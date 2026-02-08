Česi najskôr nestačili na topfavorita, potom zdolali Nórov. Estónci nezvládli ani jeden zápas

Českí reprezentanti v curlingu si pripísali druhé víťazstvo v základnej fáze turnaja miešaných dvojíc na ZOH 2026.
V nedeľnom dopoludňajšom dueli zdolali Nórsko 6:3, no popoludní podľahli domácim obhajcom zlata Talianom 2:8.
Kórejské duo sa radovalo rovnako z triumfu, keď vyhralo 9:3 nad Estónskom, ktoré prehralo aj popoludní, a to s USA v pomere 3:5.
Curling na ZOH 2026 - miešané dvojice
Kanada - Švédsko 6:7
Veľká Británia - Švajčiarsko 6:7
USA - Estónsko 5:3
Taliansko - Česko 8:2
Nórsko - Česko 3:6
Kórejská republika - Estónsko 9:3
Zimná olympiáda Miláno 2026
