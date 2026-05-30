Arsenal na vytúžený titul v Lige majstrov nedosiahol. PSG kraľuje svetovému futbalu aj naďalej

Liga majstrov - finále
Paríž Saint-Germain - FC Arsenal 1:1 pp (1:1, 0:1), 4:3 v rozstrele z 11 m
Góly: 65. Dembele (z 11 m) - 6. Havertz
Rozstrel z 11 m: Ramos 1:0, Gyökeres 1:1, Doue 2:1, Eze nedal, Mendes nedal, Rice 2:2, Hakimi 3:2, Martinelli 3:3, Beraldo 4:3, Gabriel nedal
Rozhodovali: Siebert - Seidel, Foltyn (všetci Nem.), ŽK: Neves, Mendes - Mosquera, Saka, Gyökeres, Rice
Diváci: 61.035
PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos (106. Zabarnyj), Pacho, Mendes - Neves, Vitinha (106. Beraldo), Ruiz (95. Zaire-Emery) - Doue, Dembele (90.+6 Ramos), Kvaracchelija (83. Barcola)
Arsenal: Raya - Mosquera (66. Timber), Saliba, Gabriel, Hincapie - Rice, Lewis-Skelly (91. Zubimendi) - Saka (83. Madueke), Ödegaard (67. Gyökeres), Trossard (83. Martinelli) - Havertz (91. Eze)
Futbalisti Paríža Saint-Germain obhájili trofej v Lige majstrov. V sobotnom finále zdolali v Budapešti anglický Arsenal 4:3 v jedenástkovom rozstrele. Po skončení riadneho hracieho času aj po predĺžení bol stav nerozhodný 1:1.
Sobotné finále bolo označované za konfrontáciu najlepšej defenzívy (Arsenal) proti najlepšiemu útoku (Paríž St. Germain).
V prvom dejstve finálovej bitky vynikala práve defenzíva Londýnčanov, ktorí na ceste do svojho prvého finále od roku 2006 inkasovali iba šesťkrát.
„Kanonieri“ výborne zdvojovali hráčov PSG a prakticky k ničomu nepustili ofenzívne hviezdy Parížanov.
Zverenci trénera Mikela Artetu navyše rýchlo gólovo udreli, keď ich do vedenia poslal v šiestej minúte nekompromisnou strelou Kai Havertz. Nemecký útočník dostal na pozícii deviatky priestor pred švédskym zakončovateľom Viktorom Gyökeresom.
Francúzsky šampión zmazal manko krátko po hodine hry, keď Christian Mosquera fauloval vo veľkom vápne Chviču Kvaraccheliju a pokutový kop premenil Ousmane Dembele na vyrovnávajúci gól.
Na oboch stranách sa prejavovala rastúca únava, viacero hráčov trápili svalové kŕče a fyzickú pripravenosť preverilo predĺženie, do ktorého sa dostalo finále LM prvýkrát od roku 2016.
Podobne ako pred desiatimi rokmi na milánskom San Sire, tak aj teraz musel rozhodnúť jedenástkový rozstrel.
V piatej sérii sa postaral o víťazný presný zásah striedajúci obranca Lucas Beraldo. Po ňom prekopol bránku brazílsky stopér Gabriel.
Parížania obhájili titul v LM ako druhý klub v 21. storočí. Pred nimi to dokázali iba hráči Realu Madrid, ktorí vyhrali „ušatú“ trofej trikrát za sebou v rokoch 2016 a 2018.
Arsenal neuspel pri svojej druhej finálovej účasti. Pred dvadsiatimi rokmi podľahol FC Barcelona (1:2).
Priebeh zápasu Paríž St. Germain - Arsenal FC
I. polčas:
V úvodných piatich minútach boli sústavne na lopte Parížania. Arsenal sa však nestiahol do hlbokého bloku, ale dobre vykrýval priestory už na svojej útočnej polovici.
