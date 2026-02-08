Vonnová chcela uspieť za každú cenu. Až príliš riskovala, myslí si olympijská víťazka

Hoci sa na ZOH v Miláne a Cortine rozdali v zjazdovom lyžovaní zatiaľ len dve medailové kolekcie, USA už teraz majú lepšiu bilanciu než v Pekingu.
Kým pred štyrmi rokmi vybojoval jediné striebro Ryan Cochran-Siegle, v nedeľu sa o zisk najcennejšieho kovu postarala v zjazde Breezy Johnsonová.
V tesnom súboji rozhodli v jej prospech štyri stotiny, v prepočte 107 centimetrov. O takýto malý kúsok zdolala druhú Nemku Emmu Aicherovú.
Jej zlatú olympijskú radosť však výrazne zatienil moment, ktorý sa udial približne desať minút po jej jazde. S číslom 13 mala ťažký pád jej krajanka Lindsey Vonnová, po ktorom musela byť transportovaná na nemocnice.
"Čo k tomu povedať? Je to športová tragédia," povedal po pretekoch prezident Medzinárodnej lyžiarskej federácie Johan Eliasch.
VIDEO: Pád Lindsey Vonnovej v zjazde na ZOH 2026
Skutočne vyhrala?
Vonnovej pred pretekmi vyjadrili podporu známe osobnosti, vrátane herečiek Demi Mooreovej, Reese Witherspoonovej či lyžiarky Mikaely Shiffrinovej.
"Myslím si, že nielen ja, ale všetci sú nadšení, že ju môžu sledovať. Jej vytrvalosť, odhodlanie a to, čo predvádza na tejto olympiáde, pričom zostáva verná svojim hodnotám, je nádherné," povedala Shiffrinová.
Vonnová uviedla, že jej olympijská cesta bola veľkým dobrodružstvom, ktorému od začiatku mnohí neverili a kládli si otázku: Prečo to robí?
Jej odpoveďou bolo, že miluje lyžovanie a verila si, že môže dokázať veľké veci napriek pokročilému športovému veku či zdravotným problémom.
"Zajtra budem súťažiť v mojom poslednom olympijskom zjazde a hoci nemôžem zaručiť dobrý výsledok, môžem garantovať, že dám zo seba všetko. Bez ohľadu na to, čo sa stane, už som vyhrala," napísala v predvečer pretekov.
Pokiaľ by prišla do cieľa, hoci aj na nemedailovej pozícii, posledná veta z jej príspevku by nepochybne platila. Po hrozivom páde je namieste pochybovať, či pri svojom olympijskom návrate skutočne vyhrala.
Kričala od bolesti
Vonnovej sezóna bola až do 30. januára úspešná. Vo Svetovom pohári dosiahla víťazstvá v St. Moritzi, Zauchensee a vo všetkých piatich zjazdoch bola na pódiu.
V hodnotení kráľovskej disciplíny vedie so ziskom 400 bodov, smerovala za ziskom už jej 17. malého glóbusu, ale napokon sa ho zrejme nedočká.
Minulý piatok sa Vonnová opäť zranila, keď si roztrhla skrížený väz v ľavom kolene. Napriek tomu chcela v Cortine rozhodla štartovať.
"Urobila všetko, čo mohla, aby sa dostala až sem a bola v štartovacej bráne. Otázkou je, či to bolo múdre rozhodnutie. Úprimne, nebolo, ale chápem ju.
Nebolo však príjemne sledovať ju, ako spadla. Je mi jej ľúto a dúfam, že to nie je také vážne, ako to vyzeralo," hovorí zlatý olympijský medailista z roku 2018 a dnes expert Eurosportu Andre Myhrer.
Jazda 41-ročnej Američanky trvala 12 či 13 sekúnd. Už v hornej časti sa zachytila o jednu z bránok, čo ju otočilo a stratila nad sebou kontrolu.
Vonnová kričala od bolesti, niekoľko minút ju ošetroval lekársky tím, aby ju napokon vrtuľníkom odviezli do najbližšej nemocnice.
"Je ťažké tomu uveriť. Len dúfame, že bude v poriadku," povedala v cieľovom priestore jej sestra Karin Kildowová pre televíziu NBC.
Chcela ísť za každú cenu
Pád svojej hviezdnej krajanky sledovala z kresla líderky neskoršia víťazka Breezy Johnsonová. Pri spomenutom momente si radšej zakryla oči.
"Lindsey mi je veľmi ľúto. Viem, aké je náročné lyžovať na tejto trati a keď ju milujete ako ona a spadnete, bolí vás to ešte viac," povedala.
Dvojnásobná olympijská šampiónka a dnes expertka Eurosportu Tina Mazeová sa takisto vyjadrila k nešťastnému momentu olympijského zjazdu.
VIDEO: Zostrih zo ženského zjazdu na ZOH 2026
"Vieme, čím si Lindsey prešla v posledných dňoch. Myslím si, že štartom v týchto pretekoch príliš riskovala. Toto bolo na ňu priveľa a ak nie ste stopercentne fit. Dôsledkom môžu byť takéto pády s ťažkými následkami.
Vieme však, aká je. Chcela ísť tieto preteky za každú cenu, bolo to jej rozhodnutie. O to je to teraz ťažšie pre ňu, pre jej rodinu," vravela Slovinka.
Okrem toho dodala, že pád Vonnovej mohol ovplyvniť aj jej dobrú kamarátku Sofiu Goggiovú, ktorá mala zlaté ambície, no skončila tretia.
Najrýchlejšia bola Johnsonová, ktorá tak napodobnila Švajčiara Franja von Allmena. Obaja sú olympijskí víťazi a zároveň úradujúci majstri sveta.
"Cítila som, že sa mi podarilo ísť veľmi čisto, rýchlo, a tak som dúfala, že to bude stačiť. Stále tomu nemôžem uveriť a neviem, kedy mi to dôjde," povedala Američanka, ktorá pre zranenie musela vynechať hry v Pekingu 2022.
