Z olympiády robí cirkus, zarobí milióny. Fotku so Snoop Doggom má aj Slovenka

Oficiálnym vysielateľom Zimných olympijských hier 2026 v Spojených štátoch amerických je televízna spoločnosť NBCUniversal.
Práva na letné hry vlastní od roku 1988, na zimné od 2002. V roku 2014 NBC predĺžila s Medzinárodným olympijských výborom (MOV) už rekordnú zmluvu až do roku 2032.
Kontrakt znel jasne: televízia bude desať rokov vysielať a podporovať olympijské hry a MOV za to zinkasuje 7,75 miliardy dolárov.
Lenže na začiatku roka 2020 svet paralyzovala pandémia koronavírusu. Plánovaná letná olympiáda v Tokiu sa musela preložiť na nasledujúci rok a napokon sa stala najhoršie sledovanou olympiádou v histórii NBC.
V hlavnom vysielacom čase ju sledovalo priemerne 15,1 milióna ľudí denne.
Negatívny rekord ešte „vylepšili" zimné hry v Pekingu 2022, ktoré denne sledovalo v priemere 10,7 milióna fanúšikov.
Pre NBC to bola katastrofa a scenár, s akým pri podpise astronomickej zmluvy nerátali. Vynaložené peniaze potrebovala televízia získať späť.
Preto prišla s mimoriadne ambicióznym plánom.
Z vtipu sa stal hit
Ešte počas hier v Tokiu angažovala do svojich radov známeho rapera Snoop Dogga.
Calvin Cordozar Broadus Jr., ako znie jeho celé meno, je globálnou hip-hopovou ikonou s viac ako 35 miliónmi predaných albumov po celom svete a sedemnástimi nomináciami na prestížnu cenu Grammy.
Počas svojej vyše tridsaťročnej kariéry sa stal jedným z najvplyvnejších umelcov hudobnej histórie.
Na svete zrejme neexistuje mladý človek, ktorý by ho nepoznal.
Snoop Dogg pre NBC komentoval highlighty hier v Japonsku s hercom Kevinom Hartom. Ich spolupráca sa stala hitom internetu. Videá dosahovali milióny videní.
V NBC rýchlo pochopili, že natrafili na zlatú baňu. Snoop Dogg bol autentický, vtipný a ľudia ho zbožňovali.
Na olympiádu v Paríži sa už v Amerike pripravili. Snoop Dogg dostal úlohu „špeciálneho korešpondenta", čo v praxi znamenalo, že mohol chodiť po všetkých športoviskách, navštevovať akékoľvek zápasy a robiť čokoľvek, čo ho napadne.
Mal sa správať ako bežný fanúšik, ktorý má prístup do VIP zóny.
A to presne aj robil. Počas hier v Paríži niesol olympijskú pochodeň, učil sa plávať s Michaelom Phelpsom, trénoval gymnastiku so Simone Bilesovou, šermoval, jazdil na koni. Zoznam jeho aktivít bol nekonečne dlhý.
Všade kam prišiel, šíril úsmev a dobrú náladu. Robil šou a vtipne komentoval akýkoľvek šport, od zápasenia až po badminton. Denník The New York Times ho nazval „novým hlasom ľudu NBC“.
„Som vo forme na zlatú medailu," glosoval Snoop. Jednoducho povedané, stal sa z neho maskot americkej výpravy.
Snoop sa okamžite a bezproblémovo začlenil do olympijského prostredia. Agentúra Associated Press ho označila za „hviezdu parížskych olympijských hier".
V rámci spravodajstva získal aj dve televízne ocenenia.
Kto pozná Snoop Dogga vie, že spevák je veľkým milovníkom marihuany. Pri svojom turné po olympijských športoviskách sa mohlo zdať, že aj v Paríži si doprial nejedného jointa.
„V Paríži budem robiť svoju prácu a plánujem byť čistý ako papier. Čistý ako športovci. Ak chcú, môžu ma aj testovať. Budem sa venovať svojej práci, aby som mohol priniesť zlato. Čo som ja sám,“ vravel pre magazín Time.
Potulné divadlo s názvom Snoop Dogg ale niečo stálo. NBC vyplatila raperovi počas hier v Paríži lukratívnych deväť miliónov dolárov. Za každý deň na olympiáde zinkasoval 500-tisíc.
A výsledok? Sledovanosť NBC stúpla oproti tokijským hrám o približne 80 percent. Hry sledovalo priemerne 30,7 milióna divákov denne, najviac od Londýna 2012.
Ambasádor šťastia sa vrátil
Po vydarenej parížskej premiére spolupráca nemohla skončiť. NBC ešte v septembri minulého roka uviedla, že Snoop „preskúma severné Taliansko, od pulzujúcich ulíc Milána až po úchvatné Dolomity".
