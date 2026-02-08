Hranicu 50 rokov doteraz nikto neprekonal. Rakúska snoubordistka však vytvorila nový rekord ZOH

Rakúska snoubordistka Claudia Rieglerová sa vo veku 52 rokov stala najstaršou ženou v histórii zimných olympijských hier.
V nedeľu nastúpila v Livigne na paralelný obrovský slalom, kde sa dokázala prebojovať do osemfinále.
„Stále dokážem udržať krok s mladšími dievčatami a súperiť s nimi. Som na seba hrdá, lebo viem, že stále dokážem podať kvalitný výkon.
Veľa vecí je možných, stačí len ak v to naplno veríte,“ citovala agentúra DPA majsterku sveta v spomínanej disciplíne z roku 2015.
Rakúšanka zároveň spomenula budúcoročný šampionát na domácej pôde ako ideálny čas na ukončenie kariéry.
Rekord držala doteraz nemecká rýchlokorčuliarka Claudia Pechsteinová, ktorá sa ako 49-ročná predstavila na ZOH 2022 v Pekingu.
