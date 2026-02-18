    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Leon Draisaitl a Moritz Seider.
    Majú Nemci najlepší tím v histórii? Čísla ich proti Slovákom favorizujú
    Leon Draisaitl.
    Najväčšia hviezda Nemcov: Slováci nevyhrali skupinu len tak, ale budeme pripravení
    Šimon Nemec počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Draisaitl? Ubránili sme 20 Švédov aj 20 Fínov, tvrdí Šimon Nemec
    Slovenskí hokejisti oslavujú výhru na ZOH 2026 v Miláne.
    Český komentátor Záruba: Zo Slovákov cítiť hrdosť. Ponúkli najväčší príbeh, tvrdí Kanaďan
    Očakávané štvrťfinále je tu. Kde sledovať zápas Slovensko - Nemecko? (TV program)

    Slovenskí hokejisti na ZOH 2026
    Slovenskí hokejisti na ZOH 2026 (Autor: TASR)
    Sportnet|18. feb 2026 o 07:40
    Pozrite si, kde sledovať zápas Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále na ZOH v hokeji 2026.

    Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká na ZOH 2026 po prvenstve v skupine B štvrťfinálový zápas.

    Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v Santa Giulia Arene proti Nemecku, ktoré v osemfinále vyradilo Francúzsko.

    Slováci mali po priamom postupe medzi najlepšiu osmičku tri dni voľna, z toho dvakrát trénovali. Nemci naopak odohrali tri zápasy počas štyroch dní.

    Zápas sa začína v stredu o 12.10 hod a odvysiela ho stanice STVR Šport, ČT Sport, či ZDF.

    Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Slovenskí hokejisti majú s Nemcami pozitívnu bilanciu a obe krajiny sa proti sebe stretávajú pravidelne aj v príprave.

    Na veľkom turnaji sa v uplynulých rokoch viac darilo nemeckým reprezentantom, ale pred štyrmi rokmi na ZOH v Pekingu zvíťazili Slováci 4:0 v osemfinále.

    Zápas Slovensko - Švédsko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu, s komentárom Sportnetu budete môcť zápas sledovať na platforme Youtube.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    vs.
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH

    Osemfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    18.2.2026 16:40
    Česko
    Česko
    Fínsko
    Fínsko
    18.2.2026 18:10
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    USA
    USA
    18.2.2026 21:10
    Švédsko
    Švédsko
    Slovensko
    Slovensko
    0
    Nemecko
    Nemecko
    0
    Semifinále
    Finále

    ONLINE: Slovensko - Nemecko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (štvrťfinále)
    dnes 09:10
    Peter Draisaitl.rozhovor
    Samuel Gregaut 17:20|2
    Peter Draisaitl pasuje Slovákov za miernych favoritov. Tkachuk Leona nerozhodíRozhovor s otcom najväčšej hviezdy Nemecka, Petrom Draisaitlom.
    Samuel Grega|ut 17:20|2
