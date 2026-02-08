    08.02.2026 06:00
    Deň 2
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 2 (nedeľa, 8. február)

    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE - deň 2 (nedeľa, 8. február).
    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE - deň 2 (nedeľa, 8. február). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|8. feb 2026 o 07:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos zo súťažného dňa 2 na ZOH Miláno 2026. Kto získa medaily a ako sa bude dariť Slovákom?

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 2. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.

    ZOH Miláno 2026 sledujte s nami naživo ako online prenos.

    Kde sledovať ZOH Miláno 2026 v TV?
    ONLINE: Olympiáda Miláno a Cortina 2026 dnes LIVE - deň 2 (nedeľa, 8. február, OH Miláno 2026 NAŽIVO)

    Zimné olympijské hry  2025/2026
    08.02.2026 o 09:00
    Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 2. deň
    Prebiehajúci
    Prehľad
    Program soutěží 2. dne:
    9:00
    Snowboarding – paralelní obří slalom žen, kvalifikace

    9:30
    Snowboarding – paralelní obří slalom mužů, kvalifikace

    10:05
    Curling – 10. kolo smíšených dvojic
    Norsko – Česko
    Estonsko – Korea

    11:30
    Alpské lyžování – sjezd žen

    12:30
    Běh na lyžích – skiatlon mužů 10+10 km

    13:00
    Snowboarding – paralelní obří slalom žen, osmifinále, čtvrtfinále, semifinále

    13:24
    Snowboarding – paralelní obří slalom mužů, osmifinále, čtvrtfinále, semifinále

    14:05
    Biatlon – smíšená štafeta 4×6 km

    14:26
    Snowboarding – paralelní obří slalom žen, finále

    14:35
    Curling – 11. kolo smíšených dvojic
    Itálie – Česko
    Kanada – Švédsko
    Velká Británie – Švýcarsko
    USA – Estonsko

    14:36
    Snowboarding – paralelní obří slalom mužů, finále

    16:00
    Rychlobruslení – 5 000 m mužů

    16:40
    Lední hokej – skupina B žen
    Francie – Švédsko

    17:00
    Saně – 3. jízda mužů

    18:34
    Saně – 4. jízda mužů

    19:05
    Curling – 12. kolo smíšených dvojic
    Itálie – Velká Británie
    Švédsko – USA
    Švýcarsko – Norsko
    Kanada – Itálie

    19:30
    Snowboarding – Big Air žen, kvalifikace
    Krasobruslení – týmová soutěž, volné jízdy sportovních dvojic

    20:45
    Krasobruslení – týmová soutěž, volné jízdy žen

    21:10
    Lední hokej – skupina A žen
    Česko – Finsko

    21:55
    Krasobruslení – týmová soutěž, volné jízdy mužů
    9:01
    Snowboarding:

    Prvä súťaž na programe dňa je kvalifikácia na paralelný obrovský slalom mužov a žien. Najprv sú na programe ženy, o 9:30 muži a následne na pretekárky a pretekárov čakajú druhé jazdy. Po dvoch jazdách, jednej z červenej a jednej z modrej dráhy, postúpi do finále 16 najrýchlejších snowboardistov, ktorých čaká vyraďovacia fáza, tá je na programe od 13:00.
    9:00
    Druhý deň súťaží sa práve začal.
    Češi a Slováci v akci

    Jak už bylo naznačeno, českou výpravu čeká potenciálně velmi silný den a když to hezky vyjde, může získat několik medailí najednou. Želízek v ohni je opravdu hodně.

    A kout se začne hned od devíti ráno, kdy začne kvalifikace paralelního obřího slalomu na snowboardu, v němž zaútočí na třetí zlato za sebou fenomenální Ester Ledecká. A tentokrát v tom není sama, jelikož velmi dobré výkony v sezoně předváděla také Zuzana Maděrová a i ona může pomýšlet na medaili. To v mužském závodě bude pro teprve 19letého medailistu z juniorského mistrovství světa Kryštofa Minárika úspěchem samotný postup z kvalifikace. Osmifinále pak začne v jednu odpoledne.
    Dopoledne zaútočí na další výhru v turnaji smíšených dvojic curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, kteří nastoupí proti Norsku, kterému se také příliš nedaří. Odpoledne je pak čeká střet se silnou domácí Itálií.
    Před polednem se pojede sjezd žen, pravděpodobně i s Barborou Novákovou a Alenou Labaštovou, pro které ale bude úspěchem dokončit a někoho porazit.
    Ve 12:30 se poběží ostře sledovaný skiatlon mužů, v němž by velmi rád na skvělý sobotní výkon Kateřiny Janatové navázal Michal Novák, kterého do závodu doprovodí Matyáš Bauer, Mike Ophoff a Jiří Tuž.
    Krátce po jejich doběhu do cíle odstartuje biatlonová smíšená štafeta, z celého biatlonového programu pravděpodobně závod s největší nadějí na velký český úspěch. Snít o něm budou Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová.
    Po čtvrté odpoledne prožije olympijskou premiéru 19letý rychlobruslař Metoděj Jílek. Na trati 5 000 metrů patří mezi největší favority nejen na medaili, ale i na zlato. Doufejme, že ho nepřemůže nováčkovská nervozita.
    Večer uzavře třetí a čtvrtou jízdou své působení v ledovém korytu sáňkař Ondřej Hyman a o překvapení v podobě postupu do finále se pokusí v kvalifikaci snowboardového Big Airu Laura Záveská.
    Neděli pak uzavře hokejový tým žen, který potřebuje napravit špatný dojem z dosavadního působení na turnaji proti uzdravenému Finsku.

    Slovenští fanoušci budou sledovat představení své biatlonové smíšené štafety a doufat v co nejlepší umístění. Ta poběží ve složení Jakub Borguľa, Šimon Adamov, Paulina Bátovská Fialková a Anastasia Kuzminová.
    Třetí a čtvrtá jízda pak čeká 44letého sáňkaře Jozefa Ninise, který bojuje už na šestých hrách.
    Vítám všechny sportovní fanoušky dychtící po informacích, výsledcích a zajímavostech ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo 2026 pokud možno na jednom místě. Hry mají před sebou druhý den a neděle 8. února může být z českého hlediska velmi zajímavá, klidně i nejúspěšnějším dnem vůbec v historii českých a československých výprav na zimních olympiádách. Na co všechno se můžeme těšit?
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 09:00.

