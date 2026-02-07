08.02.2026 06:00
Deň 2
Miláno a Cortina 2026
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
Najlepšie na ZOH skončili tesne za pódiom. Slováci pôjdu do miešanej štafety v najsilnejšom zložení
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová počas ZOH v Cortine 2026.
Zjazd bude napokon bez slovenskej účasti. Vonnová pôjde skôr než domáca favoritka
Denný programProgram Slovákov

Sportnet|7. feb 2026 o 23:35
Pozrite si štartové čísla zjazdu žien na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

V poradí 25. zimné olympijské hry majú v nedeľu na programe druhú medailovú disciplínu v zjazdovom lyžovaní. Po mužskom zjazde sa uskutoční aj ten ženský.

V Cortine d'Ampezzo sa na zjazdovke Tofane postaví na štart 36 pretekárok, no napokon medzi nimi nie je ani jedna so slovenskou vlajkou.

Zväz slovenského lyžovania v piatok nominoval na kráľovskú disciplínu 21-ročnú Katarínu Šrobovú, ale jej olympijský debut sa napokon odkladá.

S číslom jeden otvorí preteky jedna zo štyroch Švajčiarok Malorie Blancová, pričom na svahu nebude chýbať ani jej krajanka Corinne Suterová, ktorá sa pred štyrmi rokmi tešila v Pekingu zo zlatej medaily.

Kde sledovať lyžovanie na ZOH 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hlavné favoritky pôjdu na trať tradične v rozpätí čísel 10 až 15. Veľkú pozornosť púta štart Lindsey Vonnovej, ktorá sa minulý týždeň zranila v Crans Montane, no napriek tomu patrí k ašpirantkám na medailu.

Po nej sa so štrnástkou predstaví Rakúšanka Mirjam Puchnerová a nasadenú pätnástku uzavrie Sofia Goggiová. Tá skončila v Pekingu strieborná a v piatok mala tú česť, že v Cortine zapálila olympijský oheň.

Priamy prenos zo zjazdu žien na ZOH odvysielajú stanice STVR, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - zjazd žien na ZOH 2026

Číslo

Meno

Krajina

1

Malorie Blancová

Švajčiarsko

2

Ariane Rädlerová

Rakúsko

3

Federica Brignoneová

Taliansko

4

Jasmine Fluryová

Švajčiarsko

5

Janine Schmittová

Švajčiarsko

6

Breezy Johnsonová

USA

7

Nicol Delagová

Taliansko

8

Laura Pirovanová

Taliansko

9

Kajsa Vickhoff Lieová

Nórsko

10

Emma Aicherová

Nemecko

11

Cornelia Hütterová

Rakúsko

12

Kira Weidle-Winkelmannová

Nemecko

13

Lindsey Vonnová

USA

14

Mirjam Puchnerová

Rakúsko

15

Sofia Goggiová

Taliansko

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

