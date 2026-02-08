08.02.2026 06:00
Deň 2
Miláno a Cortina 2026
Live
Lindsey Vonnová padá v zjazde na ZOH 2026.
Odopnite jej lyže, preboha, vravela Zuzulová. Vonnová po páde na ZOH kričala od bolesti
Snoop Dogg v hľadisku počas curlingového zápasu v spoločnosti mamy amerického curlera Koreyho Dropkina.
Z olympiády robí cirkus, zarobí milióny. Fotku so Snoop Doggom má aj Slovenka
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
Najlepšie na ZOH skončili tesne za pódiom. Slováci pôjdu do miešanej štafety v najsilnejšom zložení
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 2Súvisiace

ONLINE: Skiatlon mužov dnes, beh na lyžiach na ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Peter Hinds)

ONLINE: Skiatlon mužov dnes na ZOH Miláno a Cortina 2026 (Peter Hinds)
ONLINE: Skiatlon mužov dnes na ZOH Miláno a Cortina 2026 (Peter Hinds) (Autor: REUTERS)
Sportnet|8. feb 2026 o 09:30
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo skiatlonu mužov v behu na lyžiach na ZOH Miláno a Cortina 2026.

ZOH Miláno a Cortina 2026 dnes pokračujú ďalšou disciplínou v behu na lyžiach, na programe je skiatlon mužov na 2 x 10 km.

Na štart pretekov sa postaví aj slovenský reprezentant Peter Hinds.

Kde sledovať beh na lyžiach v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Beh na lyžiach na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Skiatlon mužov 2 x 10 km (ZOH Miláno a Cortina 2026, beh na lyžiach, Peter Hinds, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)

Zimné olympijské hry - Beh na lyžiach  2026
08.02.2026 o 12:30
Muži - Skiatlon (2x10 km)
Prebiehajúci
Prenos
3,3km
Spomedzi českých pretekárov je na tom aktuálne najlepšie Michal Novák, ktorý sa pohyboval na 12. pozícii.
3,3km
Na vedúcich pozíciach naďalej sledujeme nórskych skiatlonistov, pričom sa však balík začína postupne trhať. Peter Hinds sa aktuálne nachádza na 67. mieste so stratou takmer minútu.
Vidíme aj prvý pád, keď sa na zemi ocitol Švéd Edvin Anger, ktorý nedokázal ustáť zákrutu.
1,5km
Hoci sme sledovali pomerne dlho vláčik bez väčšej zmeny, najslabší pretekári postupne odpadávajú na chvoste balíka.
štart
Dnešný závod nám odštartoval, pričom vláčik vedie trojica Nórov – Klaebo, Stenshagen a Amundsen.
Štartovacia listina

1. Johannes Høsflot Klæbo (NOR)
2. Harald Østberg Amundsen (NOR)
3. Mattis Stenshagen (NOR)
4. Martin Løwstrøm Nyenget (NOR)
5. Elia Barp (ITA)
6. Hugo Lapalus (FRA)
7. Mika Vermeulen (AUT)
8. Edvin Anger (SWE)
9. Mathis Desloges (FRA)
10. Arsi Ruuskanen (FIN)
11. Federico Pellegrino (ITA)
12. Iivo Niskanen (FIN)
13. Jules Lapierre (FRA)
14. Gus Schumacher (USA)
15. Savelij Korostěljov (AIN)
16. William Poromaa (SWE)
17. Andrew Musgrave (GBR)
18. Friedrich Moch (GER)
19. Davide Graz (ITA)
20. Victor Lovera (FRA)
21. Michal Novák (CZE)
22. Gustaf Berglund (SWE)
23. Zak Ketterson (USA)
24. Antoine Cyr (CAN)
25. Florian Notz (GER)
26. Martino Carollo (ITA)
27. Ristomatti Hakola (FIN)
28. Niko Anttola (FIN)
29. Truls Gisselman (SWE)
30. Alvar Johannes Alev (EST)
31. Joe Davies (GBR)
32. Beda Klee (SUI)
33. Naoto Baba (JPN)
34. Dominik Bury (POL)
35. Xavier McKeever (CAN)
36. Thomas Maloney Westgaard (IRL)
37. Remi Drolet (CAN)
38. Zanden McMullen (USA)
39. Matyáš Bauer (CZE)
40. Rjó Hirose (JPN)
41. Nicola Wigger (SUI)
42. Max Hollmann (CAN)
43. Jakob Elias Moch (GER)
44. Hunter Wonders (USA)
45. Daito Jamazaki (JPN)
46. Mike Ophoff (CZE)
47. Raimo Vigants (LAT)
48. Olexandr Lisohor (UKR)
49. Paul Constantin Pepene (ROU)
50. Dagur Benediktsson (ISL)
51. Sebastian Bryja (POL)
52. Franco Dal Farra (ARG)
53. Peter Hinds (SVK)
54. Hugo Hinckfuss (AUS)
55. Seve De Campo (AUS)
56. Nail Bašmakov (KAZ)
57. Amirgali Muratbekov (KAZ)
58. Mikajel Mikajeljan (ARM)
59. Gabriel Cojocaru (ROU)
60. Ming-lin Li (CHN)
61. Mario Matikanov (BUL)
62. Ačbadrach Batmunch (MNG)
63. Dmytro Drahun (UKR)
64. Fredrik Fodstad (COL)
65. Daniel Peškov (BUL)
66. Džun-so I (KOR)
67. Adam Konya (HUN)
68. Mark Čanlung (THA)
69. Sebastian Endrestad (CHI)
70. Tautvydas Strolia (LTU)
71. Stevenson Savart (HAI)
72. Timo Juhani Gronlund (BOL)
73. Apostolos Angelis (GRE)
74. Ádám Büki (HUN)
75. Mateo Lorenzo Sauma (ARG)
V závodě se z českých reprezentantů představí Michal Novák, jenž měl podstatnou část sezony zdravotní obtíže, ale postupně se dostával do formy. Startovat také bude mladý Matyáš Bauer a Mike Ophoff, jenž nedávno debutoval ve Světovém poháru a povedlo se mu výkony ve FESA Cupu a závodech FIS přesvědčit, že si zaslouží místo na olympijských hrách.
V této sezoně se jel jediný skiatlon v Trondheimu. Na začátku prosince vyhrál Johannes Klaebo před Haraldem Amundsenem a Emilem Iversenem. A Klaebo bude největším favoritem také v neděli. Jeho soupeři mají jedinou možnost, a to ho odpárat během dvacetikilometrové trati. Pokud ho totiž nechají dojet v kontaktu, což je jasným cílem norského favorita, pak kvůli Klaebově výbušnosti, kterou piluje ve sprintech, nebudou mít příliš šancí, jak bojovat o olympijské zlato.
Před čtyřmi roky v Pekingu se Klaebovi ve skiatlonu vůbec nedařilo. Na trati, která měřila dvakrát 15 kilometrů, obsadil až 40. místo. Olympijským vítězem se stal Alexandr Bolšunov před Denisem Spicovem, kteří startovali pod vlajkou Ruského olympijského výboru. Bronz tehdy získal Fin Iivo Niskanen. Z českých závodníků se nejvíce dařilo Michalovi Novákovi, jenž obsadil 18. místo.
Pořadí SP

