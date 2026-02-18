    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    1. tretina
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    0 - 0
    0:0, 0:0, 0:0
    LIVE
    0:00
    Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Adam Liška, Libor Hudáček a v pozadí sprava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý.
    Návrat Pospíšila a vyradenie Cehlárika. Zostavy zápasu Slovensko - Nemecko na ZOH 2026
    Leon Draisaitl a Moritz Seider.
    Majú Nemci najlepší tím v histórii? Čísla ich proti Slovákom favorizujú
    Leon Draisaitl.
    Najväčšia hviezda Nemcov: Slováci nevyhrali skupinu len tak, ale budeme pripravení
    Šimon Nemec počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Draisaitl? Ubránili sme 20 Švédov aj 20 Fínov, tvrdí Šimon Nemec
    Slovenskí hokejisti oslavujú výhru na ZOH 2026 v Miláne.
    Český komentátor Záruba: Zo Slovákov cítiť hrdosť. Ponúkli najväčší príbeh, tvrdí Kanaďan
    Peter Draisaitl.
    Peter Draisaitl pasuje Slovákov za miernych favoritov. Tkachuk Leona nerozhodí
    Sportnet|18. feb 2026 o 11:02
    Slováci hrajú vo svojom štvrťfinálovom zápase na ZOH 2026 proti Nemecku.

    Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká štvrťfinálový zápas na ZOH 2026.

    Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v hokejovej aréne Santa Giulia Ice Hockey Arena proti reprezentácii Nemecka.

    Zápas sa začína v stredu o 12.10 hod a odvysiela ho stanica STVR Šport.

    Do bránky sa postaví slovenská jednotka Samuel Hlavaj. Prvý útok ostal nezmenený v zložení Juraj Slafkovský, Adam Ružička a Tomáš Tatar.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Juraj Slafkovský (20), Adam Ružička (21) a kapitán Tomáš Tatar (90) a nemeckí hráči čakajú na úvodné vhadzovanie pred štvrťfinálovým zápasom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    7 fotografií
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti sú pred svojou bránou, v ktorej bude chytať Samuel Hlavaj pred štvrťfinálovým zápasom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj pred štvrťfinálovým zápasom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.John Peterka (77) a Pavol Regenda (84) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.

    Prvú obrannú formáciu tvoria Šimon Nemec a Martin Fehérváry.

    Do zostavy sa vrátil Martin Pospíšil, ktorý vynechal duel so Švédskom. Trinástym útočníkom bude Lukáš Cingel.

    Zápas Slovensko - Nemecko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu a takisto aj ako audiostream.

    Zostava Slovenka proti Nemecku

    Slovensko: Hlavaj - Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Koch - Tatar, Ružička, Slafkovský - Regenda, Pospíšil, Kelemen - Hudáček, Dvorský, Okuliar - Takáč, Sukeľ, Liška - Cingel

    Nemecko: Grubauer - Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller - Tiffels, Draisaitl, Reichel - Peterka, Stützle, Samanski - Michaelis, Kahun, Tuomie - Ehl, Sturm, Rieder - Schütz

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    Zimná olympiáda Miláno 2026

