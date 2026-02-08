    08.02.2026 06:00
    Krádež na olympiáde. Izraelskému tímu počas tréningu vykradli apartmán

    Izraelský pilot bobov Adam Edelman
    Izraelský pilot bobov Adam Edelman (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. feb 2026 o 12:25
    Prišili o veci v hodnote tisícov dolárov.

    Izraelskému bobovému tímu ukradli z apartmánu počas prípravy na ZOH 2026 osobné veci a pasy v hodnote tisícov dolárov. Uviedol to jeden z členov Adam Edelman.

    Podľa agentúry AFP nebolo bezprostredne jasné, v ktorej krajine sa apartmán nachádza, hoci talianske médiá uviedli, že to nebolo v Taliansku.

    Na fotografii, ktorú izraelský pilot bobov Adam Edelman zverejnil, je v izbe viditeľná mapa, ktorá zrejme zobrazuje Prahu.

    „Počas tréningu na olympiádu bol apartmán izraelského bobového tímu vykradnutý. Ukradli veci v hodnote tisícov dolárov a pasy. Aké hrubé narušenie – kufre, topánky, vybavenie a pasy ukradnuté.

    A chalani dnes aj tak hneď pokračovali v tréningu,“ napísal Edelman na sociálnej sieti. Podľa jeho slov sa tím pripravuje na svoju prvú olympijskú súťaž, ktorá je na programe 16. februára.

    Hovorca Medzinárodného olympijského výboru Mark Adams uviedol:

    „Rozumiem tomu tak, že sa to stalo v ubytovaní pred začiatkom hier, a teda mimo našej zóny. Najdôležitejšie však je povedať, že ich podporujeme. Urobíme, čo bude v našich silách.Ak budú potrebovať akúkoľvek pomoc, samozrejme im ju poskytneme.“

