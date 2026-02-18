    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    ZOH Hokej 2026
    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    6 - 2
    1:0, 3:1, 2:1
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Hokejisti Slovenska sa tešia z gólu.
    Fantázia v Miláne. Slovenskí hokejisti budú na ZOH bojovať o medaily
    Pavol Regenda (84) oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    Spoľahlivý Hlavaj, Regenda sa gólovo prebudil. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Nemecku
    Slovenskí hokejisti oslavujú gól proti Nemecku.
    FOTO: Výborný výkon od začiatku až do konca. Ako Slovensko zdolalo Nemecko
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne v stredu 18. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - štvrťfinále - Slovensko - Nemecko - muži
    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
    Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Adam Liška, Libor Hudáček a v pozadí sprava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý.
    Návrat Pospíšila a vyradenie Cehlárika. Zostavy zápasu Slovensko - Nemecko na ZOH 2026
    Leon Draisaitl a Moritz Seider.
    Majú Nemci najlepší tím v histórii? Čísla ich proti Slovákom favorizujú
    FOTO: Výborný výkon od začiatku až do konca. Ako Slovensko zdolalo Nemecko

    Slovenskí hokejisti oslavujú gól proti Nemecku.
    Fotogaléria (100)
    Slovenskí hokejisti oslavujú gól proti Nemecku. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|18. feb 2026 o 14:37
    Pozrite si fotogalériu zo zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále na hokejovom turnaji na ZOH 2026.

    Slovenská hokejová reprezentácia si opäť zahrá olympijské semifinále. Po zisku bronzu na ZOH 2022 v Pekingu majú Slováci šancu na cenný kov opäť, keďže na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo sa prebojovali medzi kvarteto najlepších tímov.

    Zverenci trénera Vladimíra Országha v stredajšom poludňajšom štvrťfinále zdolali výber Nemecka 6:2 a pred sebou majú na turnaji ešte dve stretnutia.

    V stredu sa do listiny strelcov zapísali dvakrát Pavol Regenda, raz aj Miloš Kelemen, Oliver Okuliar, Dalibor Dvorský a Tomáš Tatar.

    Pozrite si najlepšie momenty zápasu Slovensko - Nemecko na ZOH 2026 vo fotogalérii.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Juraj Slafkovský (20), Adam Ružička (21) a kapitán Tomáš Tatar (90) a nemeckí hráči čakajú na úvodné vhadzovanie pred štvrťfinálovým zápasom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    100 fotografií
    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    0
    Česko
    Česko
    0
    Fínsko
    Fínsko
    18.2.2026 18:10
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    USA
    USA
    18.2.2026 21:10
    Švédsko
    Švédsko
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Finále

    Fínsko - Švajčiarsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    Fínsko - Švajčiarsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    ONLINE: Fínsko - Švajčiarsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (štvrťfinále)
    teraz
    Leon Draisaitl.rozhovor
    Martin TurčinBoris Vanyaut 16:30|5
    Najväčšia hviezda Nemcov: Slováci nevyhrali skupinu len tak, ale budeme pripraveníLeon Draisatl je kapitán a líder nemeckej hokejovej reprezentácie.
    Martin TurčinBoris Vanya|ut 16:30|5
    Šimon Nemec počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Martin Turčinut 14:40|27
    Draisaitl? Ubránili sme 20 Švédov aj 20 Fínov, tvrdí Šimon NemecSlováci sa vo štvrťfinále predstavia proti Nemecku.
    Martin Turčin|ut 14:40|27
    Slovenskí hokejisti oslavujú výhru na ZOH 2026 v Miláne. anketa
    Martin TurčinBoris Vanyaut 16:00|2
    Český komentátor Záruba: Zo Slovákov cítiť hrdosť. Ponúkli najväčší príbeh, tvrdí KanaďanSportnet oslovil v Miláne známych hokejových expertov.
    Martin TurčinBoris Vanya|ut 16:00|2
    Peter Draisaitl.rozhovor
    Samuel Gregaut 17:20|2
    Peter Draisaitl pasuje Slovákov za miernych favoritov. Tkachuk Leona nerozhodíRozhovor s otcom najväčšej hviezdy Nemecka, Petrom Draisaitlom.
    Samuel Grega|ut 17:20|2
