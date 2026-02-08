08.02.2026 06:00
Deň 2
Miláno a Cortina 2026
Live
Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová (vľavo), ktorej odovzdáva štafetu Paulína Bátovská Fialková (vpravo) počas zmiešanej štafety na 4x6 km na zimných olympijských hrách v Anterselve
Slovenským biatlonistom úvod olympiády nevyšiel, finišovali medzi poslednými
Petra Vlhová.
Vlhová sa vôbec nemusí dostať na trať. Ako sa jazdí tímová kombinácia na ZOH 2026
Na snímke slovenskí hokejisti zľava Šimon Nemec, Pavol Regenda, Martin Fehérváry a Erik Černák počas príchodu slovenských hráčov NHL na letisko Milano Malpensa.
VIDEO: Slafkovský, Nemec aj MacKinnon. Príchod hráčov z NHL sprevádzal chaos na letisku
Lindsey Vonnová a jej pád v zjazde žien na ZOH 2026.
Odopnite jej lyže, preboha, vravela Valette Zuzulová. Vonnová po páde kričala od bolesti
Zuzana Maděrová sa teší v cieli
Česko má prvú medailu a hneď zlatú. Mladá snoubordistka napodobnila Ledeckú
Petra Vlhová
Lístky na olympijský slalom? Šéf Vlhovej fanclubu tvrdí: Nemá ich ani Shiffrinová pre brata
Zuzana Maděrová sa teší v cieli (Autor: TASR/AP)
ČTK, TASR|8. feb 2026 o 14:44
Triumfovala v paralelnom obrovskom slalome.

ZOH 2026 - snoubording

Paralelný obrovský slalom - ženy:

Poradie

Meno

Krajina

1.

Zuzana Maděrová

Česko

2.

Sabine Payerová

Rakúsko

3.

Lucia Dalmassová

Taliansko

4.

Elisa Caffontová

Taliansko

5.

Ester Ledecká

Česko

6.

Cubaki Mikiová

Japonsko

Prvú medailu pre Česko na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo a hneď zlato získala Zuzana Maděrová v paralelnom obrovskom slalome snoubordistiek.

Striebro vybojovala Rakúšanka Sabine Payerová, bronz získala domáca Talianka Lucia Dalmassová.

Česko v tejto disciplíne získalo najcennejší kov tretíkrát za sebou, v Pjongčangu i v Pekingu triumfovala Ester Ledecká.

Držiteľka zlata z Pjongčangu v super-G musela pre štart v tejto disciplíne obetovať aj účasť v ženskom zjazde. V kvalifikácii predviedla najlepší výkon, no vypadla vo štvrťfinále, keď nestačila na Payerovú.

22-ročná Maděrová však svoju slávnejšiu krajanku zastúpila a Payerovú zdolala vo finále presvedčivo o 83 stotín sekundy.

V talianskom súboji o bronz zvíťazila Dalmassová o 11 stotín pred Elisou Caffontovou.

Rodáčka z Liberca dosiahla v najdôležitejšom pretekoch premiérové víťazstvo v kariére, vo Svetovom pohári bola najlepšie dvakrát druhá.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Snoubording

