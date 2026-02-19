    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    ZOH Hokej 2026
    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    6 - 2
    1:0, 3:1, 2:1
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Hokejisti Slovenska oslavujú postup do semifinále.
    Slovensko spoznalo súpera v semifinále. Na turnaji prvýkrát vyzve zámorský tím
    Hokejisti Slovenska na ZOH 2026 v Miláne.
    S kým budú hrať Slováci v semifinále? Vyhnú sa Kanade, môžu dostať USA
    Hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý na lavičke Slovenska počas ZOH 2026 v Miláne.
    Žijeme svoj sen, hovorí tréner Országh. Sme ako bratstvo neohrozených
    Erik Černák bráni nemeckého útočníka Tima Stützleho v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    Báli ste sa, že prehráme, však? Černák vtipkoval, Hudáček spomínal odplatu
    Juraj Slafkovský a Leon Draisaitl.
    Slovensko nie je iba Slafkovský. Fanúšikovia Montrealu vstávali o šiestej ráno
    Trénerský štáb a slovenská striedačka v štvrťfinále ZOH 2026.
    Tímovosť, bojovnosť a brankár. Experti: Slovensko hrá hokej hodný semifinále (anketa)
    Regenda kraľoval hodnoteniu. Najvyššie známky dostali strelci gólov

    Pavol Regenda v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    Fotogaléria (116)
    Pavol Regenda v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026. (Autor: TASR)
    Sportnet|19. feb 2026 o 09:10
    Pozrite si výsledky hlasovania po zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.

    Hokejisti Slovenska zvíťazili vo štvrťfinálom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s Nemeckom 6:2.

    Slováci sa tak rovnako ako pred štyrmi rokmi prebojovali do semifinále, v ktorom nastúpia proti reprezentácii USA.

    Čitatelia Sportnetu po tomto dueli mali možnosť oznámkovať výkony hráčov na stupnici od 1 po 10.

    Slovákov výborným výkonom a dvomi gólmi potiahol útočník Pavol Regenda, ktorý dostal najvyššiu známku 9,5 a stal sa najlepšie hodnoteným hráčom zápasu.

    Hneď za ním sa so známkou 9,1 umiestnili traja strelci gólov Miloš Kelemen, Dalibor Dvorský a Oliver Okuliar a taktiež brankár Samuel Hlavaj.

    Naopak najnižšiu známku 7,3 dostal obranca Martin Marinčin, ktorý uzatváral hodnotenie slovenských hráčov.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Juraj Slafkovský (20), Adam Ružička (21) a kapitán Tomáš Tatar (90) a nemeckí hráči čakajú na úvodné vhadzovanie pred štvrťfinálovým zápasom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    116 fotografií
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti sú pred svojou bránou, v ktorej bude chytať Samuel Hlavaj pred štvrťfinálovým zápasom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj pred štvrťfinálovým zápasom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.John Peterka (77) a Pavol Regenda (84) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Samuel Hlavaj (31) chytá puk počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tim Stutzle (18) a Oliver Okuliar (8) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tim Stutzle (18), Oliver Okuliar (8) a Matúš Sukeľ (91) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Philipp Grubauer (30) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tim Stutzle (18) a Matúš Sukeľ (91) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tim Stutzle (18) a Patrik Koch (64) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovsky (20) a Leon Draisaitl (29) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tomáš Tatar (90) a Jonas Muller (41) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tomáš Tatar (90) a Jonas Muller (41) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Nemecka Philipp Grubauer (30) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Libor Hudáček (79) a Moritz Muller (91) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Pavol Regenda (84) a John Peterka (77) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Nemecký brankár Philipp Grubauer počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský (20) leží po zákroku na ľade, sprava sa prizerajú Miloš Kelemen (Slovensko), Moritz Seider a Fabio Wagner (obaja Nemecko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Adam Liška a Juraj Slafkovský (obaja Slovensko), ktorému lekár tímu Pavol Lauko prikladá ľadový obklad na krk vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Juraj Slafkovský (Slovensko) leží po zákroku na ľade vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Martin Fehérváry (Slovensko) a Frederik Tiffels (Nemecko) bojujú o puk za slovenskou bránou vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Erik Černák (Slovensko), Marc Michaelis (Nemecko) a brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Juraj Slafkovský (Slovensko) korčuľuje s pukom vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Nico Sturm (Nemecko), Dalibor Dvorský (Slovensko) a Tobias Rieder (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia povzbudzujú vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Pavol Regenda (84) tečuje strelu Erika Černáka (nie je na snímke) za chrbát brankára Philippa Grubauera (Nemecko), vpravo sa prizerá Jonas Müller (Nemecko) vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke sprava Martin Pospíšil sa teší z úvodného gólu, ktorý strelil Pavol Regenda (obaja Slovensko) vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Martin Fehérváry (42), Erik Černák (81) a Martin Pospíšil (76) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Pavol Regenda (nie je vidieť) vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) vyráža puk vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Philipp Grubauer (Nemecko) chytá puk do lapačky vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke sprava Adam Ružička, kapitán Tomáš Tatar (obaja Slovensko) a Jonas Müller (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia povzbudzujú vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke sprava Dalibor Dvorský (Slovensko) a Moritz Seider (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke sprava Martin Gernát (Slovensko) a Frederik Tiffels (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Dalibor Dvorský (15) strieľa gól na 4:0, prizerajú sa brankár Philipp Grubauer a Parker Tuomie (obaja Nemecko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Dalibor Dvorský (15) strieľa vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Philipp Grubauer (Nemecko) inkasuje gól, vpravo sa prizerá Libor Hudáček (Slovensko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh reaguje vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Peter Čerešňák sa teší z gólu na 3:0, ktorý strelil Oliver Okuliar (obaja Slovensko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Samuel Takáč, Matúš Sukeľ, Adam Liška, Adam Ružička, hlavný tréner Vladimír Országh (v pozadí vľavo) a jeho asistent Ján Pardový sledujú zo striedačky štvrťfinálový duel Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Pavol Regenda (Slovensko) korčuľuje vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Oliver Okuliar (Slovensko) korčuľuje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Erik Černák (Slovensko) a Tim Stützle (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Miloš Kelemen (Slovensko) korčuľuje vo štvrťfinálový duel Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zhora Martin Fehérváry (Slovensko) a Leon Draisaitl (Nemecko) vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Lukas Reichel (Nemecko) a Juraj Slafkovský (Slovensko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Miloš Kelemen (Slovensko) a brankár Philipp Grubauer (Nemecko), ktorý inkasuje gól vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Štatistiky zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026. Štatistiky zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026.

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    20.2.2026 16:40
    Fínsko
    Fínsko
    USA
    USA
    20.2.2026 21:10
    Slovensko
    Slovensko
    Finále

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavol Regenda v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    Pavol Regenda v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    Regenda kraľoval hodnoteniu. Najvyššie známky dostali strelci gólov
    dnes 09:10
    Pavol Regenda v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    dnes 09:10
    Regenda kraľoval hodnoteniu. Najvyššie známky dostali strelci gólovPozrite si výsledky hlasovania po zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    dnes 09:10
    Nemecký brankár Grubauer po góle Olivera Okuliara na ZOH v Miláne.
    Titanilla Bődst 17:15|3
    Krach a debakel. Ťažko si predstaviť horší výkon, písali nemecké médiá po prehre so SlovenskomNemci absolútne nesplnili olympijské očakávania.
    Titanilla Bőd|st 17:15|3
    Juraj Slafkovský v opatere lekára počas zápasu s Nemeckom vo štvrťfinále ZOH 2026 v Miláne. rozhovor
    Martin Turčinst 16:15|3
    Slafkovský: Potrebujeme ešte aspoň jedno víťazstvo, chcem medailuSlovensko postúpilo do semifinále olympijského turnaja.
    Martin Turčin|st 16:15|3
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Martin Fehérváry (42), Erik Černák (81) a Martin Pospíšil (76) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Pavol Regenda vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    st 16:45
    Radivojevičovi sa najviac páčili pracanti. Keď sa ide do bitky, sú tam. Čo mu napísal Fehérváry?Zápas Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026 hodnotí expert Sportnetu Branko Radivojevič.
    st 16:45
    Hokejisti Slovenska oslavujú gól. glosa
    Pavol Spálst 18:25|2
    Slovensko ako Popoluška bez legiend. Ťahákom sú hviezdni mladíci a pokojný šéfSlováci sú najväčšou senzáciou.
    Pavol Spál|st 18:25|2
    Pavol Regenda (84) oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    st 14:37|5
    Spoľahlivý Hlavaj, Regenda sa gólovo prebudil. Oznámkujte Slovákov za výkon proti NemeckuSlovensko vo štvrťfinále na olympijskom hokejovom turnaji vyhralo nad Nemeckom.
    st 14:37|5
    Martin Pospíšil (vľavo) a Pavol Regenda oslavujú gól vo štvrťfinále proti Nemecku.
    Martin Turčinst 17:45|1
    Ukázali svetu, že slovenský hokej je späť. Ešte sme neskončili, sľubuje PospíšilPavol Regenda a Martin Pospíšil hodnotia výhru v štvrťfinále olympiády.
    Martin Turčin|st 17:45|1
    Slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko.
    Nikola Černákovást 15:20|15
    Českí experti si zamenili slovenské hokejky za české. Skvele zladený orchester, chvália výkonSlovenské góly boli ukážkové.
    Nikola Černáková|st 15:20|15
    Oliver Okuliar a Dalibor Dvorský oslavujú s tímom gól.
    Boris Vanyast 14:37|1
    Hokej prekryl všetku biedu. Slováci sú v semifinále turnaja desaťročiaSlovensko nekončí a čaká na ďalšieho súpera.
    Boris Vanya|st 14:37|1
    Slovenskí hokejisti po zápase Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026.
    Samuel Gregast 15:10|5
    Gáborík ocenil Slafkovského odvahu, Valábik Regendove góly z kancelárie Slováci postúpili do semifinále olympijského turnaja.
    Samuel Grega|st 15:10|5
    Pavol Regenda strieľa gól.
    st 14:53
    Keby nám toto niekto povedal, brali by sme to. Regenda vyzdvihol skvelý tímPozrite si prvé reakcie po zápase Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    st 14:53
