Česko má prvú medailu a hneď zlatú. Mladá snoubordistka napodobnila Ledeckú

ZOH 2026 - snoubording
Paralelný obrovský slalom - ženy:
Poradie
Meno
Krajina
1.
Zuzana Maděrová
Česko
2.
Sabine Payerová
Rakúsko
3.
Lucia Dalmassová
Taliansko
4.
Elisa Caffontová
Taliansko
5.
Ester Ledecká
Česko
6.
Cubaki Mikiová
Japonsko
Prvú medailu pre Česko na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo a hneď zlato získala Zuzana Maděrová v paralelnom obrovskom slalome snoubordistiek.
Striebro vybojovala Rakúšanka Sabine Payerová, bronz získala domáca Talianka Lucia Dalmassová.
Česko v tejto disciplíne získalo najcennejší kov tretíkrát za sebou, v Pjongčangu i v Pekingu triumfovala Ester Ledecká.
Držiteľka zlata z Pjongčangu v super-G musela pre štart v tejto disciplíne obetovať aj účasť v ženskom zjazde. V kvalifikácii predviedla najlepší výkon, no vypadla vo štvrťfinále, keď nestačila na Payerovú.
22-ročná Maděrová však svoju slávnejšiu krajanku zastúpila a Payerovú zdolala vo finále presvedčivo o 83 stotín sekundy.
V talianskom súboji o bronz zvíťazila Dalmassová o 11 stotín pred Elisou Caffontovou.
Rodáčka z Liberca dosiahla v najdôležitejšom pretekoch premiérové víťazstvo v kariére, vo Svetovom pohári bola najlepšie dvakrát druhá.
