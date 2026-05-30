    Kanada na MS v hokeji 2026
    MS v hokeji 2026
    30.05.2026, Playoff, Semifinále
    2 - 4
    2:1, 0:3, 0:0
    Crosbyho sen o ďalšom zlate sa rozplynul. Fíni dokonalou otočkou zabojujú o titul

    Fínsko oslavuje gól proti Kanade v semifinále MS v hokeji 2026.
    Fínsko oslavuje gól proti Kanade v semifinále MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|30. máj 2026 o 22:20
    Fínsko dnes zdolalo Kanadu v semifinále na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - semifinále

    Kanada - Fínsko 2:4 (2:1, 0:3, 0:0)

    Góly: 9. Thomas (Holloway, Mateychuk), 15. Holloway (Celebrini, DeMelo) - 4. Puistola (Helenius), 21. Barkov (Granlund, Lehtonen), 32. Helenius (Granlund, Barkov), 33. Räty

    Rozhodcovia: Holm (Švéd.), MacFarlane (USA) - Oto DURMIS (SR), Ondráček (ČR)

    Vylúčení: 0:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0

    Diváci: 10.000

    Kanada: Greaves - Mateychuk, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Whitecloud, Nurse, Dickinson - Cozens, Celebrini, Crosby - Scheifele, Thomas, Holloway - Vilardi, O'Reilly, Tavares - C. Brown, Minten, Martone - Finnie

    Fínsko: Annunen - Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, Lehtonen, Matinpalo, Määttä, Saarijärvi - Helenius, Barkov, Granlund - Hämeenaho, Lundell, Puistola - Puljujärvi, Räty, Manninen - Merelä, Björninen, Mäenalanen - Kuokkanen

    Hokejisti Fínska si vybojovali postup do finále na MS vo Švajčiarsku. V semifinálovom zápase zdolali Kanadu 4:2.

    Suomi“ zvíťazili v druhom sobotňajšom semifinále nad Kanadou 4:2 a po štyroch rokoch si zahrajú o zlato. „Javorové listy“ čaká o 15.20 h duel o bronz s Nórskom.

    Fíni vo Švajčiarsku postúpili do bojov o medaily prvýkrát od domáceho šampionátu v roku 2022, na ktorom si vybojovali štvrtý titul v histórii.

    Okrem toho majú na konte aj deväť strieborných a tri bronzové cenné kovy. Kanada čaká na medailu od roku 2023, keď triumfovala na šampionáte v Tampere.

    VIDEO: Zostrih zápasu Kanada - Fínsko v semifinále MS v hokeji 2026

    Fínsko rozhodlo v druhej tretine, v ktorej troma gólmi otočilo z 1:2 na 4:2, a v záverečnom dejstve si už náskok postrážilo.

    Jeden z čiarových rozhodcov stretnutia bol Slovák Oto Durmis. Fíni si vo finále zopakujú skupinový duel s domácim výberom, v ktorom zaznamenali jedinú prehru na turnaji 2:4.

    MS v hokeji 2026 - pavúk play-off

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Nórsko
    Nórsko
    2
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    Kanada
    4
    USA
    USA
    0
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Česko
    Česko
    1
    Semifinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    6
    Nórsko
    Nórsko
    0
    Kanada
    Kanada
    2
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Finále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    31.5.2026 20:20
    Fínsko
    Fínsko
    O 3. miesto
    Kanada
    Kanada
    31.5.2026 15:30
    Nórsko
    Nórsko

    Priebeh zápasu Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Kanada nastúpila na semifinále bez najproduktívnejšieho obrancu Boucharda, ktorého vyradilo zranenie, a tak sa prvýkrát na MS dostal do hry Dickinson.

    V úvode duelu sa hrnuli do útoku hlavne zámorskí hráči, no boli to Fíni, ktorí otvorili skóre. V 4. minúte vysunul Helenius na pravom krídle Puistolu, ktorý si nakorčuľoval do pásma a prudkou strelou trafil pod hornú žŕdku.

    „Suomi“ v ďalších minútach dobre bránili stredné pásmo a Kanada tak musela nahadzovať puky, čo ku šanciam neviedlo.