1. Johannes Høsflot Klæbo (NOR) 1539 b
2. Harald Østberg Amundsen (NOR) 1158 b
3. Mattis Stenshagen (NOR) 1008 b
4. Federico Pellegrino (ITA) 892 b
5. Lars Heggen (NOR) 843 b
6. Edvin Anger (SWE) 828 b
7. Emil Iversen (NOR) 766 b
8. Elia Barp (ITA) 703 b
9. Erik Valnes (NOR) 694 b
10. Gus Schumacher (USA) 690 b
37. Jiří Tuž (CZE) 286 b
52. Michal Novák (CZE) 203 b
54. Ondřej Černý (CZE) 200 b
106. Matyáš Bauer (CZE) 57 b
133. Luděk Šeller (CZE) 28 b
151. Mike Ophoff (CZE) 14 b
156. Adam Fellner (CZE) 12 b
175. Tomáš Dufek (CZE) 1 b
Po ženském skiatlonu, který si naprosto suverénně podmanila Švédka Frida Karlssonová, se uskuteční na olympijských hrách také ten mužský. V neděli se ve Val di Fiemme bude startovat o půl hodiny dříve a největším favoritem závodu je Johannes Hoesflot Klaebo.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:30.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Beh na lyžiach

Beh na lyžiach

Izraelský pilot bobov Adam Edelman
Izraelský pilot bobov Adam Edelman
Krádež na olympiáde. Izraelskému tímu počas tréningu vykradli apartmán
dnes 12:25
Izraelský pilot bobov Adam Edelman
dnes 12:25
Krádež na olympiáde. Izraelskému tímu počas tréningu vykradli apartmánPrišili o veci v hodnote tisícov dolárov.
dnes 12:25
Ester Ledecká v paralelnom obrovskom slalome v snoubordingu na ZOH 2026.
dnes 10:12|3
Český útok na prvé medaily. Ledecká je na snouborde najrýchlejšia, dopĺňa ju krajankaČeské snoubordistky majú šancu na medaily v paralelnom obrovskom slalome.
dnes 10:12|3
Česká výprava počas otváracieho ceremoniálu ZOH 2026.
dnes 11:16
Z dediny štýlovo, na ľad predpisovo. Česi musia na olympiáde znovu meniť oblečenieV minulosti vtipkovali, že sa budú prezliekať v autobuse.
dnes 11:16
ONLINE: Miešaná štafeta dnes na ZOH Miláno a Cortina 2026 - biatlon LIVEonline
dnes 11:05
ONLINE: Miešaná štafeta dnes, biatlon na ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVESledujte s nami ONLINE prenos zo skiatlonu mužov v behu na lyžiach na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 11:05
ONLINE: Skiatlon mužov dnes na ZOH Miláno a Cortina 2026 (Peter Hinds)online
dnes 09:30
ONLINE: Skiatlon mužov dnes, beh na lyžiach na ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Peter Hinds)Sledujte s nami ONLINE prenos zo skiatlonu mužov v behu na lyžiach na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 09:30
ONLINE: Zjazd žien dnes na ZOH Miláno a Cortina 2026online
dnes 08:30
ONLINE: Zjazd žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVESledujte s nami ONLINE prenos zo zjazdu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 08:30
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová počas ZOH v Cortine 2026.
so 23:35|1
Zjazd bude napokon bez slovenskej účasti. Vonnová pôjde skôr než domáca favoritkaPozrite si štartové čísla zjazdu žien na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
so 23:35|1
Beh na lyžiach

Beh na lyžiach

Izraelský pilot bobov Adam Edelman
Izraelský pilot bobov Adam Edelman
Krádež na olympiáde. Izraelskému tímu počas tréningu vykradli apartmán
dnes 12:25
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Beh na lyžiach»ONLINE: Skiatlon mužov dnes, beh na lyžiach na ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Peter Hinds)