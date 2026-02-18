Hokej prekryl všetku biedu. Slováci sú v semifinále turnaja desaťročia

Juraj Slafkovský ležal po tvrdom súboji nehybne na ľade a rukami si držal hlavu. Slovenskí fanúšikovia na chvíľu zmeraveli od úzkosti.
Potom však prišla najlepšia pasáž slovenských hokejistov na olympijskom turnaji. V priebehu pol minúty pridali dva góly, Slafkovský chladiac si boľavé miesto ľadom vyskočil a oslavoval s celou striedačkou.
Slováci zdolali na ZOH 2026 Nemcov 6:2 a sú v semifinále hokejového turnaja. Zápasy o medaily sa hrajú v piatok (semifinále), sobotu (o bronz) a nedeľu (finále).
Zimná olympiáda v Miláne a Cortine naplno odhalila slovenskú športovú biedu. V ére samostatnosti sa nikdy nestalo, aby sa v individuálnej disciplíne na zimných hrách neumiestil v elitnej desiatke aspoň jeden slovenský športovec.
V Miláne a Cortine mali k dosiahnutiu tejto méty Slováci ďaleko. Odvrátiť túto bilanciu už môžu iba skialpinisti.
Lenže najsledovanejšia udalosť na zimných hrách je na Slovensku už tradične hokejový turnaj. Ten v Miláne má prívlastok turnaj desaťročia. Po rokoch na ňom hrajú aj hokejisti z NHL. Slovenský tím na ňom nepatril medzi ašpirantov na medailu.
Počtom hráčov pôsobiacich v NHL, čo je na takomto turnaji prirodzené meradlo kvality, sa Slovensko radí v Miláne až na ôsme miesto. Postup medzi najlepšie štyri tímy je zatiaľ najväčšie prekvapenie turnaja.
V semifinále olympijského turnaja hrali Slováci zatiaľ dvakrát. Vo Vancouvri 2010 aj za účasti hviezd z NHL v semifinále trápili domácu Kanadu (2:3) a v súboji o bronz nezvládli dobre rozohraný zápas proti Fínom (3:5).
V Pekingu 2022 bez hráčov zo zámorskej profiligy prehrali s Fínmi 0:2, ale potom zdolali Švédov 4:0 a získali bronzové medaily.
O semifinálovom súperovi Slovákov v Miláne sa rozhodne v ďalších štvrťfinálových zápasoch v Miláne. V semifinále sa už tvoria dvojice podľa umiestnenia postupujúcich tímov v tabuľke všetkých 12 účastníkov po skupinovej fáze.
Znamená to, že najvyššie postavený semifinalista z tabuľky sa stretne s tým najnižšie postaveným a druhú dvojicu vytvoria zvyšné tímy.
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
