Zjazd bude napokon bez slovenskej účasti. Vonnová pôjde skôr než domáca favoritka

V poradí 25. zimné olympijské hry majú v nedeľu na programe druhú medailovú disciplínu v zjazdovom lyžovaní. Po mužskom zjazde sa uskutoční aj ten ženský.
V Cortine d'Ampezzo sa na zjazdovke Tofane postaví na štart 36 pretekárok, no napokon medzi nimi nie je ani jedna so slovenskou vlajkou.
Zväz slovenského lyžovania v piatok nominoval na kráľovskú disciplínu 21-ročnú Katarínu Šrobovú, ale jej olympijský debut sa napokon odkladá.
S číslom jeden otvorí preteky jedna zo štyroch Švajčiarok Malorie Blancová, pričom na svahu nebude chýbať ani jej krajanka Corinne Suterová, ktorá sa pred štyrmi rokmi tešila v Pekingu zo zlatej medaily.
Hlavné favoritky pôjdu na trať tradične v rozpätí čísel 10 až 15. Veľkú pozornosť púta štart Lindsey Vonnovej, ktorá sa minulý týždeň zranila v Crans Montane, no napriek tomu patrí k ašpirantkám na medailu.
Po nej sa so štrnástkou predstaví Rakúšanka Mirjam Puchnerová a nasadenú pätnástku uzavrie Sofia Goggiová. Tá skončila v Pekingu strieborná a v piatok mala tú česť, že v Cortine zapálila olympijský oheň.
Priamy prenos zo zjazdu žien na ZOH odvysielajú stanice STVR, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - zjazd žien na ZOH 2026
Číslo
Meno
Krajina
1
Malorie Blancová
Švajčiarsko
2
Ariane Rädlerová
Rakúsko
3
Federica Brignoneová
Taliansko
4
Jasmine Fluryová
Švajčiarsko
5
Janine Schmittová
Švajčiarsko
6
Breezy Johnsonová
USA
7
Nicol Delagová
Taliansko
8
Laura Pirovanová
Taliansko
9
Kajsa Vickhoff Lieová
Nórsko
10
Emma Aicherová
Nemecko
11
Cornelia Hütterová
Rakúsko
12
Kira Weidle-Winkelmannová
Nemecko
13
Lindsey Vonnová
USA
14
Mirjam Puchnerová
Rakúsko
15
Sofia Goggiová
Taliansko
