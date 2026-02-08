    08.02.2026 06:00
    Deň 2
    Miláno a Cortina 2026
    Lindsey Vonnová tesne pred desivým pádom v zjazde na ZOH 2026 v Cortine.
    Hollywood dostal namiesto drámy horor, Česi slzy šťastia i smútku (sumár dňa)
    Jakub Borguľa.
    Sklamaný Borguľa sa v cieli ospravedlňoval: Mám super kolegov a odovzdával som posledný
    Johannes Hoesflot Kläbo.
    Medaily na ZOH Miláno 2026: Nórsko sa osamostatnilo, Taliani zbierajú bronzy (8. február)
    Nick Suzuki (vľavo) a Juraj Slafkovský (vpravo).
    Slafkovský je superstar, hovorí kapitán Montrealu. Je pripravený zvládnuť tlak Slovenska
    Adam Hagara na tréningu v Miláne.
    Ako ZOH mládeže, ale lepšie, vravel nadšene Hagara. Už pozná svoje štartové číslo
    Petra Vlhová.
    Vlhová sa vôbec nemusí dostať na trať. Ako sa jazdí tímová kombinácia na ZOH 2026
    Češky uspeli až na tretí pokus. Fínkam nedovolili ani skórovať

    Hokejistky Česka.
    Hokejistky Česka. (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. feb 2026 o 23:41
    Švédky si zaistili postup do play-off.

    Švédske hokejistky vyhrali v nedeľnom zápase základnej B-skupiny na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo nad Francúzkom 4:0.

    V predstihu si tak zaistili postup do play off. Prvú výhru dosiahli Češky, ktoré si poradili s Fínskom 2:0.

    Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín. Z výkonnostne silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť družstiev, zo slabšej B-skupiny iba prvé tri.

    Švédky sú v „béčku“ zatiaľ stopercentné.

    Hokej na ZOH 2026 - turnaj žien

    A-skupina:

    Česko - Fínsko 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)


    B-skupina:

