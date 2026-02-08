Český útok na prvé medaily. Ledecká je na snouborde najrýchlejšia, dopĺňa ju krajanka

České snoubordistky Ester Ledecká a Zuzana Maděrová boli najrýchlejšie v kvalifikácii v paralelnom obrovskom slalome na ZOH 2026 v Livigne.
Obhajkyňa zlatých medailí z Pchjongčchangu a Pekingu Ledecká zajazdila v oboch jazdách najrýchlejší čas, Maděrová bola v modrej aj červenej dráhe druhá a za reprezentačnou kolegyňou zaostala 69 stotín sekundy.
Vyraďovacia časť odštartuje osemfinálovými jazdami o 13:00 h. Obe české snoubordistky boli v kvalifikácii od zvyšku poľa "odskočené". Vedúca žena Svetového pohára Cubaki Mikiová z Japonska na treťom mieste na Ledeckú stratila 2,08 sekundy.
Ledecká od roku 2017 neprehrala v obrovskom slalome ani jeden zo štyroch pretekov, ktorých sa zúčastnila na olympijských hrách a majstrovstvách sveta.
V tejto sezóne dávala dlho prednosť lyžiam, no keď sa pred dvoma týždňami v rakúskom Simonhöhe vrátila na dosku, hneď si pripísala 26. víťazstvo v seriáli Svetového pohára.
Vo svojej parádnej disciplíne naposledy neuspela v decembri 2021, keď v talianskej Carezze vo finále spadla. Maděrová už päťkrát vystúpila v SP na stupne víťazov, z toho trikrát v tejto sezóne.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara