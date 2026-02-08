Hrozivý pád má vážne následky. Vonnová leží na jednotke intenzívnej starostlivosti

/Správu aktualizujeme/
Po páde v olympijskom zjazde je hviezdna americká lyžiarka Lindsey Vonnová na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici v Cortine. Zrejme má zlomenú nohu.