    Slovenskí hokejisti oslavujú gól proti Nemecku.
    st 14:37
    FOTO: Výborný výkon od začiatku až do konca. Ako Slovensko zdolalo NemeckoPozrite si fotogalériu zo zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    st 14:37
    Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Adam Liška, Libor Hudáček a v pozadí sprava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý.
    st 11:02|5
    Návrat Pospíšila a vyradenie Cehlárika. Zostavy zápasu Slovensko - Nemecko na ZOH 2026Slováci hrajú vo svojom štvrťfinálovom zápase na ZOH 2026 proti Nemecku.
    st 11:02|5
    Leon Draisaitl a Moritz Seider.
    Samuel Gregast 07:00|33
    Majú Nemci najlepší tím v histórii? Čísla ich proti Slovákom favorizujúNemecko je hrateľný súper, ale nie ľahký.
    Samuel Grega|st 07:00|33
    Leon Draisaitl.rozhovor
    Martin TurčinBoris Vanyaut 16:30|6
    Najväčšia hviezda Nemcov: Slováci nevyhrali skupinu len tak, ale budeme pripraveníLeon Draisatl je kapitán a líder nemeckej hokejovej reprezentácie.
    Martin TurčinBoris Vanya|ut 16:30|6
    Šimon Nemec počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Martin Turčinut 14:40|27
    Draisaitl? Ubránili sme 20 Švédov aj 20 Fínov, tvrdí Šimon NemecSlováci sa vo štvrťfinále predstavia proti Nemecku.
    Martin Turčin|ut 14:40|27
    Slovenskí hokejisti oslavujú výhru na ZOH 2026 v Miláne. anketa
    Martin TurčinBoris Vanyaut 16:00|2
    Český komentátor Záruba: Zo Slovákov cítiť hrdosť. Ponúkli najväčší príbeh, tvrdí KanaďanSportnet oslovil v Miláne známych hokejových expertov.
    Martin TurčinBoris Vanya|ut 16:00|2
    Peter Draisaitl.rozhovor
    Samuel Gregaut 17:20|2
    Peter Draisaitl pasuje Slovákov za miernych favoritov. Tkachuk Leona nerozhodíRozhovor s otcom najväčšej hviezdy Nemecka, Petrom Draisaitlom.
    Samuel Grega|ut 17:20|2
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne v stredu 18. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - štvrťfinále - Slovensko - Nemecko - muži
    st 11:12
    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
    st 11:12
    Hokejisti Slovenska oslavujú gól.
    st 17:33
    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji na ZOH 2026Pozrite si zostrih zo zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    st 17:33
    Martin Gernát (Slovensko) a Frederik Tiffels (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Slovensko - Nemecko.
    st 17:13
    Na brankára pálili najviac Gernát so Slafkovským. Slováci dali z piatich striel tri gólyPozrite si štatistiky hráčov po štvrťfinále v play-off na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    st 17:13
    Slovenskí hokejisti na ZOH 2026
    st 07:40|1
    Očakávané štvrťfinále je tu. Kde sledovať zápas Slovensko - Nemecko? (TV program)Pozrite si, kde sledovať zápas Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále na ZOH v hokeji 2026.
    st 07:40|1
    Martin Pospíšil.
    Martin Turčinut 17:45|6
    Takáto šanca príde raz za kariéru, hovorí Pospíšil. Chce dať zo seba viac, ako môžePrečo Martin Pospíšil nehral proti Švédsku?
    Martin Turčin|ut 17:45|6
    Tréner slovenského hokejového tímu Vladimír Országh na ZOH 2026.rozhovor
    Boris VanyaMartin Turčinut 23:45|20
    Ukáže Országh na striedačke emócie? Chcem, aby bol lídrom každý, hovorí tréner SlovákovSlováci hrajú v stredu o 12:10 štvrťfinále proti Nemcom.
    Boris VanyaMartin Turčin|ut 23:45|20
