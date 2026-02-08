Ďalšia radosť pre Česko. V Miláne získalo už druhú medailu

Rýchlokorčuľovanie na ZOH 2026
Výsledky - 5000 m mužov:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Sander Eitrem
Nórsko
6:03,95 m (OR)
2.
Metoděj Jílek
Česko
+ 2,53 s
3.
Riccardo Lorello
Taliansko
+ 5,27 s
4.
Davide Ghiotto
Taliansko
+ 5,62 s
5.
Timothy Loubineaud
Francúzsko
+ 7,20 s
6.
Peder Kongshaug
Nórsko
+ 7,36 s
Český rýchlokorčuliar Metoděj Jílek ozdobil svoj premiérový štart na zimných olympijských hrách striebrom v pretekoch na 5000 metrov.
19-ročný reprezentant, ktorý v tejto sezóne Svetového pohára kraľoval dlhým tratiam, nestačil len na svetového rekordéra a majstra sveta Sandera Eitrema z Nórska a získal pre českú výpravu v Miláne a Cortine d'Ampezzo druhý cenný kov.
Bronz vybojoval domáci Riccardo Lorello.
Jílek pod piatimi kruhmi nadviazal v českej rýchlokorčuliarskej zbierke na sedemnásobnú olympijskú medailistku Martinu Sáblíkovú.
Trojnásobná olympijská šampiónka získala naposledy pred štyrmi rokmi v Pekingu na päťkilometrovej trati bronz.
V Miláne má Jílek medailové ambície aj na desiatke a v pretekoch s hromadným štartom, v ktorých už tiež vo svojej prvej sezóne SP dokázal zvíťaziť.
Jílek štartoval v predposlednej dvojici s Eitremom, s ktorým v januári v generálke na OH prehral, a nestačil na neho ani tentoraz.
Kým v Inzelle Nor v pretekoch pokoril svetový rekord a ako prvý rýchlokorčuliar sa na päťke dostal pod šesť minút, dnes obaja prekonali ten olympijský.
Nórsky favorit zajazdil čas 6:03,950 a doterajšie maximum vylepšil o takmer päť sekúnd. Jílek bol pomalší o 2,53 sekundy.
V poslednom rozjazde, v ktorej išiel aj druhý Jílkov premožiteľ z tejto sezóny Francúz Timothy Loubineaud, už na ich časy nikto nestačil.
