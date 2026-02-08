Ninis bude jazdiť aj vo finále. V tretej jazde si udržal postupovú pozíciu

Slovenský sánkar Jozef Ninis figuruje po tretej jazde na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo na 20. mieste.
Udržal si tak pozíciu po prvom súťažnom dni a vybojoval si možnosť predstaviť sa aj v záverečnej štvrtej jazde.
Ninis zaznamenal vo svojom treťom predstavení v ľadovom koryte v Cortine d'Ampezzo najlepší čas 53,824.
Bol to 18. najlepší výkon zo všetkých štartujúcich. Ninis štartuje pod piatimi kruhmi šiestykrát a vyrovnal tak rekordný zápis rýchlostného kanoistu Erika Vlčeka.
Má ešte šancu zaznamenať najlepší výsledok kariéry. Stačí mu zlepšiť sa o jednu priečku, v Soči 2014 obsadil taktiež 20. miesto.
Za zlatom suverénnym spôsobom smeruje Nemec Max Langenhan. V nedeľu aj do tretice zlepšil traťový rekord, a to výrazne, takmer o dve desatiny sekundy z 52,902 s na 52,705 s.
Priebežne druhú priečku si udržal Rakúšan Jonas Müller s mankom 294 stotín sekundy, tretiu domáci Talian Dominik Fischnaller s odstupom +0,542.
Záverečné boje o medaily boli na programe v nedeľu o 18.35.
