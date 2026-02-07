    08.02.2026 06:00
    Deň 2
    Miláno a Cortina 2026
    Denný programProgram Slovákov

    Program a výsledky Slovákov dnes - nedeľa, 8. február - ZOH Miláno 2026

    Sportnet|8. feb 2026 o 00:00
    Pozrite si kompletný program a výsledky Slovákov z dňa 2 (8.2.2026) na olympiáde v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 2. V nedeľu 8. februára sa predstavia ďalší Slováci a Slovenky.

    O 12:30 bude štartovať Peter Hinds v skiatlone. Lákadlom dňa bude o 14:05 miešaná štafeta v biatlone, v ktorej sa predstavia Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Jakub Borguľa a Šimon Adamov.

    Podvečer bude od 17:00 pretekať sánkar Jozef Ninis.

    Dátum

    Čas

    Meno

    Šport

    Disciplína

    8. február

    12:30

    Peter Hinds

    Beh na lyžiach

    skiatlon

    8. február

    14:05

    Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Jakub Borguľa, Šimon Adamov

    Biatlon

    miešaná štafeta

    8. február

    17:00

    Jozef Ninis

    Sánkovanie

    3. jazda

    8. február

    18:34

    Jozef Ninis

    Sánkovanie

    4. jazda

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

