Céčko na hrudi má vždy, keď reprezentuje. Červenka povedie Čechov opäť ako kapitán

Kapitánom českej hokejovej reprezentácie na olympijských hrách v Miláne bude podľa očakávania Roman Červenka.
Jeho asistentmi sú ďalší útočník David Pastrňák a obranca Radko Gudas. Český zväz ľadového hokeja to oznámil na sieti X.
Štyridsaťročný Červenka štartuje na piatej olympiáde. S kapitánskym "céčkom" doviedol národný tím k zisku zlatej medaily na predvlaňajších majstrovstvách sveta v Prahe.
Kapitánom bol aj na predošlých olympijských hrách v Pekingu 2022.
Českí hokejisti dnes v Miláne prvýkrát v kompletnom zložení trénovali, väčšina hráčov z NHL do Talianska priletela dnes. Iba Pastrňák a brankár Lukáš Dostál sa k tímu pripojili už skôr.
"Som rád, že všetci dorazili, vrátane bagáže. Pri lete z Ameriky sa môže lecčos skomplikovať. Tréningov ale máme málo.
Som rád, že sme ho mohli mať dnes, celkovo budeme mať štyri do prvého zápasu. Pokúsime sa to využiť, "povedal tréner Radim Rulík novinárom.
Pri absencii zraneného útočníka Pavla Zachu, ktorého nahradil Filip Chlapík, musel Rulík so svojimi spolupracovníkmi zmeniť plánované zloženie elitnej formácie.
Dnes spoločne trénovali Martin Nečas, Tomáš Hertl a Pastrňák. Či tak ale budú hrať aj v prvom zápase vo štvrtok proti Kanade, tréner neprezradil. "Je to jeden z variantov, uvidíme," povedal.
Program Česka na hokejovom turnaji na ZOH 2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara