ONLINE: Zjazd žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE

ZOH Miláno a Cortina 2026 dnes pokračujú ďalšou lyžiarskou disciplínou, na programe je zjazd žien.
Lyžiarky sa predstavia v Cortine d'Ampezzo na zjazdovke Tofana. V štartovej listine nechýbajú favoritky ako Vonnoná, Goggiová či obhajkyňa zlata Suterová.
Kde sledovať lyžovanie v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Zjazd žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zimné olympijské hry - Alpské lyžovanie 2025/2026
08.02.2026 o 11:30
Zjazd - Ženy
Plánovaný
Prenos
Poradie Svetového pohára:
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1133 b
2. Camille Rastová (SUI) 963 b
3. Emma Aicherová (GER) 684 b
4. Paula Moltzanová (USA) 614 b
5. Sara Hectorová (SWE) 597 b
6. Lindsey Vonnová (USA) 590 b
7. Sofia Goggiaová (ITA) 586 b
8. Julia Scheibová (AUT) 570 b
9. Alice Robinsonová (NZL) 549 b
10. Lara Colturiová (ALB) 467 b
25. Ester Ledecká (CZE) 234 b
111. Martina Dubovská (CZE) 10 b
Poradie disciplíny zjazd:
1. Lindsey Vonnová (USA) 400 b
2. Emma Aicherová (GER) 256 b
3. Kira Weidleová-Winkelmannová (GER) 232 b
4. Laura Pirovanová (ITA) 207 b
5. Nicol Delagová (ITA) 180 b
6. Sofia Goggiaová (ITA) 180 b
7. Cornelia Hütterová (AUT) 179 b
8. Breezy Johnsonová (USA) 178 b
9. Mirjam Puchnerová (AUT) 142 b
10. Kajsa Vickhoff Lieová (NOR) 141 b
16. Ester Ledecká (CZE) 104 b
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose zo zjazdu žien na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Najväčšiu pozornosť na seba v zjazde púta Lindsey Vonnová, ktorá bude pretekať iba týždeň po roztrhnutí predných skrížených väzov v ľavom kolene. Američanka má už v tejto sezóne na konte dve víťazstva. Ďalšie tri triumfy si pripísali Nicol Delagová, Cornelia Hütterová a Emma Aicherová.
Pred štyrmi rokmi v Pekingu sa z medailí tešili Corinne Suterová, Sofia Goggiová a Nadia Delagová.
Slovensko nebude mať v pretekoch zastúpenie.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 11:30.