    Francúzsko - Švédsko 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

    ne 23:41
    Lindsey Vonnovú musel po páde v zjazde na ZOH 2026 odviesť do nemocnice vrtuľník.
    Miroslav Kováčikne 15:35|38
    Vonnová chcela uspieť za každú cenu. Až príliš riskovala, myslí si olympijská víťazkaLindsey Vonnová spadla a odniesli ju vrtuľníkom.
    Miroslav Kováčik|ne 15:35|38
    Jozef Ninis.
    ne 20:36|1
    Cítil sklamanie, aj keď si vytvoril osobné maximum. Ninis v olympijskej derniére chcel viacVystúpenie na ZOH v Cortine d'Ampezzo bolo pravdepodobne aj posledné v kariére.
    ne 20:36|1
    Na snímke slovenskí hokejisti zľava Šimon Nemec, Pavol Regenda, Martin Fehérváry a Erik Černák počas príchodu slovenských hráčov NHL na letisko Milano Malpensa.
    Martin Turčinne 13:50|6
    VIDEO: Slafkovský, Nemec aj MacKinnon. Príchod hráčov z NHL sprevádzal chaos na letiskuSedem Slovákov z NHL dorazilo do dejiska olympiády.
    Martin Turčin|ne 13:50|6
    Lindsey Vonnová a jej pád v zjazde žien na ZOH 2026.
    ne 12:06|152
    Odopnite jej lyže, preboha, vravela Valette Zuzulová. Vonnová po páde kričala od bolestiAmerická lyžiarka mala nehodu v hornej časti trate.
    ne 12:06|152
    Ošetrovanie Lindsey Vonnovej.
    ne 18:17|9
    Hrozivý pád má vážne následky. Vonnovej operovali zlomenú nohuAmerická lyžiarka má zlomenú nohu a je po operácii.
    ne 18:17|9
    Zuzana Maděrová sa teší v cieli
    ne 14:44|2
    Česko má prvú medailu a hneď zlatú. Mladá snoubordistka napodobnila LedeckúTriumfovala v paralelnom obrovskom slalome.
    ne 14:44|2
    Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová (vľavo), ktorej odovzdáva štafetu Paulína Bátovská Fialková (vpravo) počas zmiešanej štafety na 4x6 km na zimných olympijských hrách v Anterselve
    ne 15:14|22
    Slovenským biatlonistom úvod olympiády nevyšiel, finišovali medzi poslednýmiSlovenská štafeta potrebovala až jedenásť náhradných nábojov.
    ne 15:14|22
    ONLINE: Jozef Ninis dnes ide 3. a 4. jazdu v sánkovaní na ZOH 2026.online
    ne 14:00
    Sánkovanie na ZOH Miláno a Cortina 2026: Ninis si vylepšil osobné maximumSledovali ste s nami ONLINE prenos z 3. a 4. jazdy sánkarov na ZOH Miláno a Cortina 2026. Ide aj Jozef Ninis.
    ne 14:00
    Ilia Malinin.
    ne 22:58|1
    Dramatický boj rozhodol jediný bod. Američania berú zlato, hoci fenomén nebol bezchybnýStriebornú medailu získalo Japonsko.
    ne 22:58|1
    Metoděj Jílek.
    ne 17:51|1
    Ďalšia radosť pre Česko. V Miláne získalo už druhú medailuStriebro získal rýchlokorčuliar Metoděj Jílek.
    ne 17:51|1
    Hokejisti USA.
    ne 21:37
    Žiadna zmena oproti Svetovému poháru. USA povedie ako kapitán útočník TorontaJeho asistentmi budú Matthew Tkachuk a Charlie McAvoy.
    ne 21:37
    Petra Vlhová
    Nikola Černákováne 14:40
    Lístky na olympijský slalom? Šéf Vlhovej fanclubu tvrdí: Nemá ich ani Shiffrinová pre brataSlovenská lyžiarka sa vracia po dvoch rokoch.
    Nikola Černáková|ne 14:40
    Julie Zelingrová a Vít Chabičovský.
    ne 16:49
    Česi najskôr nestačili na topfavorita, potom zdolali Nórov. Estónci nezvládli ani jeden zápasPrehru si pripísali aj Briti.
    ne 16:49
    Benjamin Karl.
    ne 16:23
    V cieli zo seba strhol kombinézu. Rakúsky veterán získal olympijské zlatoPre Rakúšana ide už o štvrtú medailu zo ZOH.
    ne 16:23
    Breezy Johnsonová sa raduje v cieli zjazdu na ZOH 2026
    ne 12:49
    Amerika sa raduje aj smúti. Zlatú zjazdárku zatienilo zranenie VonnovejO zlatej medaile rozhodli štyri stotinky sekundy.
    ne 12:49
    Ester Ledecká na ZOH 2026
    ne 14:13
    Sklamanie pre Ledeckú, olympijské zlato neobháji. Medailu získa iná ČeškaLedecká skončila vo štvrťfinále.
    ne 14:13
    Johannes Hösflot Kläbo
    ne 13:28
    Nezastaviteľný Kläbo získal na ZOH šieste zlato. Slovák otváral siedmu desiatkuHviezdny Nór triumfoval v skiatlone.
    ne 13:28
    Roman Červenka.
    ne 20:13
    Céčko na hrudi má vždy, keď reprezentuje. Červenka povedie Čechov opäť ako kapitánJeho asistentmi budú David Pastrňák a Radko Gudas.
    ne 20:13
    Claudia Rieglerová.
    ne 20:19
    Hranicu 50 rokov doteraz nikto neprekonal. Rakúska snoubordistka však vytvorila nový rekord ZOHVo veku 52 rokov reprezentovala Rakúšanka v paralelnom obrovskom slalome.
    ne 20:19
    Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
    so 23:05
    Najlepšie na ZOH skončili tesne za pódiom. Slováci pôjdu do miešanej štafety v najsilnejšom zloženíPozrite si štartové čísla a nomináciu Slovenska v miešanej štafete na ZOH 2026.
    so 23:05
    Izraelský pilot bobov Adam Edelman
    ne 12:25|2
    Krádež na olympiáde. Izraelskému tímu počas tréningu vykradli apartmánPrišili o veci v hodnote tisícov dolárov.
    ne 12:25|2
    Česká výprava počas otváracieho ceremoniálu ZOH 2026.
    ne 11:16
    Z dediny štýlovo, na ľad predpisovo. Česi musia na olympiáde znovu meniť oblečenieV minulosti vtipkovali, že sa budú prezliekať v autobuse.
    ne 11:16
    ONLINE: Miešaná štafeta dnes na ZOH Miláno a Cortina 2026 - biatlon LIVEonline
    ne 11:05|8
    ZOH 2026: Miešanú štafetu ovládlo Francúzsko, Slovensko obsadilo devätnástu priečkuSledovali ste s nami ONLINE prenos z miešanej štafety v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    ne 11:05|8
    Talianska rýchlokorčuliarka Francesca Lollobrigida sa teší zo zlatej medaily v pretekoch na 3000 metrov na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Boris Vanyane 07:00|7
    Šampiónka nesie meno slávnej herečky. Nie každý sa teší, keď získa medailu (sumár dňa)Čo sa dialo v deň 1 na ZOH 2026.
    Boris Vanya|ne 07:00|7
    Ester Ledecká v paralelnom obrovskom slalome v snoubordingu na ZOH 2026.
    ne 10:12|5
    Český útok na prvé medaily. Ledecká je na snouborde najrýchlejšia, dopĺňa ju krajankaČeské snoubordistky majú šancu na medaily v paralelnom obrovskom slalome.
    ne 10:12|5
    ONLINE: Skiatlon mužov dnes na ZOH Miláno a Cortina 2026 (Peter Hinds)online
    ne 09:30
    ZOH 2026: Kläbo potvrdil v skiatlone pozíciu favorita, Hinds uzatváral prvú šesťdesiatkuSledovali ste s nami ONLINE prenos zo skiatlonu mužov v behu na lyžiach na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    ne 09:30
    ONLINE: Zjazd žien dnes na ZOH Miláno a Cortina 2026online
    ne 08:30|1
    ZOH Miláno a Cortina 2026: Johnsonová získalo zlato v zjazde, Vonnová spadlaSledovali ste s nami ONLINE prenos zo zjazdu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    ne 08:30|1
    Snoop Dogg v hľadisku počas curlingového zápasu v spoločnosti mamy amerického curlera Koreyho Dropkina.
    Martin Turčinne 07:30|15
    Z olympiády robí cirkus, zarobí milióny. Fotku so Snoop Doggom má aj SlovenkaSnoop Dogg je hviezda olympiády v Miláne a Cortine 2026.
    Martin Turčin|ne 07:30|15
    Americká lyžiarka Lindsey Vonnová počas ZOH v Cortine 2026.
    so 23:35|1
    Zjazd bude napokon bez slovenskej účasti. Vonnová pôjde skôr než domáca favoritkaPozrite si štartové čísla zjazdu žien na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
    so 23:35|1
    Jozef Ninis.
    ne 19:12|7
    To najlepšie si nechal na koniec. Ninis si vytvoril na ZOH osobné maximumPo tretej jazde je na 20. mieste.
    ne 19:12|7
