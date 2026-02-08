Medaily na ZOH Miláno 2026: Nórsko sa osamostatnilo, Taliani zbierajú bronzy (8. február)

Nórsko je po druhom súťažnom dni na čele medailového zrkadla zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Na konte majú šesť cenných kovov (3x zlato, 1x striebro a 2x bronz).
Najviac medailí zo všetkých krajín má domáce Taliansko, ktoré získalo jedno zlato, dve striebra a šesť bronzov. Česku patrí siedma pozícia za jedno zlato a jedno striebro.
Medailová bilancia na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 2 (nedeľa, 8. február)
