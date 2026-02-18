Návrat Pospíšila a vyradenie Cehlárika. Zostavy zápasu Slovensko - Nemecko na ZOH 2026

Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká štvrťfinálový zápas na ZOH 2026.
Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v hokejovej aréne Santa Giulia Ice Hockey Arena proti reprezentácii Nemecka.
Zápas sa začína v stredu o 12.10 hod a odvysiela ho stanica STVR Šport.
Do bránky sa postaví slovenská jednotka Samuel Hlavaj. Prvý útok ostal nezmenený v zložení Juraj Slafkovský, Adam Ružička a Tomáš Tatar.
Prvú obrannú formáciu tvoria Šimon Nemec a Martin Fehérváry.
Do zostavy sa vrátil Martin Pospíšil, ktorý vynechal duel so Švédskom. Trinástym útočníkom bude Lukáš Cingel.
Zápas Slovensko - Nemecko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu a takisto aj ako audiostream.
Zostava Slovenka proti Nemecku
Slovensko: Hlavaj - Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Koch - Tatar, Ružička, Slafkovský - Regenda, Pospíšil, Kelemen - Hudáček, Dvorský, Okuliar - Takáč, Sukeľ, Liška - Cingel
Nemecko: Grubauer - Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller - Tiffels, Draisaitl, Reichel - Peterka, Stützle, Samanski - Michaelis, Kahun, Tuomie - Ehl, Sturm, Rieder - Schütz
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
