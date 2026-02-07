Najlepšie na ZOH skončili tesne za pódiom. Slováci pôjdu do miešanej štafety v najsilnejšom zložení

Biatlon na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo štartuje prvou disciplínou.
Bude ňou miešaná štafeta na 4x6 kilometrov. Jej súčasťou bude aj Slovensko.
Reprezentovať bude štvorica pretekárov - Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Jakub Borguľa a Šimon Adamov.
Ako prvý sa na trať vydá Borguľa, ktorý štafetu odovzdá Adamovovi. Prvou zo žien bude Bátovská Fialková a do cieľa príde Kuzminová.
Slovákom patrí štartové číslo 11. Najlepším umiestnením v tejto disciplíne na ZOH bolo štvrté miesto v roku 2014. Do cieľa síce prišli na 6. mieste, no po diskvalifikácii Nemecka a Ruska sa posunuli. Vo svetovom rebríčku aktuálne patrí reprezentácii 15. miesto.
Nominácia - miešaná štafeta na ZOH 2026
Číslo
Meno
Krajina
11-1
Jakub Borguľa
Slovensko
11-2
Šimon Adamov
Slovensko
11-3
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
11-4
Anastasia Kuzminová
Slovensko