    V 9. minúte však prišla chyba fínskej obrany vo vlastnom pásme, Mateychukovo nahodenie od modrej sa šťastne odrazilo od Hollowaya rovno pred Thomasa a ten mal pred sebou odkrytú bránku - 1:1.

    Robert Thomas (18) oslavuje gól so spoluhráčmi počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026.
    Robert Thomas (18) oslavuje gól počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026.
    Robert Thomas (18) počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026.
    Vľavo Patrik Puistola oslavuje gól počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026.
    Ville Heinola (41) a Macklin Celebrini (71) počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026.Urho Vaakanainen (58) a Porter Martone (94) počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026.Aatu Raty (34) a Mark Scheifele (55) počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026.Sakari Manninen (65) a Mark Scheifele (55) počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026.Patrik Puistola (21) oslavuje so spoluhráčmi gól počas semifinále Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)Finland's Konsta Helenius, right, scores a goal their third goal against, Canada's goaltender Jet Greaves during the semifinal game between Finland and Canada at the men's ice hockey world championship, Saturday, May 30, 2026, in Zurich, Switzerland. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)Canada's Ryan O'Reilly reacts after the semifinal game between Finland and Canada at the men's ice hockey world championship, Saturday, May 30, 2026, in Zurich, Switzerland. (Andreas Becker/Keystone via AP)Canada's Dylan Holloway, center, and temmates react after the semifinal game between Finland and Canada at the men's ice hockey world championship, Saturday, May 30, 2026, in Zurich, Switzerland. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)Finland players line up after the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship semifinal match between Canada and Finland, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 30, 2026, (AP Photo/Darko Bandic)Canada players are dejected after the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship semifinal match between Canada and Finland, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 30, 2026, (AP Photo/Darko Bandic)Canada players are dejected after the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship semifinal match between Canada and Finland, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 30, 2026, (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate their victory after the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship semifinal match between Canada and Finland, in Zurich, Switzerland, Saturday, May 30, 2026, (AP Photo/Darko Bandic)

    Kanaďania v 15. minúte dokázali otočiť, Celebrini poslal šikovnú žabku z vlastného pásma na rozbehnutého Hollowaya, ten si puk skrotil rukou a strelou spoza obrancu prekonal Annunena.

    Kanada si v závere zahrala prvú presilovku duelu, ale Fíni sa bez problémov ubránili.

    II. tretina:

    A hneď po zmene strán vyrovnali podobným gólom, aký dala Kanada. Strela Lehtonena trafila pred bránkou Granlunda a Barkov dorazil puk za bezmocného Greavesa.

    Fínov gól nakopol a do 26. minúty si vytvorili ďalšie veľké šance, ktoré však Puistola a Barkov nepremenili. „Suomi“ boli v tejto pasáži výrazne lepší, vyhrávali osobné súboje, zakladali rýchle akcie a tie kanadské prerušili už v zárodku.

    V 30. minúte ich mohol poslať späť do vedenia Puljujärvi, ale pri jeho strele sa vyznamenal Greaves. Kanada mala za polovicu tretiny len jednu strelu na bránku, Fíni osem.

    Prevaha Fínov vyústila do gólu Heleniusa, ktorý po samostatnom úniku poslal puk pomedzi betóny za bránkovú čiaru, čo následne potvrdilo aj video.

    Neprešli ani dve minúty a Räty upratal odrazený puk do siete - 4:2. Zámorskí hokejisti pohrozili až v závere, keď Scheifele trafil žŕdku.

    III. tretina:

    Fíni sa v treťom dejstve sústredili na bránenie dvojgólového náskoku a súpera nepúšťali do súvislejšieho tlaku.

    Ojedinelé väčšie šance Kanady vyriešil brankár Annunen. Zámorským hokejistom sa krátil čas, no nedokázali nájsť recept na organizovanú defenzívu súpera.

    Greaves opustil bránku 2:40 min pred koncom a hneď na to mohol rozhodnúť Puistola, no zo stredného pásma medzi tri žrde netrafil. Skóre sa už nezmenilo a Fíni si zahrajú vo finále so Švajčiarskom.

    Domov»MS v hokeji 2026»Crosbyho sen o ďalšom zlate sa rozplynul. Fíni dokonalou otočkou zabojujú o titul