ONLINE: Paríž St. Germain - Arsenal FC dnes, Liga majstrov 2025/2026 LIVE (finále)

Paríž St. Germain - Arsenal FC: ONLINE prenos z finálového zápasu Ligy majstrov.
Paríž St. Germain - Arsenal FC: ONLINE prenos z finálového zápasu Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|30. máj 2026 o 15:00
ShareTweet0

Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu finále Ligy majstrov: Paríž St. Germain - Arsenal FC

Futbalisti tímov Paríž St. Germain - Arsenal FC dnes hrajú finálový zápas Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.

Finálový zápas hostí Puskás Aréna v maďarskej Budapešti. výkop zápasu je na programe od 18:00 hod.

Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Paríž St. Germain - Arsenal FC dnes (futbal, Liga majstrov, finále, výsledok, sobota, NAŽIVO)

Liga majstrov Finále 2025/2026
30.05.2026 o 18:00
Paríž
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Arsenal
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní finálového zápasu Ligy majstrov, kde sa o zisk trofeje pobije Paríž Saint-Germain a Arsenal FC.

PSG je po minuloročnom finálovom triumfe 5:0 nad Interom krok od historickej obhajoby titulu v Lige majstrov. Parížania prešli vyraďovacou časťou vo veľkom štýle, nastrieľali už 44 gólov a vyradili Chelsea, Liverpool aj Bayern Mníchov.

Arsenal sa naopak pokúsi prepísať klubovú históriu. Napriek tomu, že odohral v súťaži najviac zápasov bez zisku trofeje, teraz má šancu stať sa 25. klubom, ktorý ovládne najprestížnejšiu klubovú trofej na scéne.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Pavúk Ligy majstrov

Liga majstrov

Liga majstrov

    Fanúšikovia Arsenalu.
    Fanúšikovia Arsenalu.
    Polícia riešila konflikty už pred finále Ligy majstrov. Fanúšikovia oboch tímov sa pobili v centre mesta
    dnes 15:37
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»ONLINE: Paríž St. Germain - Arsenal FC dnes, Liga majstrov 2025/2026 LIVE (finále)