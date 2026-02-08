Češky uspeli až na tretí pokus. Fínkam nedovolili ani skórovať

Švédske hokejistky vyhrali v nedeľnom zápase základnej B-skupiny na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo nad Francúzkom 4:0.
V predstihu si tak zaistili postup do play off. Prvú výhru dosiahli Češky, ktoré si poradili s Fínskom 2:0.
Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín. Z výkonnostne silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť družstiev, zo slabšej B-skupiny iba prvé tri.
Švédky sú v „béčku“ zatiaľ stopercentné.
Hokej na ZOH 2026 - turnaj žien
A-skupina:
Česko - Fínsko 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
B-skupina:
Francúzsko - Švédsko 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