Trpezlivosť priniesla Londýnčanom gól hneď v šiestej minúte. Marquinhos trafil pri snahe odkopnúť loptu Trossarda a únik rozbehol po ľavom krídle Havertz.
Nemecký útočník sa nenechal dostihnúť a brankára Safonova prekonal z uhla nechytateľnou strelou do hornej časti brány.
Mužstvo trénera Enriqueho sa muselo častokrát vysporiadať so zdvojovaním zo strany brániacich „kanonierov“.
Práve to sťažovalo situáciu kreativite Doueho či Kvaraccheliju, ktorí boli úplne vypojení. Ďalší ofenzívny výpad podnikol anglický zástupca v 26. minúte, keď z pravej strany nebezpečne odcentroval Saka.
Pred nabiehajúcim Havertzom chcel loptu vyraziť Safonov, ktorého nepríjemne zasiahol kolenom do hlavy vlastný spoluhráč Marquinhos.
Ruský brankár zostal otrasený na trávniku, no po krátkom ošetrení pokračoval v zápase, zatiaľ čo sa už rozcvičoval jeho náhradník Chevalier.
PSG mal výraznú územnú prevahu, jeho súper však potvrdzoval pozíciu najlepšie brániaceho tímu v súťaži.
Napriek takmer 80-percentnému držaniu lopty a viac ako trojnásobnej prevahe v počte skompletizovaných prihrávok, nedokázal francúzsky majster priamo ohroziť brankára Rayu.
Naopak, mohol ešte inkasovať druhýkrát z kopačky Havertza. Ten sa po narážačke dostal do výbornej palebnej pozície vo vnútri šestnástky, ale jeho pokus v poslednej chvíli zblokoval stopér Marquinhos.
Prvé zakončenie na bránu Arsenalu prišlo až v piatej minúte nadstavenia, keď z uhla pálil Fabian Ruiz.
II. polčas:
Na začiatku druhého polčasu sa nezmenil herný prejav. Rýchlu žltú kartu dostal obranca Arsenalu Mosquera, ktorý bol pri prvom zásadnom momente po zmene strán.
Dovtedy vynikajúco brániaci Španiel si počínal v 61. minúte neobratne a v pokutovom území fauloval Kvaraccheliju.
Nemecký rozhodca Siebert okamžite ukázal na biely bod a svoje rozhodnutie ešte potvrdil po konzultácii s VAR-om. Loptu si zobral Dembele, ktorý bezpečne premenil a vyrovnal na 1:1.
Mosquera nedostal našťastie pre Arsenal druhú žltú kartu, no po góle opustil ihrisko práve z tohto dôvodu a na jeho miesto prišiel Timber.
Dohral aj kapitán Ödegaard, ktorého nahradil Gyökeres. Blízko k vedúcemu gólu bol v 77. minúte Kvaracchelija, ktorý prešprintoval s loptou približne 60 metrov, no brejk zakončil strelou do žrde a o pár minút ho na ihrisku nahradil Barcola.
Čerstvý krídelník sa takmer dostal do veľkej šance, ale k voľnej lopte sa dokĺzal v poslednej chvíli Safonov.
Barcola mal na kopačke rozhodnutie v siedmej minúte nadstavenia, keď šprintoval sám podobne ako Havertz pri góle Arsenalu.
Zakončoval však slabšou ľavou nohou, strelou netrafil priestor brány a nasledovalo predĺženie.
Predĺženie + rozstrel:
Prvá pätnásťminútovka príliš veľa vzruchu nepriniesla a skončila sa bez streleckého pokusu.
V podobnom duchu prebiehala aj druhá časť predĺženia a gól z hry už nepadol.
Rozhodnúť musel rozstrel a v ňom ako prvý zaváhal v druhej sérii Eze z Arsenalu. Po ňom však nepremenil ani Mendes a Rice vyrovnal na 2:2.
V piatej sérii dal Beraldo pod tlak Gabriela, ktorý ťarchu nezvládol a loptu poslal nad bránku.