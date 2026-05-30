Arsenal na vytúžený titul v Lige majstrov nedosiahol. PSG kraľuje svetovému futbalu aj naďalej

Ousmane Dembele oslavuje gól vo finále Ligy majstrov.
Ousmane Dembele oslavuje gól vo finále Ligy majstrov. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|30. máj 2026 o 21:00
Paríž St. Germain zdolal Arsenal vo finále Ligy majstrov. Pozrite si výsledok, góly a priebeh zápasu.

Liga majstrov - finále

Paríž Saint-Germain - FC Arsenal 1:1 pp (1:1, 0:1), 4:3 v rozstrele z 11 m

Góly: 65. Dembele (z 11 m) - 6. Havertz

Rozstrel z 11 m: Ramos 1:0, Gyökeres 1:1, Doue 2:1, Eze nedal, Mendes nedal, Rice 2:2, Hakimi 3:2, Martinelli 3:3, Beraldo 4:3, Gabriel nedal

Rozhodovali: Siebert - Seidel, Foltyn (všetci Nem.), ŽK: Neves, Mendes - Mosquera, Saka, Gyökeres, Rice

Diváci: 61.035

PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos (106. Zabarnyj), Pacho, Mendes - Neves, Vitinha (106. Beraldo), Ruiz (95. Zaire-Emery) - Doue, Dembele (90.+6 Ramos), Kvaracchelija (83. Barcola)

Arsenal: Raya - Mosquera (66. Timber), Saliba, Gabriel, Hincapie - Rice, Lewis-Skelly (91. Zubimendi) - Saka (83. Madueke), Ödegaard (67. Gyökeres), Trossard (83. Martinelli) - Havertz (91. Eze)

Futbalisti Paríža Saint-Germain obhájili trofej v Lige majstrov. V sobotnom finále zdolali v Budapešti anglický Arsenal 4:3 v jedenástkovom rozstrele. Po skončení riadneho hracieho času aj po predĺžení bol stav nerozhodný 1:1.

Sobotné finále bolo označované za konfrontáciu najlepšej defenzívy (Arsenal) proti najlepšiemu útoku (Paríž St. Germain).

V prvom dejstve finálovej bitky vynikala práve defenzíva Londýnčanov, ktorí na ceste do svojho prvého finále od roku 2006 inkasovali iba šesťkrát.

„Kanonieri“ výborne zdvojovali hráčov PSG a prakticky k ničomu nepustili ofenzívne hviezdy Parížanov.

Zverenci trénera Mikela Artetu navyše rýchlo gólovo udreli, keď ich do vedenia poslal v šiestej minúte nekompromisnou strelou Kai Havertz. Nemecký útočník dostal na pozícii deviatky priestor pred švédskym zakončovateľom Viktorom Gyökeresom.

Francúzsky šampión zmazal manko krátko po hodine hry, keď Christian Mosquera fauloval vo veľkom vápne Chviču Kvaraccheliju a pokutový kop premenil Ousmane Dembele na vyrovnávajúci gól.

Na oboch stranách sa prejavovala rastúca únava, viacero hráčov trápili svalové kŕče a fyzickú pripravenosť preverilo predĺženie, do ktorého sa dostalo finále LM prvýkrát od roku 2016.

Podobne ako pred desiatimi rokmi na milánskom San Sire, tak aj teraz musel rozhodnúť jedenástkový rozstrel.

V piatej sérii sa postaral o víťazný presný zásah striedajúci obranca Lucas Beraldo. Po ňom prekopol bránku brazílsky stopér Gabriel.

Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Fanúšikovia pred finálovým zápasom Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Desire Doue počas rozcvičky pred finále Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Dro Fernandez počas rozcvičky pred finále Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Myles Lewis-Skelly počas rozcvičky pred finále Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Martin Odegaard počas rozcvičky pred finále Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Ousmane Dembele počas rozcvičky pred finále Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Willian Pacho počas rozcvičky pred finále Ligy majstrov v sezóne 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.Arsenal's Martin Odegaard, left, discusses with referee Daniel Siebert during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, reacts during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos, left, and Arsenal's Kai Havertz fight for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi, left, and Arsenal's Kai Havertz run for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Leandro Trossard, right, and PSG's Achraf Hakimi fight for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue, left, and Arsenal's Piero Hincapie challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz, left, scores his side's opening goal during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz vies for the ball with Arsenal's Martin Odegaard, right, during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz, left, scores his side's opening goal during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz vies for the ball with Arsenal's Martin Odegaard, right, during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal players celebrate after scoring during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal players celebrate after scoring during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz, left, celebrates after scoring the opening goal during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz, left, scores the opening goal during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's goalkeeper Matvey Safonov makes a save during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's manager Mikel Arteta reacts during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG supporters break windows in a bar in Paris, Saturday, May 30, 2026 while the champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal that's being played in Budapest. (AP Photo/Emma Da Silva) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Willian Pacho, right, challenges for the ball with Arsenal's Bukayo Saka during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG fans hold up their scarves during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's William Saliba, top, heads the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka, foreground, challenges for the ball with PSG's Nuno Mendes during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz heads the ball over the bar during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXParis Saint-Germain fans cheer their team during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele challenges for the ball with Arsenal's Piero Hincapie during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Martin Odegaard reaches for the ball in front of PSG's Vitinha, right, during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Martin Odegaard eyes the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Martin Odegaard controls the ball in front of PSG's Desire Doue and PSG's Vitinha during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue falls on top of Arsenal's Gabriel Magalhaes during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka is fouled by PSG's Nuno Mendes during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Gabriel Magalhaes and Arsenal's Kai Havertz in action during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXUEFA President Aleksander Ceferin on the tribune before the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXThe Killers lead vocalist Brandon Flowers performs during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz reacts during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal players pose before the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Monday, Jan. 1, 2024. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz and PSG's Joao Neves goes for header during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz takes a shot during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Monday, Jan. 1, 2024. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's goalkeeper Matvey Safonov saves the ball besides Arsenal's Kai Havertz, bottom, during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXA PSG supporter reacts as he watches the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in a bar in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Rudolf Karancsi-Albert)Paris Saint-Germain fans light flares during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz shoots to score besides PSG's Marquinhos during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue, center, reacts after missing a chance to score during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka is fouled by PSG's Nuno Mendes during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Piero Hincapie, right, and PSG's Achraf Hakimi challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Myles Lewis-Skelly collides with PSG's Joao Neves during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue, center, and Arsenal's Myles Lewis-Skelly, right, challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Gabriel Magalhaes, from left, Arsenal's Kai Havertz and PSG's Marquinhos challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos, left, and Arsenal's Kai Havertz fight for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, makes an attempt to score during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Leandro Trossard fights for the ball with PSG's Desire Doue, left, during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXFans watch on TV the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal at a bar in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Rudolf Karancsi-Albert)PSG's Desire Doue, front, and Arsenal's Martin Odegaard challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos, left, and Arsenal's Kai Havertz fight for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka is fouled by PSG's Nuno Mendes during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka is fouled by PSG's Nuno Mendes during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's manager Mikel Arteta shakes hands with PSG's Nuno Mendes during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Nuno Mendes, left, and Arsenal's Myles Lewis-Skelly challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Declan Rice controls the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG supporters gather in Paris, Saturday, May 30, 2026 to watch the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal that's being played in Budapest. (AP Photo/Emma Da Silva) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Nuno Mendes reacts during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz, foreground, challenges for the ball with PSG's Marquinhos during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka kicks the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka fouls PSG's Desire Doue, left, to see a yellow card during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz, foreground, is fouled by PSG's Marquinhos during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz, foreground, challenges for the ball with PSG's Marquinhos during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka fouls PSG's Desire Doue, left, to see a yellow card during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXReferee Daniel Siebert shows a yellow card to Arsenal's Bukayo Saka during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Kai Havertz, foreground, challenges for the ball with PSG's Marquinhos during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka, left, and PSG's Nuno Mendes challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Vitinha kicks the ball ahead of Arsenal's Martin Odegaard, centre, during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Martin Odegaard, left, reacts during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's goalkeeper Matvey Safonov heads the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPlayers argue with a referee Daniel Siebert during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXReferee Daniel Siebert shows a yellow card to Arsenal's Bukayo Saka, left, during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXReferee Daniel Siebert shows the yellow card to Arsenal's Cristhian Mosquera during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXReferee Daniel Siebert a yellow card to Arsenal's Bukayo Saka during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Leandro Trossard, left, challenges for the ball with PSG's Joao Neves during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Leandro Trossard, left, challenges for the ball with PSG's Joao Neves during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Leandro Trossard, left, challenges for the ball with PSG's Joao Neves during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka, left, and PSG's Nuno Mendes challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXPlayers argue with a referee Daniel Siebert during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Martin Odegaard reacts during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Declan Rice, left, and PSG's Vitinha fight for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Myles Lewis-Skelly, right, challenges for the ball with PSG's Joao Neves, centre, and PSG's Vitinha during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's manager Mikel Arteta reacts during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique watches his team during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Piero Hincapie vies for the ball with PSG's Ousmane Dembele, right, during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Bukayo Saka, left, and PSG's Joao Neves challenge for the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's William Saliba challenges for the ball with PSG's Desire Doue during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Vitinha, left, heads the ball during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXReferee Daniel Siebert shows the yellow card to Arsenal's Cristhian Mosquera during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXFans watch on TV the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal at a bar in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Rudolf Karancsi-Albert)PSG's Desire Doue vies for the ball with Arsenal's William Saliba during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, speaks with PSG's Vitinha during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele reacts during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Denes Erdos) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Khvicha Kvaratskhelia in action in front of Arsenal's Ben White during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. AP Photo/Armin Durgut) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal's Gabriel Magalhaes, centre, challenges for the ball with PSG's Desire Doue during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) - XCHAMPIONSLEAGUEXReferee Daniel Siebert shows the yellow card to Arsenal's Cristhian Mosquera during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Andreea Alexandru) - XCHAMPIONSLEAGUEXArsenal fans unfurl banners on the stands before the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Monday, Jan. 1, 2024. Parížania obhájili titul v LM ako druhý klub v 21. storočí. Pred nimi to dokázali iba hráči Realu Madrid, ktorí vyhrali „ušatú“ trofej trikrát za sebou v rokoch 2016 a 2018.

