Ukáže Országh na striedačke emócie? Chcem, aby bol lídrom každý, hovorí tréner Slovákov

Zápasov, v ktorých ide o veľa už zažil mnoho, ako hráč, aj tréner. Na majstrovstvách sveta, v NHL, v zápasoch o titul vo Švédsku, Česku či na Slovensku.
Aj pre neho však bude mať štvrťfinále olympijského turnaja v hokeji na ZOH 2026 proti Nemecku výnimočný náboj.
VLADIMÍR ORSZÁGH prevzal slovenskú hokejovú reprezentáciu minulý rok. V stredu ho čaká najdôležitejší zápas trénerskej kariéry.
Keď sa v nedeľu rozhodovalo o súperovi pre štvrťfinále, veľa slovenských fanúšikov si prialo, aby to neboli Česi. Ako ste to vnímali?
Ak chcete byť úspešní a postúpiť ďalej, musíte zvládnuť každého. Samozrejme, je lepšie vyhnúť sa top tímom, ako sú Kanada či Spojené štáty, takže sme radi, že ich nemáme.
Niekedy však môžete zahrať lepšie proti silnejšiemu mužstvu ako proti outsiderovi. Ja to neriešim. Beriem vždy to, čo dostaneme, a s tým sa musíme vyrovnať.
Skúste povedať niečo k Nemcom, aký súper vás čaká?
Majú veľa dobrých hráčov, viacero individualít z NHL - Draisaitl, Seider, Stützle. Vieme, že budú veľmi nepríjemný súper. V obrane budú aktívni, čistiť priestor pred bránkou, sú disciplinovaní. Určite nás nečaká nič jednoduché.
Slováci pôjdu do zápasu po troch dňoch voľna, Nemci odohrali tri zápasy počas štyroch dní. Je to pre vaše mužstvo výhoda?
To ukáže až zápas. Je to veľmi zradné. Niekedy je to výhoda, lebo ste oddýchnutí, čerství. Niekedy je to nevýhoda, pretože súper je rozohraný a má vyššie tempo. Je ťažké to posúdiť.
Je to najväčší zápas vašej trénerskej kariéry?
Určite áno. Dostali sme sa do pozície, v ktorej sme si priali byť, máme šancu hrať o medailu. Je to veľká výzva.
Bude aj nastavenie tímu zodpovedať tomu, že takýto zápas sa už možno v kariére mnohých hráčov už nemusí nikdy zopakovať?
Samozrejme. Vieme o tom, hráči o tom vedia, rozprávame sa o tom. Vieme, čo nás dostalo do tejto fázy turnaja a chceme v tom pokračovať. Už to, že sme postúpili z prvého miesta, je úspech, ale ako som už povedal, len čiastkový. Tento zápas bude zlomový.
Ak Slovensko postúpi do semifinále, uvidíme na striedačke na vašej tvári nejakú emóciu?
(usmeje sa) Na striedačke sa sústredím na svoje veci. Keď dáme gól alebo ho dostaneme, tak je pre mňa veľmi dôležité najbližšie striedanie.
V hlave už hľadám alternatívy, upozorňujem hráčov, že si treba dávať pozor, že treba mať dobré striedanie. Tá emócia možno u mňa príde po zápase, možno niekde v kabíne.
Počas zápasu sa snažím držať v mantineloch, aby som neuletel, či sa darí alebo nedarí, a bol správne nastavený.
Zažili ste podobné zápasy ako hráč, aj ako tréner. Keď to porovnáte, čo je ťažšie?
Nedá sa to porovnať. Hráč a tréner, to sú iné „športy“. Keď ste hráč, sústredíte na seba. Skončí zápas, zregenerujete, možno premýšľate nad tým, ako ste hrali.
Ale keď ste tréner, vaša práca sa začína najmä po zápase, aby ste vedeli zápas zanalyzovať, pripraviť video, mítingy. Nedá sa to vôbec porovnať. Hráč má na starosti iba seba, tréner sa stará o 22 hráčov.
Čiže na tréner čelí väčšiemu tlaku, nervozite?
Tlak je vždy. Predsa len, ste zodpovední za mužstvo, za to, ako hrá, za to, ako reagujete na striedačke počas zápasu. Zodpovednosť je u trénera oveľa väčšia ako u hráča.
Pred turnajom sa uskutočnil míting trénerov s rozhodcami. Čo na ňom odznelo?
Viacero verdiktov rozhodcov na turnaji by sa dalo označiť za sporné. Takéto stretnutia s rozhodcami sú pred veľkými turnajmi bežné.
Na video mítingu s predstaviteľmi rozhodcov sa rozoberajú rôzne situácie - kedy si zobrať trénerskú výzvu, či sú nejaké novinky, konkrétne situácie pri fauloch.
Rozhodcovia to majú veľmi ťažké, často sa musia rozhodnúť v stotine sekundy, či to bol faul alebo nie.
Takže, ak aj absolvujeme takéto mítingy, to neznamená, že sa tréneri, hráči alebo rozhodcovia vyhnú chybám. Chyby k hokeju patria.
Keď sa nedarí, hokejisti zvyknú na Slovensku čeliť veľkej kritike. Teraz je situácia opačná. Ľudia sa tešia, sledujú turnaj, reagujú pozitívne. Máte túto spätnú väzbu z domu alebo ste v bubline a snažíte sa tým nerozptyľovať?
V bubline som celý život, takže to nevnímam. Samozrejme vieme, že keď sa darí, všetci fandia, a keď nie, je to horšie. Ale vnímame, že aj ľudia doma cítia šancu, že môžeme vyhrať a dosiahnuť na tejto olympiáde dobrý výsledok.
V niektorých kabínach bývajú motivačné citáty alebo nápisy. Je niečo podobné v slovenskej?
Máme v kabíne svoje nápisy, ktoré sú tam od začiatku sezóny.
Neprezradíte aspoň jeden?
Nie. Sú to také tímové „hlášky“.
Zvyčajne sú lídrami v tímoch skôr starší hráči a mladí si zvykajú. Slovensko má najmladší tím na turnaji a na ľade ťahajú mužstvo aj mladíci ako Juraj Slafkovský či Šimon Nemec. Patria medzi lídrov aj v kabíne?
Určite. Už len to, že hrajú v NHL, ich posúva do určitého typu líderstva. Hrajú v najlepšej lige a potvrdzujú to aj výkonmi na ľade.
Je v poriadku, keď sú lídrami v kabíne aj mladí hráči. Hovorili sme o tom ešte pred turnajom, že máme v mužstve 25 lídrov. Nie je to len o tom, že niekto má na drese „A“ alebo „C“.
Chcem, aby bol každý lídrom každý deň, aby zobral zodpovednosť nielen za seba, ale potiahol aj spoluhráča vedľa seba.
