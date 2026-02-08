ONLINE: Miešaná štafeta dnes, biatlon na ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE

ZOH Miláno a Cortina 2026 dnes pokračujú biatlonom, na programe je miešaná štafeta na 4 x 6 km.
Na štart pretekov sa postaví aj slovenská štafeta v zložení Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Jakub Borguľa a Šimon Adamov.
Kde sledovať biatlon v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Zimné olympijské hry - Biatlon 2026
08.02.2026 o 14:05
Zmiešaná štafeta (4x6 km)
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z biatlonovej zmiešanej štafety 4x6 km na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
V tejto sezóne sa vo Svetovom pohári išli dve štafety. V tej prvej triumfovalo Francúzsko pred Talianskom, v Novom Meste na Morave si poradie na prvých dvoch priečkach vymenili.
Víťazstvo spred štyroch rokov obhajuje Nórsko. Slovensko skončilo v Pekingu na 17. mieste a bolo predbehnuté o kolo.
Slovensko odštartuje v zložení Jakub Borguľa, Šimon Adamov, Paulína Bátovská-Fialková a Anastázia Kuzminová.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 14:05.
