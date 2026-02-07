Program a výsledky Slovákov dnes - nedeľa, 8. február - ZOH Miláno 2026

Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 2. V nedeľu 8. februára sa predstavia ďalší Slováci a Slovenky.
O 12:30 bude štartovať Peter Hinds v skiatlone. Lákadlom dňa bude o 14:05 miešaná štafeta v biatlone, v ktorej sa predstavia Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Jakub Borguľa a Šimon Adamov.
Podvečer bude od 17:00 pretekať sánkar Jozef Ninis.
Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 v sobotu 8. februára 2026 (deň 2).
Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 2)
Dátum
Čas
Meno
Šport
Disciplína
12:30
skiatlon
14:05
Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Jakub Borguľa, Šimon Adamov
miešaná štafeta
17:00
3. jazda
18:34
4. jazda
