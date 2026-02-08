08.02.2026 06:00
Jakub Borguľa.
Sklamaný Borguľa sa v cieli ospravedlňoval: Mám super kolegov a odovzdával som posledný
Adam Hagara na tréningu v Miláne.
Ako ZOH mládeže, ale lepšie, vravel nadšene Hagara. Už pozná svoje štartové číslo
Petra Vlhová.
Vlhová sa vôbec nemusí dostať na trať. Ako sa jazdí tímová kombinácia na ZOH 2026
Lindsey Vonnovú musel po páde v zjazde na ZOH 2026 odviesť do nemocnice vrtuľník.
Vonnová chcela uspieť za každú cenu. Až príliš riskovala, myslí si olympijská víťazka
Na snímke slovenskí hokejisti zľava Šimon Nemec, Pavol Regenda, Martin Fehérváry a Erik Černák počas príchodu slovenských hráčov NHL na letisko Milano Malpensa.
VIDEO: Slafkovský, Nemec aj MacKinnon. Príchod hráčov z NHL sprevádzal chaos na letisku
Lindsey Vonnová a jej pád v zjazde žien na ZOH 2026.
Odopnite jej lyže, preboha, vravela Valette Zuzulová. Vonnová po páde kričala od bolesti
Jakub Borguľa.
Jakub Borguľa. (Autor: TASR)
Nikola Černáková|8. feb 2026 o 16:45
Preteky vyhralo kvarteto z Francúzska.

Slovenský zväz biatlonu spravil všetko pre to, aby na zimných olympijských hrách postavili miešanú štafetu. 

Podarilo sa a na ZOH 2026 sa kvalifikovali aj dvaja slovenskí biatlonisti – Jakub Borguľa a Šimon Adamov. 

Samotné preteky však dopadli pre Slovensko sklamaním, keď štvorica skončila až na 19. mieste.

„Devätnáste miesto nemožno hodnotiť ako úspech. Vedeli sme, že kľúčový bude rozbeh štafiet. Mali sme na štarte dvoch debutantov a obávali sme sa, ako to zvládnu na strelnici a na trati. 

Na strelnici to zvládli dobre, ale bežecká strata bola priveľká. So stratou sa dalo ťažko čo robiť, manko bolo vysoké od začiatku,“ hodnotila výsledok expertka STVR Ivona Zvaríková (rod. Fialková).

Fotogaléria z miešanej štafety v biatlone na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Francúz Eric Perrot počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.
Fanúšikovia počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.
Fanúšikovia počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.
Francúz Eric Perrot počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.
Biatlonisti počas streľby v miešanej štafete v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Nór Martin Uldal počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Vľavo Francúz Eric Perrot počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Čech Vitezslav Hornig počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Talian Tommaso Giacomel počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Slovinec Anton Vidmar počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Američan Maxime Germain počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Talian Tommaso Giacomel na čele počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.V strede Švéd Sebastian Samuelsson počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Talian Tommaso Giacomel počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Talian Tommaso Giacomel počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Čech Vitezslav Hornig počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Francúz Quentin Fillon Maillet počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Nór Vetle Sjaastad Christiansen počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Nemec Philipp Nawrath počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Nór Vetle Sjaastad Christiansen počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Nemec Philipp Nawrath počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Francúzka Julia Simonová počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Talianka Lisa Vittozziová počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Francúzka Lou Jeanmonnotová počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Talianka Dorothea Wiererová počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Nórka Karoline Offigstad Knottenová počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Francúzska biatlonistka Julia Simonová strieľa na strelnici počas zmiešanej štafety na 4x6 km na zimných olympijských hrách.Nemka Franziska Preussová počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Francúzska biatlonistka Julia Simonová strieľa na strelnici počas zmiešanej štafety na 4x6 km na zimných olympijských hrách.Francúzska biatlonistka Julia Simonová sa teší z víťazstva po triumfe v zmiešanej štafete na 4x6 km na zimných olympijských hrách.Francúzska biatlonistka Julia Simonová sa teší z víťazstva po triumfe v zmiešanej štafete na 4x6 km na zimných olympijských hrách.Francúzska biatlonistka Julia Simonová sa teší z víťazstva po triumfe v zmiešanej štafete na 4x6 km na zimných olympijských hrách.Nemecká štafeta v zložení Franziska Preussová, Vanessa Voigtová, Philipp Nawrath a Justus Strelow v cieli miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.

Veľká ťarcha na debutantoch

Na olympijských hrách sa súťažilo v obrátenom poradí. Na prvých dvoch úsekoch štartovali muži, finišovali ženy. 

„Dali sme hlavy dokopy a nejak sme to zložili. V štafete potrebujeme o niečo lepší výkon, pretože súťažíme na olympiáde. Ak to každému sadne, môže to byť pekný výsledok. Tým, že sme v Anterselve, je to ako Svetový pohár s nálepkou olympiády. 

Verím, že všetci ukážu, čoho sú schopní a čo majú natrénované. Verím, že s kúskom šťastia a s kúskom prekvapenia to môže byť dobré,“ neskrýval pozitívnu energiu tréner Martin Otčenáš. 