Arsenal neuspel pri svojej druhej finálovej účasti. Pred dvadsiatimi rokmi podľahol FC Barcelona (1:2).

Priebeh zápasu Paríž St. Germain - Arsenal FC

I. polčas:

V úvodných piatich minútach boli sústavne na lopte Parížania. Arsenal sa však nestiahol do hlbokého bloku, ale dobre vykrýval priestory už na svojej útočnej polovici.

Trpezlivosť priniesla Londýnčanom gól hneď v šiestej minúte. Marquinhos trafil pri snahe odkopnúť loptu Trossarda a únik rozbehol po ľavom krídle Havertz.

Nemecký útočník sa nenechal dostihnúť a brankára Safonova prekonal z uhla nechytateľnou strelou do hornej časti brány.

Mužstvo trénera Enriqueho sa muselo častokrát vysporiadať so zdvojovaním zo strany brániacich „kanonierov“.

Práve to sťažovalo situáciu kreativite Doueho či Kvaraccheliju, ktorí boli úplne vypojení. Ďalší ofenzívny výpad podnikol anglický zástupca v 26. minúte, keď z pravej strany nebezpečne odcentroval Saka.

Pred nabiehajúcim Havertzom chcel loptu vyraziť Safonov, ktorého nepríjemne zasiahol kolenom do hlavy vlastný spoluhráč Marquinhos.

Ruský brankár zostal otrasený na trávniku, no po krátkom ošetrení pokračoval v zápase, zatiaľ čo sa už rozcvičoval jeho náhradník Chevalier.

PSG mal výraznú územnú prevahu, jeho súper však potvrdzoval pozíciu najlepšie brániaceho tímu v súťaži.

Napriek takmer 80-percentnému držaniu lopty a viac ako trojnásobnej prevahe v počte skompletizovaných prihrávok, nedokázal francúzsky majster priamo ohroziť brankára Rayu.

Naopak, mohol ešte inkasovať druhýkrát z kopačky Havertza. Ten sa po narážačke dostal do výbornej palebnej pozície vo vnútri šestnástky, ale jeho pokus v poslednej chvíli zblokoval stopér Marquinhos.

Prvé zakončenie na bránu Arsenalu prišlo až v piatej minúte nadstavenia, keď z uhla pálil Fabian Ruiz.

II. polčas:

Na začiatku druhého polčasu sa nezmenil herný prejav. Rýchlu žltú kartu dostal obranca Arsenalu Mosquera, ktorý bol pri prvom zásadnom momente po zmene strán.

Dovtedy vynikajúco brániaci Španiel si počínal v 61. minúte neobratne a v pokutovom území fauloval Kvaraccheliju.

Nemecký rozhodca Siebert okamžite ukázal na biely bod a svoje rozhodnutie ešte potvrdil po konzultácii s VAR-om. Loptu si zobral Dembele, ktorý bezpečne premenil a vyrovnal na 1:1.

Mosquera nedostal našťastie pre Arsenal druhú žltú kartu, no po góle opustil ihrisko práve z tohto dôvodu a na jeho miesto prišiel Timber.

Dohral aj kapitán Ödegaard, ktorého nahradil Gyökeres. Blízko k vedúcemu gólu bol v 77. minúte Kvaracchelija, ktorý prešprintoval s loptou približne 60 metrov, no brejk zakončil strelou do žrde a o pár minút ho na ihrisku nahradil Barcola.

Čerstvý krídelník sa takmer dostal do veľkej šance, ale k voľnej lopte sa dokĺzal v poslednej chvíli Safonov.

Barcola mal na kopačke rozhodnutie v siedmej minúte nadstavenia, keď šprintoval sám podobne ako Havertz pri góle Arsenalu.

Zakončoval však slabšou ľavou nohou, strelou netrafil priestor brány a nasledovalo predĺženie.

Predĺženie + rozstrel:

Prvá pätnásťminútovka príliš veľa vzruchu nepriniesla a skončila sa bez streleckého pokusu.

V podobnom duchu prebiehala aj druhá časť predĺženia a gól z hry už nepadol.

Rozhodnúť musel rozstrel a v ňom ako prvý zaváhal v druhej sérii Eze z Arsenalu. Po ňom však nepremenil ani Mendes a Rice vyrovnal na 2:2.

V piatej sérii dal Beraldo pod tlak Gabriela, ktorý ťarchu nezvládol a loptu poslal nad bránku.

