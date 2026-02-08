Olympiáda Miláno 2026: Deň 2 na ZOH v Miláne a Cortine (minúta po minúte)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 2.
Zo súťažného dňa, v nedeľu 8. februára ,vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.
Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 2 na ZOH 2026 v Miláne.
8:30 Čo priniesol prvý súťažný deň
Zlatý sen Talianky Lollobrigidovej zavŕšený olympijským rekordom, virózou oslabená Martina Sáblíková, slzy po páde a nepostupe Sarah Höfflinovej aj sklamanie favoritky Niky Prevcovej, ktorej striebro chutilo trpko.
Prečítajte si súhrn prvého dňa z Milána a Cortiny.
7:00 Program Slovákov na dnes
Po dvoch tréningoch sa predstavia v pretekoch zjazdu Rebeka Jančová a Katarína Šrobová.
V akcii bude opäť aj sánkar Jozef Ninis, premiéru na ZOH zažije bežec na lyžiach Peter Hinds.
Na programe sú aj prvé preteky v biatlone, kde štvorica Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Jakub Borguľa a Šimon Adamov idú preteky mix štafety.
Kompletný program Slovákov na ZOH 2026
7:00 Program ZOH
Druhý súťažný deň na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo prinesie opäť zápasy v curlingu, ženskom hokeji či paralelný slalom mužov a žien v snoubordingu.
O medaily sa bude bojovať v zjazde žien, behu na lyžiach, biatlone, krasokorčuľovaní, rýchlokorčuľovaní, snoubordingu a sánkovaní.
