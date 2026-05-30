Crosbyho sen o ďalšom zlate sa rozplynul. Fíni dokonalou otočkou zabojujú o titul

MS v hokeji 2026 - semifinále
Kanada - Fínsko 2:4 (2:1, 0:3, 0:0)
Góly: 9. Thomas (Holloway, Mateychuk), 15. Holloway (Celebrini, DeMelo) - 4. Puistola (Helenius), 21. Barkov (Granlund, Lehtonen), 32. Helenius (Granlund, Barkov), 33. Räty
Rozhodcovia: Holm (Švéd.), MacFarlane (USA) - Oto DURMIS (SR), Ondráček (ČR)
Vylúčení: 0:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 10.000
Kanada: Greaves - Mateychuk, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Whitecloud, Nurse, Dickinson - Cozens, Celebrini, Crosby - Scheifele, Thomas, Holloway - Vilardi, O'Reilly, Tavares - C. Brown, Minten, Martone - Finnie
Fínsko: Annunen - Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, Lehtonen, Matinpalo, Määttä, Saarijärvi - Helenius, Barkov, Granlund - Hämeenaho, Lundell, Puistola - Puljujärvi, Räty, Manninen - Merelä, Björninen, Mäenalanen - Kuokkanen
Hokejisti Fínska si vybojovali postup do finále na MS vo Švajčiarsku. V semifinálovom zápase zdolali Kanadu 4:2.
Suomi“ zvíťazili v druhom sobotňajšom semifinále nad Kanadou 4:2 a po štyroch rokoch si zahrajú o zlato. „Javorové listy“ čaká o 15.20 h duel o bronz s Nórskom.
Fíni vo Švajčiarsku postúpili do bojov o medaily prvýkrát od domáceho šampionátu v roku 2022, na ktorom si vybojovali štvrtý titul v histórii.
Okrem toho majú na konte aj deväť strieborných a tri bronzové cenné kovy. Kanada čaká na medailu od roku 2023, keď triumfovala na šampionáte v Tampere.
VIDEO: Zostrih zápasu Kanada - Fínsko v semifinále MS v hokeji 2026
Fínsko rozhodlo v druhej tretine, v ktorej troma gólmi otočilo z 1:2 na 4:2, a v záverečnom dejstve si už náskok postrážilo.
Jeden z čiarových rozhodcov stretnutia bol Slovák Oto Durmis. Fíni si vo finále zopakujú skupinový duel s domácim výberom, v ktorom zaznamenali jedinú prehru na turnaji 2:4.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS v hokeji 2026 - pavúk play-off
Priebeh zápasu Kanada - Fínsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Kanada nastúpila na semifinále bez najproduktívnejšieho obrancu Boucharda, ktorého vyradilo zranenie, a tak sa prvýkrát na MS dostal do hry Dickinson.
V úvode duelu sa hrnuli do útoku hlavne zámorskí hráči, no boli to Fíni, ktorí otvorili skóre. V 4. minúte vysunul Helenius na pravom krídle Puistolu, ktorý si nakorčuľoval do pásma a prudkou strelou trafil pod hornú žŕdku.
„Suomi“ v ďalších minútach dobre bránili stredné pásmo a Kanada tak musela nahadzovať puky, čo ku šanciam neviedlo.
V 9. minúte však prišla chyba fínskej obrany vo vlastnom pásme, Mateychukovo nahodenie od modrej sa šťastne odrazilo od Hollowaya rovno pred Thomasa a ten mal pred sebou odkrytú bránku - 1:1.
Kanaďania v 15. minúte dokázali otočiť, Celebrini poslal šikovnú žabku z vlastného pásma na rozbehnutého Hollowaya, ten si puk skrotil rukou a strelou spoza obrancu prekonal Annunena.
Kanada si v závere zahrala prvú presilovku duelu, ale Fíni sa bez problémov ubránili.
II. tretina:
A hneď po zmene strán vyrovnali podobným gólom, aký dala Kanada. Strela Lehtonena trafila pred bránkou Granlunda a Barkov dorazil puk za bezmocného Greavesa.
Fínov gól nakopol a do 26. minúty si vytvorili ďalšie veľké šance, ktoré však Puistola a Barkov nepremenili. „Suomi“ boli v tejto pasáži výrazne lepší, vyhrávali osobné súboje, zakladali rýchle akcie a tie kanadské prerušili už v zárodku.
V 30. minúte ich mohol poslať späť do vedenia Puljujärvi, ale pri jeho strele sa vyznamenal Greaves. Kanada mala za polovicu tretiny len jednu strelu na bránku, Fíni osem.
Prevaha Fínov vyústila do gólu Heleniusa, ktorý po samostatnom úniku poslal puk pomedzi betóny za bránkovú čiaru, čo následne potvrdilo aj video.
Neprešli ani dve minúty a Räty upratal odrazený puk do siete - 4:2. Zámorskí hokejisti pohrozili až v závere, keď Scheifele trafil žŕdku.
III. tretina:
Fíni sa v treťom dejstve sústredili na bránenie dvojgólového náskoku a súpera nepúšťali do súvislejšieho tlaku.
Ojedinelé väčšie šance Kanady vyriešil brankár Annunen. Zámorským hokejistom sa krátil čas, no nedokázali nájsť recept na organizovanú defenzívu súpera.
Greaves opustil bránku 2:40 min pred koncom a hneď na to mohol rozhodnúť Puistola, no zo stredného pásma medzi tri žrde netrafil. Skóre sa už nezmenilo a Fíni si zahrajú vo finále so Švajčiarskom.