08.02.2026 06:00
Deň 2
Miláno a Cortina 2026
Live
V cieli zo seba strhol kombinézu. Rakúsky veterán získal olympijské zlato

Benjamin Karl.
Benjamin Karl. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. feb 2026 o 16:23
ShareTweet0

Pre Rakúšana ide už o štvrtú medailu zo ZOH.

Snoubording na ZOH 2026

Výsledky - paralelný obrovský slalom mužov:

Poradie

Meno

Krajina

1.

Benjamin Karl

Rakúsko

2.

Kim Sang-kjum

Kórejská republika

3.

Tervel Samfirov

Bulharsko

4.

Tim Mastnak

Slovinsko

5.

Roland Fischnaller

Taliansko

6.

Arnaud Gaudet

Kanada

Rakúsky snoubordista Benjamin Karl obhájil titul olympijského šampióna v disciplíne paralelný olympijský slalom na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Na stupňoch víťazov ho doplnili strieborný Kim Sang-kjum z Kórejskej republiky a bronzový Bulhar Tervel Zamfirov.

Štyridsaťročný Karl získal do zbierky štvrtú medailu spod piatich kruhov. V paralelnom „obráku“ vybojoval striebro už vo Vancouveri 2010, o štyri roky neskôr v Soči mu patril bronz v paralelnom slalome.

Strieborný Kim sa dočkal prvej medaily z olympiády vo veku 37 rokov. Vo finále veteránov zvíťazil Rakúšan o 19 stotín sekundy.

Karl oslávil triumf teatrálne, keď v cieli zo seba strhal jazdeckú kombinézu. Následne priznal, že to nebol spontánny nápad.

„Inšpiroval som sa Hermannom Maierom, ktorý to kedysi tiež urobil. Chcel som ho napodobniť. V skutočnosti toto boli moje prvé olympijské hry, na ktorých som si dokázal udržať emócie na uzde po celú dobu až po finále.

Nemal som čo stratiť. Riadil som sa mottom Usaina Bolta - nikdy nezabudni, že si najlepší,“ usmieval sa v cieli Karl podľa APA.

Súboj o bronz musela rozlúsknuť až cieľová fotografia, obaja jeho aktéri zaznamenali rovnaký čas.

Tešil sa napokon 20-ročný Zamfirov, ktorý získal pre Bulharsko prvú medailu zo zimných hier po 20 rokoch, smutný odchádzal Slovinec Tim Mastnak.

