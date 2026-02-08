Český útok na prvé medaily. Ledecká je na snouborde najrýchlejšia, dopĺňa ju krajanka

08.02.2026 06:00
Lindsey Vonnová padá v zjazde na ZOH 2026.
Odopnite jej lyže, preboha, vravela Zuzulová. Vonnová po páde na ZOH kričala od bolesti
Snoop Dogg v hľadisku počas curlingového zápasu v spoločnosti mamy amerického curlera Koreyho Dropkina.
Z olympiády robí cirkus, zarobí milióny. Fotku so Snoop Doggom má aj Slovenka
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
Najlepšie na ZOH skončili tesne za pódiom. Slováci pôjdu do miešanej štafety v najsilnejšom zložení
Ester Ledecká v paralelnom obrovskom slalome v snoubordingu na ZOH 2026.
Ester Ledecká v paralelnom obrovskom slalome v snoubordingu na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
8. feb 2026
České snoubordistky majú šancu na medaily v paralelnom obrovskom slalome.

České snoubordistky Ester Ledecká a Zuzana Maděrová boli najrýchlejšie v kvalifikácii v paralelnom obrovskom slalome na ZOH 2026 v Livigne.

Obhajkyňa zlatých medailí z Pchjongčchangu a Pekingu Ledecká zajazdila v oboch jazdách najrýchlejší čas, Maděrová bola v modrej aj červenej dráhe druhá a za reprezentačnou kolegyňou zaostala 69 stotín sekundy.

Vyraďovacia časť odštartuje osemfinálovými jazdami o 13:00 h. Obe české snoubordistky boli v kvalifikácii od zvyšku poľa "odskočené". Vedúca žena Svetového pohára Cubaki Mikiová z Japonska na treťom mieste na Ledeckú stratila 2,08 sekundy.

Ledecká od roku 2017 neprehrala v obrovskom slalome ani jeden zo štyroch pretekov, ktorých sa zúčastnila na olympijských hrách a majstrovstvách sveta.

V tejto sezóne dávala dlho prednosť lyžiam, no keď sa pred dvoma týždňami v rakúskom Simonhöhe vrátila na dosku, hneď si pripísala 26. víťazstvo v seriáli Svetového pohára.

Vo svojej parádnej disciplíne naposledy neuspela v decembri 2021, keď v talianskej Carezze vo finále spadla. Maděrová už päťkrát vystúpila v SP na stupne víťazov, z toho trikrát v tejto sezóne.

