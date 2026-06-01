    VIDEO: Parádny gól Viníciusa roztancoval Maracanu. Brazília pred MS excelovala

    Vinicius Junior a Casemiro oslavujú gól (Autor: TASR/AP)
    TASR, ČTK|1. jún 2026 o 08:03
    Vysokú výhru Brazílie zariadilo šesť rôznych strelcov.

    Prípravný zápasy na MS vo futbale 2026

    Brazília - Panama 6:2 (2:1)

    Góly: 2. Vinicius, 39. Casemiro, 53. Rayan, 60. Lucas Paqueta, 63. Thiago (z 11 min), 81. Danilo - 14. Cunha (vlastný), 84. Harvey

    Futbalisti Brazílie zvíťazili v nedeľnom prípravnom stretnutí pred majstrovstvami sveta v USA, Kanade a Mexiku doma nad Panamou 6:2.

    O presné zásahy päťnásobných svetových šampiónov sa na Maracane postaralo šesť rôznych hráčov. Gólom a prihrávkou sa na víťazstve podieľal Vinícus Júnior.

    V drese Panamy odohral 66. minút obranca Slovana Bratislava Cesar Blackman.

    Vinícus sa presadil už v druhej minúte. Panama potom v 14. min po tečovanom priamom kope vyrovnala, ale vedenie domácim vrátil v 39. min Casemiro po Vinícusovej prihrávke.

    VIDEO: Zostrih zápasu Brazília - Panama

    Výhru Brazílie potom v druhom polčase zvýraznili náhradníci. Na 3:1 zvýšil Rayan, potom sa presadili Lucas Pacquetá, Thiago z penalty a Danilo. Konečnú podobu výsledku potom dal v závere hosťujúci Carlos Harvey.

    Brazíliu, ktorá nastúpila bez zraneného útočníka Neymara, pred turnajom ešte čaká príprava s Egyptom.

    Do šampionátu päťnásobní šampióni vstúpia 13. júna proti Maroku, potom ich v skupine čakajú ešte Haiti a Škótsko. Panama v skupine narazí na Ghanu, Chorvátsko a Anglicko.

    Program Brazílie na MS vo futbale 2026

    14.06. 00:00
    | C | Matchday 4
    Brazília
    vs.
    vs.
    Maroko
    Maroko
    New York | New York
    20.06. 03:00
    | C | Matchday 10
    vs.
    Haiti
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 00:00
    | C | Matchday 15
    vs.
    Brazília
    vs.
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami

    Tabuľka skupiny C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BrazíliaBrazíliaBRA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    HaitiHaitiHTI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    MarokoMarokoMAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
