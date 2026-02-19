Regenda kraľoval hodnoteniu. Najvyššie známky dostali strelci gólov

Hokejisti Slovenska zvíťazili vo štvrťfinálom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s Nemeckom 6:2.
Slováci sa tak rovnako ako pred štyrmi rokmi prebojovali do semifinále, v ktorom nastúpia proti reprezentácii USA.
Čitatelia Sportnetu po tomto dueli mali možnosť oznámkovať výkony hráčov na stupnici od 1 po 10.
Slovákov výborným výkonom a dvomi gólmi potiahol útočník Pavol Regenda, ktorý dostal najvyššiu známku 9,5 a stal sa najlepšie hodnoteným hráčom zápasu.
Hneď za ním sa so známkou 9,1 umiestnili traja strelci gólov Miloš Kelemen, Dalibor Dvorský a Oliver Okuliar a taktiež brankár Samuel Hlavaj.
Naopak najnižšiu známku 7,3 dostal obranca Martin Marinčin, ktorý uzatváral hodnotenie slovenských hráčov.
Pozrite si kompletné výsledky hlasovania.
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Semifinále
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Nemecko, štvrťfinále ZOH 2026
- Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
- Dvojice štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara