    Snoop Dogg v hľadisku počas curlingového zápasu v spoločnosti mamy amerického curlera Koreyho Dropkina.
    Z olympiády robí cirkus, zarobí milióny. Fotku so Snoop Doggom má aj Slovenka
    Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
    Najlepšie na ZOH skončili tesne za pódiom. Slováci pôjdu do miešanej štafety v najsilnejšom zložení
    Americká lyžiarka Lindsey Vonnová počas ZOH v Cortine 2026.
    Zjazd bude napokon bez slovenskej účasti. Vonnová pôjde skôr než domáca favoritka
    Olympiáda Miláno 2026: Deň 2 na ZOH v Miláne a Cortine (minúta po minúte)

    Američanka Lindsey Vonnová.
    Američanka Lindsey Vonnová. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|8. feb 2026 o 07:00 (aktualizované 8. feb 2026 o 08:30)
    Olympijské hry minúta po minúte (live). Sledujte s nami online zimnú olympiádu z dňa 2 (8.2.2026) v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 2.

    Zo súťažného dňa, v nedeľu 8. februára ,vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.

    Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 2 na ZOH 2026 v Miláne.

    Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)

    8:30 Čo priniesol prvý súťažný deň

    Zlatý sen Talianky Lollobrigidovej zavŕšený olympijským rekordom, virózou oslabená Martina Sáblíková, slzy po páde a nepostupe Sarah Höfflinovej aj sklamanie favoritky Niky Prevcovej, ktorej striebro chutilo trpko.

    Prečítajte si súhrn prvého dňa z Milána a Cortiny.

    7:00 Program Slovákov na dnes

    Po dvoch tréningoch sa predstavia v pretekoch zjazdu Rebeka Jančová a Katarína Šrobová.

    V akcii bude opäť aj sánkar Jozef Ninis, premiéru na ZOH zažije bežec na lyžiach Peter Hinds.

    Na programe sú aj prvé preteky v biatlone, kde štvorica Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Jakub Borguľa a Šimon Adamov idú preteky mix štafety.

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

    7:00 Program ZOH

    Druhý súťažný deň na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo prinesie opäť zápasy v curlingu, ženskom hokeji či paralelný slalom mužov a žien v snoubordingu.

    O medaily sa bude bojovať v zjazde žien, behu na lyžiach, biatlone, krasokorčuľovaní, rýchlokorčuľovaní, snoubordingu a sánkovaní.

