Sklamaný Borguľa sa v cieli ospravedlňoval: Mám super kolegov a odovzdával som posledný

Slovenský zväz biatlonu spravil všetko pre to, aby na zimných olympijských hrách postavili miešanú štafetu.
Podarilo sa a na ZOH 2026 sa kvalifikovali aj dvaja slovenskí biatlonisti – Jakub Borguľa a Šimon Adamov.
Samotné preteky však dopadli pre Slovensko sklamaním, keď štvorica skončila až na 19. mieste.
„Devätnáste miesto nemožno hodnotiť ako úspech. Vedeli sme, že kľúčový bude rozbeh štafiet. Mali sme na štarte dvoch debutantov a obávali sme sa, ako to zvládnu na strelnici a na trati.
Na strelnici to zvládli dobre, ale bežecká strata bola priveľká. So stratou sa dalo ťažko čo robiť, manko bolo vysoké od začiatku,“ hodnotila výsledok expertka STVR Ivona Zvaríková (rod. Fialková).
Veľká ťarcha na debutantoch
Na olympijských hrách sa súťažilo v obrátenom poradí. Na prvých dvoch úsekoch štartovali muži, finišovali ženy.
„Dali sme hlavy dokopy a nejak sme to zložili. V štafete potrebujeme o niečo lepší výkon, pretože súťažíme na olympiáde. Ak to každému sadne, môže to byť pekný výsledok. Tým, že sme v Anterselve, je to ako Svetový pohár s nálepkou olympiády.
Verím, že všetci ukážu, čoho sú schopní a čo majú natrénované. Verím, že s kúskom šťastia a s kúskom prekvapenia to môže byť dobré,“ neskrýval pozitívnu energiu tréner Martin Otčenáš.
Slovenská miešaná štafeta mala zloženie Jakub Borguľa, Šimon Adamov, Paulína Bátovská Fialková a Anastasia Kuzminová.
„Bolo by pre nás ideálnejšie, ak by štafetu dievčatá rozbiehali. Teraz je veľká ťarcha na Jakubovi, ako rozbehne štafetu. Má však skúsenosti a mohol by to ustáť. Je skúsenejší ako Šimon. Nie je zásadné, či ide tretia Paulína alebo Nasťa. Ide o to, ako to štafeta rozbehne,“ poznamenala Zvaríková.
Veľké sklamanie
Štafetu však poznamenal slabší výkon Borguľu, ktorý tesne pred štartom olympijských hier ochorel, do dejiska prišiel neskôr a nestihol sa aklimatizovať na nadmorskú výšku.
Strelecky sa mladý reprezentant nestratil. Potreboval iba jeden náhradný náboj, ale bežecky sa prepadol až na posledné miesto.
„Strata minúty a pol na šesť kilometrovom okruhu je strašne veľa. Zvládol tlak na strelnici, ale na trati ho to viac nepustilo,“ reagovala Zvaríková.
„Vôbec som si to takto nepredstavoval. Je mi to veľmi ľúto kvôli mojim tímovým kolegom. Robil som všetko, čo sa dalo, aj na trati aj na strelnici. Mal som však chorobu a pricestoval som neskôr. Bežalo sa mi príšerne.
Je to pre mňa obrovské sklamanie. Mám super kolegov a odovzdal som posledný,“ hovoril po prvom úseku dvadsaťjedenročný biatlonista.
„Po chorobe je štart vo vyššej nadmorskej výške ťažký. Choroba ho unavila. Mal iba niekoľko tréningov a hneď išiel naostro. S každým štartom sa už bude cítiť lepšie,“ vysvetľovala expertka.
Potešil bežecký čas
Štafetu neposunul ani Adamov.
„Bolo to náročné. Na úseku som šiel s dobrými bežcami – Iliev a Plankov. Držať sa s nimi bolo ťažké a v poslednom kole ma urvali. Som rád, že som si streľbu ako tak postrážil. Tri dobíjania na olympiáde sú veľa, ale nie je to ani katastrofa. Snažil som sa to čo najviac udržať pre Paulínu,“ povedal mladík.
Od začiatku sa napĺňal najhorší možný scenár.
„Nebolo to jednoduché ani motivačné prevziať na poslednom mieste. Vedela som, že môžeme urobiť dopredu pár miest. Škoda môjho dobíjania na stojke, kde som mohla predbehnúť ešte dve súperky.
Naozaj to neboli podarené preteky čo sa týka tímového výkonu,“ zhodnotila Bátovská Fialková.
Skúsená biatlonistka odovzdávala na sedemnástom mieste a potešil najmä jej bežecký výkon, keď na svojom úseku zabehla druhý najlepší čas.
„Teším sa, že pri vysokom tempe zvládla svoje strelecké položky. Na stojke bola síce zadýchaná, ale zvládla to. Je to veľmi dôležité pred ďalším štartom – vytrvalostné preteky budú o streľbe,“ uviedla expertka.
Od začiatku jej tuhli svaly
Streľba vo vysokej nadmorskej výške narobila Kuzminovej značné problémy. Vyhla sa síce trestnému kolu, ale potrebovala až päť dobíjaní.
„Položka nie je pekná, je roztrasená. Bolo vidieť bezmocnosť v jej tvári, nohy sa jej triasli. V Anterselve je to zradné,“ komentovala streľbu v stoji Zvaríková.
„Nebolo úlohou spraviť zázrak. Dnes sa mi nedarilo na strelnici a pocit na trati bol veľmi nepríjemný. Už v prvom kole som cítila, že mi tuhnú svaly a moje telo neposlúcha. Nastúpila som s nadšením a s veľkým očakávaním samej od seba.
Pevne verím, že v ďalších pretekoch sa budem cítiť lepšie,“ povedala Kuzminová.
Preteky žien na ZOH pokračujú v stredu 11. februára vytrvalostnými pretekmi. Muži sa predstavia v rovnakých pretekoch o deň skôr.
