VIDEO: Parádny gól Viníciusa roztancoval Maracanu. Brazília pred MS excelovala

Prípravný zápasy na MS vo futbale 2026
Brazília - Panama 6:2 (2:1)
Góly: 2. Vinicius, 39. Casemiro, 53. Rayan, 60. Lucas Paqueta, 63. Thiago (z 11 min), 81. Danilo - 14. Cunha (vlastný), 84. Harvey
Futbalisti Brazílie zvíťazili v nedeľnom prípravnom stretnutí pred majstrovstvami sveta v USA, Kanade a Mexiku doma nad Panamou 6:2.
O presné zásahy päťnásobných svetových šampiónov sa na Maracane postaralo šesť rôznych hráčov. Gólom a prihrávkou sa na víťazstve podieľal Vinícus Júnior.
V drese Panamy odohral 66. minút obranca Slovana Bratislava Cesar Blackman.
Vinícus sa presadil už v druhej minúte. Panama potom v 14. min po tečovanom priamom kope vyrovnala, ale vedenie domácim vrátil v 39. min Casemiro po Vinícusovej prihrávke.
Výhru Brazílie potom v druhom polčase zvýraznili náhradníci. Na 3:1 zvýšil Rayan, potom sa presadili Lucas Pacquetá, Thiago z penalty a Danilo. Konečnú podobu výsledku potom dal v závere hosťujúci Carlos Harvey.
Brazíliu, ktorá nastúpila bez zraneného útočníka Neymara, pred turnajom ešte čaká príprava s Egyptom.
Do šampionátu päťnásobní šampióni vstúpia 13. júna proti Maroku, potom ich v skupine čakajú ešte Haiti a Škótsko. Panama v skupine narazí na Ghanu, Chorvátsko a Anglicko.