08.02.2026 06:00
Deň 2
Miláno a Cortina 2026

Najlepšie na ZOH skončili tesne za pódiom. Slováci pôjdu do miešanej štafety v najsilnejšom zložení

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková. (Autor: Soňa Niková/ Slovenský biatlon)
Sportnet|7. feb 2026 o 23:05
ShareTweet0

Pozrite si štartové čísla a nomináciu Slovenska v miešanej štafete na ZOH 2026.

Biatlon na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo štartuje prvou disciplínou.

Bude ňou miešaná štafeta na 4x6 kilometrov. Jej súčasťou bude aj Slovensko.

Reprezentovať bude štvorica pretekárov - Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Jakub Borguľa a Šimon Adamov.

Ako prvý sa na trať vydá Borguľa, ktorý štafetu odovzdá Adamovovi. Prvou zo žien bude Bátovská Fialková a do cieľa príde Kuzminová.

Kde sledovať biatlon na ZOH 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Slovákom patrí štartové číslo 11. Najlepším umiestnením v tejto disciplíne na ZOH bolo štvrté miesto v roku 2014. Do cieľa síce prišli na 6. mieste, no po diskvalifikácii Nemecka a Ruska sa posunuli. Vo svetovom rebríčku aktuálne patrí reprezentácii 15. miesto.

Nominácia - miešaná štafeta na ZOH 2026

Číslo

Meno

Krajina

11-1

Jakub Borguľa

Slovensko

11-2

Šimon Adamov

Slovensko

11-3

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

11-4

Anastasia Kuzminová

Slovensko

Zimná olympiáda Miláno 2026

Biatlon

Biatlon

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
Najlepšie na ZOH skončili tesne za pódiom. Slováci pôjdu do miešanej štafety v najsilnejšom zložení
dnes 23:05
Biatlon

Biatlon

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
Najlepšie na ZOH skončili tesne za pódiom. Slováci pôjdu do miešanej štafety v najsilnejšom zložení
dnes 23:05
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Biatlon»Najlepšie na ZOH skončili tesne za pódiom. Slováci pôjdu do miešanej štafety v najsilnejšom zložení