Ako ZOH mládeže, ale lepšie, vravel nadšene Hagara. Už pozná svoje štartové číslo

V sobotu dorazil do dejiska ZOH 2026 aj krasokorčuliar Adam Hagara a v nedeľu absolvoval aj prvé dva tréningy. Medzitým si vyžreboval aj svoje štartové číslo.
Pôjde na ľad po Kórejčanovi
Na olympiáde štartuje v súťaži mužov 29 pretekárov.
Podľa svetového rankingu bolo vopred jasné, že Hagara bude figurovať v tretej rozjazdke a bude mať štartové číslo 15, 16 alebo 17.
Napokon si slovenský pretekár vyžreboval číslo 16. Pred ním nastúpi na ľad Kórejčan Junhwan Cha, ktorého Hagara vo viacerých rozhovoroch označil za svoj vzor.
„Teším sa na to, lebo super sa s ním korčuľuje. Celú kariéru k nemu vzhliadam. Možno nie je najlepší skokan, ale tie skoky, čo skáče, napríklad štvoritý salchow, sú pomaly na +5,“ vravel pre Sportnet Hagara.
Rozhodcovia hodnotia tzv. GOE, teda stupeň predvedenia jednotlivých prvkov na škále od -5 do +5. Ak pretekár z nejakého skoku spadne, dostane automaticky -5. Plus 5 je už prakticky dokonale spravený prvok.
„Jeho korčuliarske schopnosti a umelecký výraz sú pre mňa najlepšie v krasokorčuľovaní,“ charakterizoval Kórejčana Hagara.
VIDEO: Príchod Adama Hagaru do Milána
Má s ním veľmi dobrý vzťah, takisto aj s ďalším kórejským pretekárom, Hyungyeomom Kimom, s ktorým často súťažili spolu aj na juniorskej úrovni.
„Postupne sa stretávam so všetkými, už som sa zdravil aj s Iliom (Malininom). Ale samozrejme, stále je tu veľa ľudí, ktorých som ešte nevidel,“ poznamenal s úsmevom slovenský pretekár.
Cíti sa komfortne
Atmosféru svojej prvej olympiády si užíva. „V dedine mám vlastnú izbu, takže som spokojný. Cez obed som si vyzdvihol nový mobil. Skoro som sa kvôli tomu nestihol vyspať pred tréningom, takže som sa potom musel ponáhľať so spánkom,“ vravel so smiechom.
Už má aj prvé úlovky do zbierky odznakov a veľmi si pochvaľuje aj jedlo v olympijskej dedine.
„Všetci sú priateľskí, už sme sa zdravili aj s niektorými hokejistami. Veľmi sa teším, že tu môžem byť,“ zdôraznil.
VIDEO: Adam Hagara
Na prvých tréningoch sa mu darilo. „Veľmi dobre sa mi na tomto ľade skáče a aj vládzem. Vo všetkom sa cítim komfortne,“ podčiarkol Hagara.
Stres z pretekov ešte nepociťuje. „To príde v ten deň. Dôležité je sústrediť sa na každý prvok a ísť naplno. Chcem zajazdiť čo najlepšie,“ prízvukoval.
Krátky program má na programe v utorok večer. Do voľných jázd postupuje 24 najlepších pretekárov.
Aj so štvorákom
Hagara sa pred olympiádou vrátil k svojmu starému krátkemu programu na pieseň Another Love od Toma Odella. Plánuje zaradiť aj štvoritý tulup.
„Na začiatku to bolo kostrbaté, ale cítil som, že to pôjde, aj keď som padal. Na poobedňajšom tréningu som skočil všetky okrem jedného,“ prezradil.
Hagara sa pred dvoma rokmi zúčastnil na ZOH mládeže v kórejskom Gangwone, kde získal striebornú medailu.
„Je to podobné, ale lepšie. Je tu viac ľudí, je to väčšie podujatie ako juniorská olympiáda. Všetci sa navzájom podporujeme,“ vravel slovenský pretekár.
Svoju prvú olympiádu si môže užívať naplno, lebo už má úspešne za sebou prvý semester na Fakulte informatiky a informačných technológii na STU v Bratislave. Všetky skúšky spravil na prvý termín.
