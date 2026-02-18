Očakávané štvrťfinále je tu. Kde sledovať zápas Slovensko - Nemecko? (TV program)

Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká na ZOH 2026 po prvenstve v skupine B štvrťfinálový zápas.
Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v Santa Giulia Arene proti Nemecku, ktoré v osemfinále vyradilo Francúzsko.
Slováci mali po priamom postupe medzi najlepšiu osmičku tri dni voľna, z toho dvakrát trénovali. Nemci naopak odohrali tri zápasy počas štyroch dní.
Zápas sa začína v stredu o 12.10 hod a odvysiela ho stanice STVR Šport, ČT Sport, či ZDF.
Slovenskí hokejisti majú s Nemcami pozitívnu bilanciu a obe krajiny sa proti sebe stretávajú pravidelne aj v príprave.
Na veľkom turnaji sa v uplynulých rokoch viac darilo nemeckým reprezentantom, ale pred štyrmi rokmi na ZOH v Pekingu zvíťazili Slováci 4:0 v osemfinále.
Zápas Slovensko - Švédsko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu, s komentárom Sportnetu budete môcť zápas sledovať na platforme Youtube.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH
Zimná olympiáda Miláno 2026
- ONLINE: Slovensko - Nemecko, štvrťfinále ZOH 2026
- ONLINE: Petra Vlhová ide 1. kolo slalomu žien na ZOH 2026
- Dvojice štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara