:13
    Sklamanie pre Ledeckú, olympijské zlato neobháji. Medailu získa iná ČeškaLedecká skončila vo štvrťfinále.
    dnes 14:13
    Johannes Hösflot Kläbo
    dnes 13:28
    Nezastaviteľný Kläbo získal na ZOH šieste zlato. Slovák otváral siedmu desiatkuHviezdny Nór triumfoval v skiatlone.
    dnes 13:28
    Roman Červenka.
    dnes 20:13
    Céčko na hrudi má vždy, keď reprezentuje. Červenka povedie Čechov opäť ako kapitánJeho asistentmi budú David Pastrňák a Radko Gudas.
    dnes 20:13
    Claudia Rieglerová.
    dnes 20:19
    Hranicu 50 rokov doteraz nikto neprekonal. Rakúska snoubordistka však vytvorila nový rekord ZOHVo veku 52 rokov reprezentovala Rakúšanka v paralelnom obrovskom slalome.
    dnes 20:19
    Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
    so 23:05
    Najlepšie na ZOH skončili tesne za pódiom. Slováci pôjdu do miešanej štafety v najsilnejšom zloženíPozrite si štartové čísla a nomináciu Slovenska v miešanej štafete na ZOH 2026.
    so 23:05
    Izraelský pilot bobov Adam Edelman
    dnes 12:25|2
    Krádež na olympiáde. Izraelskému tímu počas tréningu vykradli apartmánPrišili o veci v hodnote tisícov dolárov.
    dnes 12:25|2
    Česká výprava počas otváracieho ceremoniálu ZOH 2026.
    dnes 11:16
    Z dediny štýlovo, na ľad predpisovo. Česi musia na olympiáde znovu meniť oblečenieV minulosti vtipkovali, že sa budú prezliekať v autobuse.
    dnes 11:16
    ONLINE: Miešaná štafeta dnes na ZOH Miláno a Cortina 2026 - biatlon LIVEonline
    dnes 11:05|8
    ZOH 2026: Miešanú štafetu ovládlo Francúzsko, Slovensko obsadilo devätnástu priečkuSledovali ste s nami ONLINE prenos z miešanej štafety v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 11:05|8
    Talianska rýchlokorčuliarka Francesca Lollobrigida sa teší zo zlatej medaily v pretekoch na 3000 metrov na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Boris Vanyadnes 07:00|7
    Šampiónka nesie meno slávnej herečky. Nie každý sa teší, keď získa medailu (sumár dňa)Čo sa dialo v deň 1 na ZOH 2026.
    Boris Vanya|dnes 07:00|7
    Ester Ledecká v paralelnom obrovskom slalome v snoubordingu na ZOH 2026.
    dnes 10:12|5
    Český útok na prvé medaily. Ledecká je na snouborde najrýchlejšia, dopĺňa ju krajankaČeské snoubordistky majú šancu na medaily v paralelnom obrovskom slalome.
    dnes 10:12|5
    ONLINE: Skiatlon mužov dnes na ZOH Miláno a Cortina 2026 (Peter Hinds)online
    dnes 09:30
    ZOH 2026: Kläbo potvrdil v skiatlone pozíciu favorita, Hinds uzatváral prvú šesťdesiatkuSledovali ste s nami ONLINE prenos zo skiatlonu mužov v behu na lyžiach na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 09:30
    ONLINE: Zjazd žien dnes na ZOH Miláno a Cortina 2026online
    dnes 08:30|1
    ZOH Miláno a Cortina 2026: Johnsonová získalo zlato v zjazde, Vonnová spadlaSledovali ste s nami ONLINE prenos zo zjazdu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 08:30|1
    Snoop Dogg v hľadisku počas curlingového zápasu v spoločnosti mamy amerického curlera Koreyho Dropkina.
    Martin Turčindnes 07:30|15
    Z olympiády robí cirkus, zarobí milióny. Fotku so Snoop Doggom má aj SlovenkaSnoop Dogg je hviezda olympiády v Miláne a Cortine 2026.
    Martin Turčin|dnes 07:30|15
    Americká lyžiarka Lindsey Vonnová počas ZOH v Cortine 2026.
    so 23:35|1
    Zjazd bude napokon bez slovenskej účasti. Vonnová pôjde skôr než domáca favoritkaPozrite si štartové čísla zjazdu žien na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
    so 23:35|1
    Jozef Ninis.
    dnes 19:12|6
    To najlepšie si nechal na koniec. Ninis si vytvoril na ZOH osobné maximumPo tretej jazde je na 20. mieste.
    dnes 19:12|6
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Nick Suzuki (vľavo) a Juraj Slafkovský (vpravo).
    Nick Suzuki (vľavo) a Juraj Slafkovský (vpravo).
    Slafkovský je superstar, hovorí kapitán Montrealu. Je pripravený zvládnuť tlak Slovenska
    Martin Turčin|dnes 22:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Žiadna zmena oproti Svetovému poháru. USA povedie ako kapitán útočník Toronta