Slovenská miešaná štafeta mala zloženie Jakub Borguľa, Šimon Adamov, Paulína Bátovská Fialková a Anastasia Kuzminová

„Bolo by pre nás ideálnejšie, ak by štafetu dievčatá rozbiehali. Teraz je veľká ťarcha na Jakubovi, ako rozbehne štafetu. Má však skúsenosti a mohol by to ustáť. Je skúsenejší ako Šimon. Nie je zásadné, či ide tretia Paulína alebo Nasťa. Ide o to, ako to štafeta rozbehne,“ poznamenala Zvaríková. 

Veľké sklamanie

Štafetu však poznamenal slabší výkon Borguľu, ktorý tesne pred štartom olympijských hier ochorel, do dejiska prišiel neskôr a nestihol sa aklimatizovať na nadmorskú výšku. 

Strelecky sa mladý reprezentant nestratil. Potreboval iba jeden náhradný náboj, ale bežecky sa prepadol až na posledné miesto. 

Bol som v strese. Budem šťastný alebo sklamaný, hovorí mladý biatlonista o vybojovanej miestenke
Súvisiaci článok
Bol som v strese. Budem šťastný alebo sklamaný, hovorí mladý biatlonista o vybojovanej miestenke

„Strata minúty a pol na šesť kilometrovom okruhu je strašne veľa. Zvládol tlak na strelnici, ale na trati ho to viac nepustilo,“ reagovala Zvaríková. 

„Vôbec som si to takto nepredstavoval. Je mi to veľmi ľúto kvôli mojim tímovým kolegom. Robil som všetko, čo sa dalo, aj na trati aj na strelnici. Mal som však chorobu a pricestoval som neskôr. Bežalo sa mi príšerne. 

Je to pre mňa obrovské sklamanie. Mám super kolegov a odovzdal som posledný,“ hovoril po prvom úseku dvadsaťjedenročný biatlonista. 

„Po chorobe je štart vo vyššej nadmorskej výške ťažký. Choroba ho unavila. Mal iba niekoľko tréningov a hneď išiel naostro. S každým štartom sa už bude cítiť lepšie,“ vysvetľovala expertka. 

Potešil bežecký čas

Štafetu neposunul ani Adamov. 

„Bolo to náročné. Na úseku som šiel s dobrými bežcami – Iliev a Plankov. Držať sa s nimi bolo ťažké a v poslednom kole ma urvali. Som rád, že som si streľbu ako tak postrážil. Tri dobíjania na olympiáde sú veľa, ale nie je to ani katastrofa. Snažil som sa to čo najviac udržať pre Paulínu,“ povedal mladík. 

Od začiatku sa napĺňal najhorší možný scenár.

Nominačný boj priniesol nervy, dnes nádej. Tréner sa opiera o osvedčenú štafetovú zostavu na ZOH
Súvisiaci článok
Nominačný boj priniesol nervy, dnes nádej. Tréner sa opiera o osvedčenú štafetovú zostavu na ZOH

„Nebolo to jednoduché ani motivačné prevziať na poslednom mieste. Vedela som, že môžeme urobiť dopredu pár miest. Škoda môjho dobíjania na stojke, kde som mohla predbehnúť ešte dve súperky. 

Naozaj to neboli podarené preteky čo sa týka tímového výkonu,“ zhodnotila Bátovská Fialková. 

Skúsená biatlonistka odovzdávala na sedemnástom mieste a potešil najmä jej bežecký výkon, keď na svojom úseku zabehla druhý najlepší čas. 

„Teším sa, že pri vysokom tempe zvládla svoje strelecké položky. Na stojke bola síce zadýchaná, ale zvládla to. Je to veľmi dôležité pred ďalším štartom – vytrvalostné preteky budú o streľbe,“ uviedla expertka. 

Od začiatku jej tuhli svaly

Streľba vo vysokej nadmorskej výške narobila Kuzminovej značné problémy. Vyhla sa síce trestnému kolu, ale potrebovala až päť dobíjaní. 

„Položka nie je pekná, je roztrasená. Bolo vidieť bezmocnosť v jej tvári, nohy sa jej triasli. V Anterselve je to zradné,“ komentovala streľbu v stoji Zvaríková. 

Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová (vľavo), ktorej odovzdáva štafetu Paulína Bátovská Fialková (vpravo) počas zmiešanej štafety na 4x6 km na zimných olympijských hrách v Anterselve.
Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová (vľavo), ktorej odovzdáva štafetu Paulína Bátovská Fialková (vpravo) počas zmiešanej štafety na 4x6 km na zimných olympijských hrách v Anterselve. (Autor: Tlačová agentúra SR)

„Nebolo úlohou spraviť zázrak. Dnes sa mi nedarilo na strelnici a pocit na trati bol veľmi nepríjemný. Už v prvom kole som cítila, že mi tuhnú svaly a moje telo neposlúcha. Nastúpila som s nadšením a s veľkým očakávaním samej od seba. 

Pevne verím, že v ďalších pretekoch sa budem cítiť lepšie,“ povedala Kuzminová. 

Preteky žien na ZOH pokračujú v stredu 11. februára vytrvalostnými pretekmi. Muži sa predstavia v rovnakých pretekoch o deň skôr.

