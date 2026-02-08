08.02.2026 06:00
Deň 2
Miláno a Cortina 2026
Jakub Borguľa.
Sklamaný Borguľa sa v cieli ospravedlňoval: Mám super kolegov a odovzdával som posledný
Adam Hagara na tréningu v Miláne.
Ako ZOH mládeže, ale lepšie, vravel nadšene Hagara. Už pozná svoje štartové číslo
Jozef Ninis.
Cítil sklamanie, aj keď si vytvoril osobné maximum. Ninis v olympijskej derniére chcel viac
Petra Vlhová.
Vlhová sa vôbec nemusí dostať na trať. Ako sa jazdí tímová kombinácia na ZOH 2026
Lindsey Vonnovú musel po páde v zjazde na ZOH 2026 odviesť do nemocnice vrtuľník.
Vonnová chcela uspieť za každú cenu. Až príliš riskovala, myslí si olympijská víťazka
Na snímke slovenskí hokejisti zľava Šimon Nemec, Pavol Regenda, Martin Fehérváry a Erik Černák počas príchodu slovenských hráčov NHL na letisko Milano Malpensa.
VIDEO: Slafkovský, Nemec aj MacKinnon. Príchod hráčov z NHL sprevádzal chaos na letisku
Hranicu 50 rokov doteraz nikto neprekonal. Rakúska snoubordistka však vytvorila nový rekord ZOH

Claudia Rieglerová.
Claudia Rieglerová. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. feb 2026 o 20:19
Vo veku 52 rokov reprezentovala Rakúšanka v paralelnom obrovskom slalome.

Rakúska snoubordistka Claudia Rieglerová sa vo veku 52 rokov stala najstaršou ženou v histórii zimných olympijských hier.

V nedeľu nastúpila v Livigne na paralelný obrovský slalom, kde sa dokázala prebojovať do osemfinále.

„Stále dokážem udržať krok s mladšími dievčatami a súperiť s nimi. Som na seba hrdá, lebo viem, že stále dokážem podať kvalitný výkon.

Veľa vecí je možných, stačí len ak v to naplno veríte,“ citovala agentúra DPA majsterku sveta v spomínanej disciplíne z roku 2015.

Rakúšanka zároveň spomenula budúcoročný šampionát na domácej pôde ako ideálny čas na ukončenie kariéry.

Rekord držala doteraz nemecká rýchlokorčuliarka Claudia Pechsteinová, ktorá sa ako 49-ročná predstavila na ZOH 2022 v Pekingu.

Zimná olympiáda Miláno 2026

