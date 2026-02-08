08.02.2026 06:00
Deň 2
Miláno a Cortina 2026
Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová (vľavo), ktorej odovzdáva štafetu Paulína Bátovská Fialková (vpravo) počas zmiešanej štafety na 4x6 km na zimných olympijských hrách v Anterselve
Slovenským biatlonistom úvod olympiády nevyšiel, finišovali medzi poslednými
Petra Vlhová.
Vlhová sa vôbec nemusí dostať na trať. Ako sa jazdí tímová kombinácia na ZOH 2026
Na snímke slovenskí hokejisti zľava Šimon Nemec, Pavol Regenda, Martin Fehérváry a Erik Černák počas príchodu slovenských hráčov NHL na letisko Milano Malpensa.
VIDEO: Slafkovský, Nemec aj MacKinnon. Príchod hráčov z NHL sprevádzal chaos na letisku
Lindsey Vonnová a jej pád v zjazde žien na ZOH 2026.
Odopnite jej lyže, preboha, vravela Valette Zuzulová. Vonnová po páde kričala od bolesti
Zuzana Maděrová sa teší v cieli
Česko má prvú medailu a hneď zlatú. Mladá snoubordistka napodobnila Ledeckú
Petra Vlhová
Lístky na olympijský slalom? Šéf Vlhovej fanclubu tvrdí: Nemá ich ani Shiffrinová pre brata
Amerika sa raduje aj smúti. Zlatú zjazdárku zatienilo zranenie Vonnovej

Breezy Johnsonová sa raduje v cieli zjazdu na ZOH 2026
Fotogaléria (58)
Breezy Johnsonová sa raduje v cieli zjazdu na ZOH 2026 (Autor: TASR/Keystone via AP)
Sportnet, TASR|8. feb 2026 o 12:49
O zlatej medaile rozhodli štyri stotinky sekundy.

ZOH 2026 - zjazdové lyžovanie

Zjazd žien - výsledky:

PORADIE

MENO

KRAJINA

ČAS

1.

Breezy Johnsonová

USA

1:36,10 min

2.

Emma Aicherová

Nemecko

+ 0,04 s

3.

Sofia Goggiová

Taliansko

+ 0,59 s

4.

Cornelia Hütterová

Rakúsko

+ 0,86 s

5.

Jacqueline Wilesová

USA

+ 0,94 s

6.

Laura Pirovanová

Taliansko

+ 0,98 s

Americká lyžiarka Breezy Johnsonová získala na ZOH 2026 zlatú medailu v ženskom zjazde.

V nedeľu triumfovala v Cortine d'Ampezzo s náskokom štyroch stotín sekundy pred Nemkou Emmou Aicherovou.

Bronz si v kráľovskej alpskej disciplíne vybojovala domáca reprezentantka Sofia Goggiová, ktorá zaostala za víťazkou o 59 stotín.

Preteky poznačil ťažký pád Američanky Lindsey Vonnovej. Slovensko nemalo v 36-člennom štartovom poli svoje zastúpenie.

VIDEO: Pád Lindsey Vonnovej

Prvý relevantný čas stanovila so štartovým číslom dva Rakúšanka Ariane Rädlerová, ktorej sa z pretekárok prvej šestky dokázala na rozdiel deviatich stotín priblížiť domáca reprezentantka Federica Brignoneová.

Tridsaťpäťročná držiteľka dvoch veľkých glóbusov v Svetovom pohári sa dlho zotavovala zo zlomeniny nohy a na olympijskej trati tak nepatrila k hlavným ašpirantkám na medailové priečky a napokon uzatvárala prvú desiatku.

Skupinu nasadených pretekárok reprezentovala ako prvá Johnsonová, ktorá predviedla plynulú a technicky presnú jazdu. Ohrozila ju iba Aicherová, ktorú od zlata delili iba štyri stotiny sekundy. Johnsonová následne v tímovom rádiu povzbudila svoje krajanky.

„Dievčatá, rýchlosť nie je až taká dôležitá, pretože vidíte všetko. Sneh je naozaj citlivý. Aj keď sa na niektorých miestach dostanete nízko, je to v poriadku,“ posunula Johnsonová radu vlastným kolegyniam, najmä Lindsey Vonnovej, ktorej príbeh pútal najväčšiu pozornosť, no pred jej štartom sa skloňovali aj obavy o jej zdravie.

