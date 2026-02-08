08.02.2026 06:00
Deň 2
Miláno a Cortina 2026
Live
Jakub Borguľa.
Sklamaný Borguľa sa v cieli ospravedlňoval: Mám super kolegov a odovzdával som posledný
Adam Hagara na tréningu v Miláne.
Ako ZOH mládeže, ale lepšie, vravel nadšene Hagara. Už pozná svoje štartové číslo
Petra Vlhová.
Vlhová sa vôbec nemusí dostať na trať. Ako sa jazdí tímová kombinácia na ZOH 2026
Lindsey Vonnovú musel po páde v zjazde na ZOH 2026 odviesť do nemocnice vrtuľník.
Vonnová chcela uspieť za každú cenu. Až príliš riskovala, myslí si olympijská víťazka
Na snímke slovenskí hokejisti zľava Šimon Nemec, Pavol Regenda, Martin Fehérváry a Erik Černák počas príchodu slovenských hráčov NHL na letisko Milano Malpensa.
VIDEO: Slafkovský, Nemec aj MacKinnon. Príchod hráčov z NHL sprevádzal chaos na letisku
Lindsey Vonnová a jej pád v zjazde žien na ZOH 2026.
Odopnite jej lyže, preboha, vravela Valette Zuzulová. Vonnová po páde kričala od bolesti
Ďalšia radosť pre Česko. V Miláne získalo už druhú medailu

Metoděj Jílek.
Metoděj Jílek. (Autor: TASR/AP)
ČTK|8. feb 2026 o 17:51
Striebro získal rýchlokorčuliar Metoděj Jílek.

Rýchlokorčuľovanie na ZOH 2026

Výsledky - 5000 m mužov:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Sander Eitrem

Nórsko

6:03,95 m (OR)

2.

Metoděj Jílek

Česko

+ 2,53 s

3.

Riccardo Lorello

Taliansko

+ 5,27 s

4.

Davide Ghiotto

Taliansko

+ 5,62 s

5.

Timothy Loubineaud

Francúzsko

+ 7,20 s

6.

Peder Kongshaug

Nórsko

+ 7,36 s

Český rýchlokorčuliar Metoděj Jílek ozdobil svoj premiérový štart na zimných olympijských hrách striebrom v pretekoch na 5000 metrov.

19-ročný reprezentant, ktorý v tejto sezóne Svetového pohára kraľoval dlhým tratiam, nestačil len na svetového rekordéra a majstra sveta Sandera Eitrema z Nórska a získal pre českú výpravu v Miláne a Cortine d'Ampezzo druhý cenný kov.

Bronz vybojoval domáci Riccardo Lorello.

Jílek pod piatimi kruhmi nadviazal v českej rýchlokorčuliarskej zbierke na sedemnásobnú olympijskú medailistku Martinu Sáblíkovú.

Trojnásobná olympijská šampiónka získala naposledy pred štyrmi rokmi v Pekingu na päťkilometrovej trati bronz.

V Miláne má Jílek medailové ambície aj na desiatke a v pretekoch s hromadným štartom, v ktorých už tiež vo svojej prvej sezóne SP dokázal zvíťaziť.

Jílek štartoval v predposlednej dvojici s Eitremom, s ktorým v januári v generálke na OH prehral, a nestačil na neho ani tentoraz.

Kým v Inzelle Nor v pretekoch pokoril svetový rekord a ako prvý rýchlokorčuliar sa na päťke dostal pod šesť minút, dnes obaja prekonali ten olympijský.

Nórsky favorit zajazdil čas 6:03,950 a doterajšie maximum vylepšil o takmer päť sekúnd. Jílek bol pomalší o 2,53 sekundy.

V poslednom rozjazde, v ktorej išiel aj druhý Jílkov premožiteľ z tejto sezóny Francúz Timothy Loubineaud, už na ich časy nikto nestačil.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Rýchlokorčuľovanie

Rýchlokorčuľovanie

