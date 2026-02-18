    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    ZOH Hokej 2026
    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    6 - 2
    1:0, 3:1, 2:1
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko

    Hokej prekryl všetku biedu. Slováci sú v semifinále turnaja desaťročia

    Oliver Okuliar a Dalibor Dvorský oslavujú s tímom gól.
    Boris Vanya|18. feb 2026 o 14:37
    Slovensko nekončí a čaká na ďalšieho súpera.

    Juraj Slafkovský ležal po tvrdom súboji nehybne na ľade a rukami si držal hlavu. Slovenskí fanúšikovia na chvíľu zmeraveli od úzkosti.

    Potom však prišla najlepšia pasáž slovenských hokejistov na olympijskom turnaji. V priebehu pol minúty pridali dva góly, Slafkovský chladiac si boľavé miesto ľadom vyskočil a oslavoval s celou striedačkou.

    Slováci zdolali na ZOH 2026 Nemcov 6:2 a sú v semifinále hokejového turnaja. Zápasy o medaily sa hrajú v piatok (semifinále), sobotu (o bronz) a nedeľu (finále).

    Zimná olympiáda v Miláne a Cortine naplno odhalila slovenskú športovú biedu. V ére samostatnosti sa nikdy nestalo, aby sa v individuálnej disciplíne na zimných hrách neumiestil v elitnej desiatke aspoň jeden slovenský športovec.

    V Miláne a Cortine mali k dosiahnutiu tejto méty Slováci ďaleko. Odvrátiť túto bilanciu už môžu iba skialpinisti.

    Lenže najsledovanejšia udalosť na zimných hrách je na Slovensku už tradične hokejový turnaj. Ten v Miláne má prívlastok turnaj desaťročia. Po rokoch na ňom hrajú aj hokejisti z NHL. Slovenský tím na ňom nepatril medzi ašpirantov na medailu.

    Počtom hráčov pôsobiacich v NHL, čo je na takomto turnaji prirodzené meradlo kvality, sa Slovensko radí v Miláne až na ôsme miesto. Postup medzi najlepšie štyri tímy je zatiaľ najväčšie prekvapenie turnaja.

    V semifinále olympijského turnaja hrali Slováci zatiaľ dvakrát. Vo Vancouvri 2010 aj za účasti hviezd z NHL v semifinále trápili domácu Kanadu (2:3) a v súboji o bronz nezvládli dobre rozohraný zápas proti Fínom (3:5).

    V Pekingu 2022 bez hráčov zo zámorskej profiligy prehrali s Fínmi 0:2, ale potom zdolali Švédov 4:0 a získali bronzové medaily. 

    O semifinálovom súperovi Slovákov v Miláne sa rozhodne v ďalších štvrťfinálových zápasoch v Miláne. V semifinále sa už tvoria dvojice podľa umiestnenia postupujúcich tímov v tabuľke všetkých 12 účastníkov po skupinovej fáze.

    Znamená to, že najvyššie postavený semifinalista z tabuľky sa stretne s tým najnižšie postaveným a druhú dvojicu vytvoria zvyšné tímy.

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    0
    Česko
    Česko
    0
    Fínsko
    Fínsko
    18.2.2026 18:10
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    USA
    USA
    18.2.2026 21:10
    Švédsko
    Švédsko
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Finále

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavol Regenda strieľa gól.
    Pavol Regenda strieľa gól.
    Keby nám toto niekto povedal, brali by sme to. Regenda vyzdvihol skvelý tím
    dnes 14:53