Bol menovaný do pozície čestného trénera tímu USA. Za pol milióna dolárov na deň.
„Športovci sú skutočné hviezdy. Ja ich budem iba povzbudzovať a možno prinesiem nejakú múdrosť z lavičky," povedal Snoop. Producentka NBC ho nazvala „ambasádorom šťastia".
„D-O double G (Dogg) bude pri tom a už sa neviem dočkať, ako budem oslavovať so športovcami a ich rodinami.
Olympiáda je najväčšie pódium na svete a ja som, ako všetci viete, dobrý v športe a v spájaní ľudí. Zároveň pri tom musí byť aj zábava. Prinesiem si svoje páperové bundy, oteplovačky, okuliare a korčule," dodal.
Kým slovenskí hokejisti sa len presúvali do dejiska hier, Snoop Dogg už upravoval ľad v hlavnej aréne Santagiulia na rolbe Zamboni.
Aktuálne najlepší krasokorčuliar a jedna z hviezd olympiády, Američan Ilia Malinin, mu urobil na požiadanie salto vzad. V korčuliach na ľade, presne ako kedysi Jozef Sabovčík.
O niekoľko hodín neskôr už Snoop niesol olympijskú pochodeň.
V deň, keď sa otvárali milánske hry, raper sa boboval na snehu v Cortine. Nešikovne, dole hlavou a s nadávkami. Presne tak, ako to robí celý čas.
Večer už stál v naškrobenom outfite na námestí a naživo moderoval otvárací ceremoniál.
Počas toho vyspovedal jamajských bobistov, ktorí boli pred 30 rokmi tiež istým spôsobom maskotmi olympiády.
Medzi športovcami sa v prítomnosti Snoop Dogga bojuje o medaily, ale aj o fotografiu s ním. Túto súťaž už vyhrala aj slovenská bobistka Viktória Čerňanská, ktorej sa to podarilo počas otváracieho ceremoniálu v Cortine.
Zahral si curling, učil sa lyžovať
Britský curler Bruce Mouat patrí vo svojom športe medzi najväčšie hviezdy, no po víťaznom zápase olympijského turnaja miešaných dvojíc proti Švédom zažil moment, ktorý ho úprimne zaskočil. V mixzóne na neho čakal práve Snoop Dogg.
„Požiadal nás o spoločnú fotku, takže si teraz o sebe myslím niečo viac,“ vtipkoval dvojnásobný majster sveta a strieborný olympijský medailista z Pekingu pre BBC.
Podľa Mouata je skvelé, keď taká známa osobnosť podporí curling. „Pritiahne to pozornosť. Možno si viac ľudí všimne, že turnaj už beží a oplatí sa ho sledovať.“
A to je Snoopova hlavná úloha. Prilákať k televíznym obrazovkám Američanov, ktorý o danom športe nemajú ani páru.
Slávny raper sa na curlingu objavil už počas zápasu USA proti Kanade. Na tribúne sedel v modrej americkej teplákovej súprave, pod ktorou mal tričko s tvárami reprezentantov Corey Thiesseovej a Koreyho Dropkina. Sadol si vedľa Dropkinovej mamy.
„Corey mi hovorí, nech sa otočím. Pozriem a Snoop Dogg sedí vedľa mojej mamy a usmieva sa na mňa. V tom momente ju objal okolo pliec. Hovoril som si, že toto je poriadne bláznivé,“ opisoval s úsmevom Dropkin.
Od pani Dropkinovej, ktorá mu na tribúne vysvetľovala pravidlá curlingu, sa niečo naučil a curling si okamžite vyskúšal.
Denne sa na sociálnych sieťach objavia nové videá, ktorých hlavných hrdinom je Snoop Dogg.
Počas písania tohto textu sa Američan učil lyžovať v spoločnosti bývalej hviezdnej zjazdárky Picabo Streetovej.
„V živote som nemal na nohách lyžiarky," hovoril vo videu, v ktorom niekoľkokrát spadol na svah. V priebehu niekoľkých hodín mal aj tento kúsok státisícové vzhliadnutia.
„NBC sa to tisíckrát vyplatilo. Jednoznačne sa ukazuje, že toto je cesta budúcnosti," hodnotil krok NBC Jiří Kejval, predseda Českého olympijského výboru a šéf marketingovej komisie Medzinárodného olympijského výboru.
„Športovci a fanúšikovia to asi veľmi neocenia, ale my sa musíme pozerať aj na tých, ktorých šport až tak nezaujíma a dať tomu trošku odľahčenú formu.“
