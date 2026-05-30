ONLINE: Paríž St. Germain - Arsenal FC dnes, Liga majstrov 2025/2026 LIVE (finále)

Futbalisti tímov Paríž St. Germain - Arsenal FC dnes hrajú finálový zápas Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Finálový zápas hostí Puskás Aréna v maďarskej Budapešti. výkop zápasu je na programe od 18:00 hod.
ONLINE PRENOS: Paríž St. Germain - Arsenal FC dnes (futbal, Liga majstrov, finále, výsledok, sobota, NAŽIVO)
Liga majstrov Finále 2025/2026
30.05.2026 o 18:00
Paríž
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Arsenal
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní finálového zápasu Ligy majstrov, kde sa o zisk trofeje pobije Paríž Saint-Germain a Arsenal FC.
PSG je po minuloročnom finálovom triumfe 5:0 nad Interom krok od historickej obhajoby titulu v Lige majstrov. Parížania prešli vyraďovacou časťou vo veľkom štýle, nastrieľali už 44 gólov a vyradili Chelsea, Liverpool aj Bayern Mníchov.
Arsenal sa naopak pokúsi prepísať klubovú históriu. Napriek tomu, že odohral v súťaži najviac zápasov bez zisku trofeje, teraz má šancu stať sa 25. klubom, ktorý ovládne najprestížnejšiu klubovú trofej na scéne.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.