Lindsey Vonnová tesne pred desivým pádom v zjazde na ZOH 2026 v Cortine.
Hollywood dostal namiesto drámy horor, Česi slzy šťastia i smútku (sumár dňa)
Jakub Borguľa.
Sklamaný Borguľa sa v cieli ospravedlňoval: Mám super kolegov a odovzdával som posledný
Nick Suzuki (vľavo) a Juraj Slafkovský (vpravo).
Slafkovský je superstar, hovorí kapitán Montrealu. Je pripravený zvládnuť tlak Slovenska
Adam Hagara na tréningu v Miláne.
Ako ZOH mládeže, ale lepšie, vravel nadšene Hagara. Už pozná svoje štartové číslo
Petra Vlhová.
Vlhová sa vôbec nemusí dostať na trať. Ako sa jazdí tímová kombinácia na ZOH 2026
Lindsey Vonnovú musel po páde v zjazde na ZOH 2026 odviesť do nemocnice vrtuľník.
Vonnová chcela uspieť za každú cenu. Až príliš riskovala, myslí si olympijská víťazka
Dramatický boj rozhodol jediný bod. Američania berú zlato aj vďaka bezchybnému fenoménovi

Ilia Malinin.
Ilia Malinin. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. feb 2026 o 22:58
Striebornú medailu získalo Japonsko.

Americkí reprezentanti si vybojovali zlaté medaily v tímovej súťaži krasokorčuliarov na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

V najmladšej disciplíne olympijského krasokorčuľovania zvíťazili so ziskom 69 bodov, o jediný bod pred Japoncami. Bronzoví skončili domáci Taliani so 60 bodmi.

Záverečný tretí deň tímovej súťaže odštartovali voľné jazdy športových dvojíc. Najlepší výkon predviedli dvojnásobní majstri sveta Riku Miurová a Rjuiči Kihara z Japonska v osobnom maxime 155,55 bodu.

Druhí boli úradujúci majstri Európy zo Sheffieldu Anastasia Metelkinová a Luka Berulava, ktorí reprezentujú Gruzínsko, tretiu priečku obsadili domáci Sara Contiová a Niccolo Macii.

Štvrtí Američania Ellie Kamová a Danny O'Shea si tiež zajazdili osobný rekord 135,36 bodu.

„Nemohli by sme byť viac hrdí na to, že sme dokázali podať taký výkon po tom, čo sme cítili obrovskú energiu. Na ľad sme vyšli s pozitívnymi emóciami, ofenzívnym prístupom, a to sa aj prejavilo,“ citovala O'Sheu agentúra AP.

Medzi ženami potom opäť triumfovala Japonka Kaori Sakamotová, trojnásobná majsterka sveta.

Olympijská debutantka Amber Glennová z USA obsadila tretie miesto za gruzínskou reprezentantkou Anastasiou Gubanovovou a pred záverečnými jazdami mužov mali Američania aj Japonci zhodný počet 59 bodov.

„Necítila som sa najlepšie a po chybách som sa jednoducho snažila získať čo najviac bodov. Dúfam, že veci sa obrátia v náš prospech. Som veľmi vďačná, že do mňa tím vložil svoju dôveru,“ povedala Glennová po svojej jazde pre televíziu Eurosport.

Po sobotňajšom zaváhaní v krátkom programe nebol Malinin stopercentný ani vo voľnej jazde, ale aj tak predviedol výborný výkon za 200,03 bodu.

V priamom súboji o zlato napokon tesne zdolal Japonca Šuna Sata, ktorý dostal známku 194,86 bodu.

Talianov mohol v boji o bronz ešte ohroziť úradujúci európsky šampión Nika Egadze z Gruzínska, ale tretí napokon skončil domáci Matteo Rizzo.

Američania získali cenný kov v tímovej súťaži na všetkých olympiádach od zavedenia disciplíny v roku 2014.

V Soči a Pjongčangu 2018 boli bronzoví, na predchádzajúcich hrách v Pekingu im po neskoršej diskvalifikácii Rusky Kamily Valijevovej dodatočne udelili zlato. Japonci obhájili striebro, pre Talianov je to prvý medailový úspech v tímovej súťaži.

Krasokorčuľovanie na ZOH 2026 - tímová súťaž

Športové dvojice - voľné jazdy: 1. Riku Miurová, Rjuiči Kihara (Jap.) 155,55 bodu, 2. Anastasia Metelkinová, Luka Berulava (Gruz.) 139,70, 3. Sara Contiová, Niccolo Macii (Tal.) 136,61

Ženy - voľné jazdy: 1. Kaori Sakamotová (Jap.) 148,62 bodu, 2. Anastasia Gubanovová (Gruz.) 140,17, 3. Amber Glennová (USA) 138,62

Muži - voľné jazdy: 1. Ilia Malinin (USA) 200,03 bodu, 2. Šun Sato (Jap.) 194,86, 3. Matteo Rizzo (Tal.) 179,62

Konečné poradie (po 8 z 8 súťaží): 1. USA (Ilia Malinin, Alysa Liuová, Amber Glennová, Madison Chocková, Evan Bates, Ellie Kamová, Danny O'Shea) 69 bodov, 2. Japonsko (Juma Kagijama, Šun Sato, Kaori Sakamotová, Utana Jošidová, Masaja Morita, Riku Miurová, Rjuiči Kihara) 68, 3. Taliansko (Daniel Grassl, Matteo Rizzo, Lara Naki Gutmannová, Charlene Guignardová, Marco Fabbri, Sara Contiová, Niccolo Macii) 60, 4. Gruzínsko 56, 5. Kanada 54

Nepostúpili do finále: 6. Francúzsko 24, 7. Kórejská republika 14, 8. Čína 14, 9. Veľká Británia 12, 10. Poľsko 8

Zimná olympiáda Miláno 2026

Krasokorčuľovanie

Krasokorčuľovanie

