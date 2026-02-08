ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 2 (nedeľa, 8. február)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 2. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.
ZOH Miláno 2026 sledujte s nami naživo ako online prenos.
Kde sledovať ZOH Miláno 2026 v TV?
ONLINE: Olympiáda Miláno a Cortina 2026 dnes LIVE - deň 2 (nedeľa, 8. február, OH Miláno 2026 NAŽIVO)
Zimné olympijské hry 2025/2026
08.02.2026 o 09:00
Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 2. deň
Program soutěží 2. dne:
9:00
Snowboarding – paralelní obří slalom žen, kvalifikace
9:30
Snowboarding – paralelní obří slalom mužů, kvalifikace
10:05
Curling – 10. kolo smíšených dvojic
Norsko – Česko
Estonsko – Korea
11:30
Alpské lyžování – sjezd žen
12:30
Běh na lyžích – skiatlon mužů 10+10 km
13:00
Snowboarding – paralelní obří slalom žen, osmifinále, čtvrtfinále, semifinále
13:24
Snowboarding – paralelní obří slalom mužů, osmifinále, čtvrtfinále, semifinále
14:05
Biatlon – smíšená štafeta 4×6 km
14:26
Snowboarding – paralelní obří slalom žen, finále
14:35
Curling – 11. kolo smíšených dvojic
Itálie – Česko
Kanada – Švédsko
Velká Británie – Švýcarsko
USA – Estonsko
14:36
Snowboarding – paralelní obří slalom mužů, finále
16:00
Rychlobruslení – 5 000 m mužů
16:40
Lední hokej – skupina B žen
Francie – Švédsko
17:00
Saně – 3. jízda mužů
18:34
Saně – 4. jízda mužů
19:05
Curling – 12. kolo smíšených dvojic
Itálie – Velká Británie
Švédsko – USA
Švýcarsko – Norsko
Kanada – Itálie
19:30
Snowboarding – Big Air žen, kvalifikace
Krasobruslení – týmová soutěž, volné jízdy sportovních dvojic
20:45
Krasobruslení – týmová soutěž, volné jízdy žen
21:10
Lední hokej – skupina A žen
Česko – Finsko
21:55
Krasobruslení – týmová soutěž, volné jízdy mužů
Prenos
9:01
Snowboarding:
Prvä súťaž na programe dňa je kvalifikácia na paralelný obrovský slalom mužov a žien. Najprv sú na programe ženy, o 9:30 muži a následne na pretekárky a pretekárov čakajú druhé jazdy. Po dvoch jazdách, jednej z červenej a jednej z modrej dráhy, postúpi do finále 16 najrýchlejších snowboardistov, ktorých čaká vyraďovacia fáza, tá je na programe od 13:00.
9:00
Druhý deň súťaží sa práve začal.
Češi a Slováci v akci
Jak už bylo naznačeno, českou výpravu čeká potenciálně velmi silný den a když to hezky vyjde, může získat několik medailí najednou. Želízek v ohni je opravdu hodně.
A kout se začne hned od devíti ráno, kdy začne kvalifikace paralelního obřího slalomu na snowboardu, v němž zaútočí na třetí zlato za sebou fenomenální Ester Ledecká. A tentokrát v tom není sama, jelikož velmi dobré výkony v sezoně předváděla také Zuzana Maděrová a i ona může pomýšlet na medaili. To v mužském závodě bude pro teprve 19letého medailistu z juniorského mistrovství světa Kryštofa Minárika úspěchem samotný postup z kvalifikace. Osmifinále pak začne v jednu odpoledne.
Dopoledne zaútočí na další výhru v turnaji smíšených dvojic curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, kteří nastoupí proti Norsku, kterému se také příliš nedaří. Odpoledne je pak čeká střet se silnou domácí Itálií.
Před polednem se pojede sjezd žen, pravděpodobně i s Barborou Novákovou a Alenou Labaštovou, pro které ale bude úspěchem dokončit a někoho porazit.
Ve 12:30 se poběží ostře sledovaný skiatlon mužů, v němž by velmi rád na skvělý sobotní výkon Kateřiny Janatové navázal Michal Novák, kterého do závodu doprovodí Matyáš Bauer, Mike Ophoff a Jiří Tuž.
Krátce po jejich doběhu do cíle odstartuje biatlonová smíšená štafeta, z celého biatlonového programu pravděpodobně závod s největší nadějí na velký český úspěch. Snít o něm budou Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová.
Po čtvrté odpoledne prožije olympijskou premiéru 19letý rychlobruslař Metoděj Jílek. Na trati 5 000 metrů patří mezi největší favority nejen na medaili, ale i na zlato. Doufejme, že ho nepřemůže nováčkovská nervozita.
Večer uzavře třetí a čtvrtou jízdou své působení v ledovém korytu sáňkař Ondřej Hyman a o překvapení v podobě postupu do finále se pokusí v kvalifikaci snowboardového Big Airu Laura Záveská.
Neděli pak uzavře hokejový tým žen, který potřebuje napravit špatný dojem z dosavadního působení na turnaji proti uzdravenému Finsku.
Slovenští fanoušci budou sledovat představení své biatlonové smíšené štafety a doufat v co nejlepší umístění. Ta poběží ve složení Jakub Borguľa, Šimon Adamov, Paulina Bátovská Fialková a Anastasia Kuzminová.
Třetí a čtvrtá jízda pak čeká 44letého sáňkaře Jozefa Ninise, který bojuje už na šestých hrách.
Vítám všechny sportovní fanoušky dychtící po informacích, výsledcích a zajímavostech ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo 2026 pokud možno na jednom místě. Hry mají před sebou druhý den a neděle 8. února může být z českého hlediska velmi zajímavá, klidně i nejúspěšnějším dnem vůbec v historii českých a československých výprav na zimních olympiádách. Na co všechno se můžeme těšit?
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 09:00.
