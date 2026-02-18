FOTO: Výborný výkon od začiatku až do konca. Ako Slovensko zdolalo Nemecko

Slovenská hokejová reprezentácia si opäť zahrá olympijské semifinále. Po zisku bronzu na ZOH 2022 v Pekingu majú Slováci šancu na cenný kov opäť, keďže na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo sa prebojovali medzi kvarteto najlepších tímov.
Zverenci trénera Vladimíra Országha v stredajšom poludňajšom štvrťfinále zdolali výber Nemecka 6:2 a pred sebou majú na turnaji ešte dve stretnutia.
V stredu sa do listiny strelcov zapísali dvakrát Pavol Regenda, raz aj Miloš Kelemen, Oliver Okuliar, Dalibor Dvorský a Tomáš Tatar.
Pozrite si najlepšie momenty zápasu Slovensko - Nemecko na ZOH 2026 vo fotogalérii.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
11.02. 16:40
13.02. 12:10
Slovensko
4 - 1
Fínsko
Santagiulia Ice Hockey Arena
14.02. 12:10
Taliansko
2 - 3
Slovensko
Rho Ice Hockey Arena
18.02. 12:10
Švédsko
5 - 3
Slovensko
Santagiulia Ice Hockey Arena
Slovensko
6 - 2
Nemecko
Santagiulia Ice Hockey Arena
Semifinále
Finále
Zimná olympiáda Miláno 2026