Fotogaléria: Lindsey Vonnová mala ťažký pád v zjazde na ZOH 2026
Lindsey Vonnovú odnáša po páde v zjazde žien vrtuľník na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Lindsey Vonnová padá počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Lindsey Vonnová padá počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Lindsey Vonnová padá počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
17 fotografií
Vonnová sa totiž postavila na olympijský svah aj s roztrhnutým predným krížnym väzom v ľavom kolene.

Štyridsaťjedenročná Američanka mala sen získať druhé olympijské zlato v kariére a išla do veľkého risku po tom, čo v minulom týždni spadla na pretekoch SP vo švajčiarskom stredisku Crans Montana.

Na trati zvolila rýchlu stopu, no už po približne 13 sekundách vyletela do vzduchu a ostrá hrana jej lyže sa zaborila do snehu. Práve ľavá noha sa dostala do nekontrolovateľných otočiek a Vonnová zostala ležať na zjazdovke v bolestiach, jej krik bolo počuť aj v ruchových mikrofónoch.

Okamžite jej pribehli na pomoc záchranári, o pár minút už bol nad traťou prichystaný vrtuľník, ktorý sa postaral o rýchly transport do nemocnice. Vonnová si od prítomného publika vyslúžila veľký potlesk.

Uznanie a podporu jej poslal prezident Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS), ktorý sledoval preteky priamo v dejisku.

﻿„Môžem sa Lindsey iba poďakovať za to, čo urobila pre náš šport. Tieto preteky boli aj vďaka nej témou číslo jeden na týchto hrách. Náš šport predstavili v najlepšom možnom svetle. Dúfam, že sa rýchlo zotaví a skoro vráti na lyže,“ citovala agentúra AFP prezidenta FIS Johana Eliascha.

Fotogaléria zo zjazdu žien na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Maskot Tina s fanúšikmi počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Fanúšikovia Kanady počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Fanúšikovia USA počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
Maskot Tina s fanúšikmi počas zjazdu žien na zimných olympijských hrách v talianskej Cortine.
41 fotografií
Po dlhšej pauze nečakala jednoduchá situácia pretekárky, ktoré mali svoju jazdu pred sebou. Medzi nimi bola aj domáca favoritka Sofia Goggiová s číslom 15. Olympijská šampiónka z roku 2018 mohla atakovať Johnsonovú, ak by neurobila chybu v druhom úseku trate, kde stratila až 69 stotín.

„Viem, že som urobila pár chýb. Ak mám však zhodnotiť celkový výsledok, je to tretia medaila na mojich tretích olympijských hrách, čo je úžasné. Môj výkon bol priemerný, ale celkovo som opäť získala medailu,“ povedala Goggiová.

Pódiovému umiestneniu sa ešte priblížila so sedemnástkou tretia americká reprezentantka na štartovej listine Jacqueline Wilesová, pre ktorú to boli tretie hry. V cieli stratila na bronzovú priečku 27 stotín a zdieľala spoločné 4. miesto s Rakúšankou Corneliou Hütterovou.

Po pretekoch sa tiež vyjadrila k Vonnovej pádu: „Máme sesterské puto, cestujeme spolu a sme rodina. Sledovať niekoho, na kom vám tak veľmi záleží, zažiť niečo také, je naozaj hrozné. V tej chvíli mi za ňu zlomilo srdce. Ale je to neoddeliteľné riziko tohto športu.“

Johnsonová sa radovala z prvej medaily pod piatimi kruhmi a hneď mala najcennejší lesk. Tridsaťročná pretekárka sa predstavila prvýkrát v Pjongčangu 2018, kde obsadila 7. pozíciu v zjazde a 14. priečku v super-G.

„Mala som z dnešného dňa dobrý pocit. Ešte stále tomu nemôžem uveriť, takže neviem, kedy mi to dôjde."

Podmienky sa postupne zhoršovali a žiadnej z ďalších pretekárok sa už nepodarilo priblížiť k vedúcej trojici.

Diváci boli ešte svedkami ďalšieho nepríjemného pádu. Ľavé koleno po dlhom skoku nevydržalo Cande Morenovej z Andorry, ktorá stratila stabilitu, vrazila do ochrannej sieti a po zafixovaní nohy putovala takisto do nemocnice.

