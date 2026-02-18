Majú Nemci najlepší tím v histórii? Čísla ich proti Slovákom favorizujú

Keď sa pred hokejovým turnajom na ZOH 2026 pýtali expertov, trénera či realizačného tímu na očakávania pre slovenské mužstvo, všetci sa zhodli: cieľ je štvrťfinále.
Táto méta sa v súčasnom stave slovenského hokeja dala považovať za úspech.
Slovensko však na prekvapenie mnohých postúpilo medzi najlepšiu osmičku priamo zo skupiny. Zverenci trénera Országha tak môžu snívať ešte o lepšom umiestnení.
Už v stredu od 12:10 nastúpi Slovensko v Aréne Santa Giulia proti Nemecku v zápase, v ktorom pôjde o veľa. Víťaz postúpi do semifinále a vybojuje si ďalšie dva duely.
Ich súper vo štvrťfinále je hrateľný. Slovensko má pred sebou veľkú možnosť dostať sa do bojov o medaily aj po štyroch rokoch. Rovnako to vníma aj ich súper, ktorý sa takisto vyhol konfrontácii s veľkým favoritom.
Potvrdil to aj nemecký obranca Moritz Seider slovami, že lepšieho súpera si nemohli priať. Dodal, že oba tímy cítia šancu na semifinále.
Analytici dávajú väčšie šance Nemcom
Nemecko nebude ľahkým súperom. Aj keď Slováci vyhrali svoju skupinu, nebudú jasným favoritom. Duel je na papieri najvyrovnanejší zo všetkých štvrťfinálových dvojíc.
Analytický model magazínu TheAthletic dáva o niečo vyššie šance Nemcom. Výhre Slovákov pripisuje pravdepodobnosť 41 percent, triumfu Nemcov 59.
Predikcie vykonáva aj portál HockeyStats. Podľa neho majú Slováci 43-percentnú šancu na úspech. Jemným favoritom je s 57 percentami Nemecko.
„Pre nás je dôležité dostať sa čo najskôr k svojej hre a byť zodpovední v defenzíve. Očakávam rýchly hokej. Slováci mali tri dni voľna. V úvode na nás vybehnú, musíme byť na to nachystaní,“ povedala najväčšia hviezda Nemecka Leon Draisaitl.
Šanca dostať sa do semifinále je pre obe mužstvá veľká. Vyhli sa najväčším favoritom a po dobrom výkone proti tímu podobného rangu môžu bojovať o medaily.
„Myslím si, že rozhodnúť môže čokoľvek – brankár, presilová hra, oslabenie, nejaký individuálny výkon na jednej alebo na druhej strane. Ťažko povedať. Bude to zaujímavý zápas,“ hovoril pre Sportnet otec Leona Drasaitla, Peter.
Francúzi ich príliš nevyčerpali
Slovensko nastúpi do zápasu presne štyri dni od začiatku sobotného duelu so Švédskom. Nemecko medzitým stihlo odohrať už tri stretnutia.
„Bude to zápas dvoch vyrovnaných tímov,“ hovoril obranca Nemcov Moritz Seider. „Je to fyzicky hrajúci tím, ktorý na svoj ďalší zápas čaká už od soboty. Dobrým začiatkom ich môžeme zaskočiť.“
Nemeckí hokejisti si duel proti Slovensku vybojovali výhrou nad Francúzskom 5:1. Základy úspechu položili v prvej tretine, v ktorej sa presadili trikrát.
Francúzi najprv príliš nehrýzli, zo začiatku pôsobili odovzdane a bezducho. Tréner reagoval výmenou brankára a mužstvo sa naštartovalo. Outsider zápasu začal byť aktívnejší. V prvej tretine vystrelil len štyrikrát, zatiaľ čo v tretej 17-krát. Nemci však duel zvládli s pokojom.
V závere si svoj náskok postrážili a pripísali si druhú výhru na turnaji. Prvá prišla v úvodnom zápase s Dánskom. Následne podľahli Lotyšsku 3:4 a Spojeným štátom americkým 1:5.
Draisaitl a mladé hviezdy
Niektorí experti považujú toto mužstvo za najlepší nemecký výber v histórii. Jeho jadro tvoria hviezdy NHL a hráči, ktorí v zámorí patria k lídrom svojich mužstiev.
Nemci majú šesť hráčov z NHL, troch z AHL a jedného z najvyššej švajčiarskej ligy. Zvyšných 15 hokejistov je z domácej súťaže DEL.
Na turnaji majú druhý najnižší aj druhý najľahší tím hneď po domácom Taliansku.
Najzvučnejšou hviezdou je jednoznačne kapitán Leon Draisaitl, ktorý patrí k absolútnej špičke svetových hokejistov a je najlepším Nemcom, aký kedy hral hokej.
Útočník Edmontonu má v NHL šesť sezón, v ktorých zaknihoval aspoň sto bodov. Čoskoro pridá siedmu.
Slovenská obrana si bude musieť dať pozor aj na mladé nemecké talenty. 24-ročný Tim Stützle je najproduktívnejším hráčom Ottawy. Jeho rovesník JJ Peterka pravidelne boduje v drese Utahu.
Podpora môže prísť aj zo zadných radov, kde je obrancom číslo 1 Moritz Seider, ktorý zažíva v NHL sezónu, vďaka ktorej ho budú radiť medzi adeptov na Norris Trophy pre najlepšieho beka. Obojsmerný obranca má tiež len 24 rokov.
Nemci majú kvalitné jadro mužstva do najbližších rokov.
V bránke je oporou Philipp Grubauer, ktorý je jediným brankárom Nemecka v NHL nielen teraz, ale aj v posledných troch sezónach.
Grubauer v Seattli dosahuje v aktuálnej sezóne úroveň 91,6 percent úspešných zákrokov, pričom v priemere inkasuje 2,43 gólov na zápas. V osemfinále proti Francúzom odchytal celý duel.
Chytať by mal aj proti Slovensku. Potvrdil to aj tréner Harold Kreis.
Na MS Nemci, na ZOH Slováci
Nemecko je pre Slovensko nepríjemným súperom. V posledných rokoch boli súboje týchto dvoch celkov časté a na papieri vyrovnané.
Vo väčšine prípadov išlo o prípravné stretnutia, Nemecké poháre a podobné turnaje. V rokoch 2024 a 2025 mali tieto celky až 11 konfrontácií.
Tá posledná na veľkom turnaji prišla na MS 2024 v Česku. Slováci aj napriek bojovnému výkonu prehrali 4:6. Na MS Slováci Nemcom podľahli aj v roku 2022, prehrali 1:2.
Na svetovom šampionáte sa Slovensku proti tomuto súperovi nedarí. Naposledy tam s ním vyhralo ešte v roku 2013.
Olympijské hry však píšu iný príbeh. Pamätná je výhra v osemfinále ZOH v Pekingu. Slováci si vtedy s týmto súperom poradili hladko 4:0 a dokráčali až k historickému bronzu.
Štvrťfinálový zápas v Miláne bude pre oba celky najdôležitejším súbojom týchto tímov v posledných rokoch.
Slováci sú odpočinutí, Nemci v zápasovom tempe. Slováci majú Slafkovského, Nemci Draisaitla. Slováci majú medailu z olympijských hier 2022, Nemci z roku 2018.
Cenný kov z turnaja s hráčmi z NHL by však bol pre oba celky ešte oveľa väčším úspechom. Cesta k nemu vedie práve cez vzájomný štvrťfinálový duel.
