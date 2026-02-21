    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    ZOH Hokej 2026
    21.02.2026, Playoff, O 3. miesto
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20:40
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Slovenskí hokejisti po prehre v zápase o 3. miesto na ZOH Vancouver 2010.
    Doteraz nevedia, čo sa stalo. Slováci sa už videli s medailou, prišiel kolaps
    Šarvátka v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Stávkové kancelárie veria Fínom, no Slováci už nie sú jasnými outsidermi. Surový: Získame bronz
    Stávkové kancelárie veria Fínom, no Slováci už nie sú jasnými outsidermi. Surový: Získame bronz

    Šarvátka v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Šarvátka v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    SITA|21. feb 2026 o 11:38
    V Číne zdolali Slováci v súboji o bronz Švédsko jednoznačne 4:0.

    Slovenskí hokejisti si opäť po štyroch rokoch zahrajú o tretie miesto na zimných olympijských hrách. Stane sa to druhýkrát v rade, keďže rovnako tomu bolo aj v Pekingu 2022.

    V Číne zdolali v súboji o bronz Švédsko jednoznačne 4:0, čiže sú v pozícii obhajcov cenného kovu. Tentoraz sa im do cesty postaví ďalší severský gigant z Fínska. Pôjde o akúsi odvetu zo skupinovej fázy turnaja.

    Favoritmi budú opäť hráči Suomi, hoci so Slovákmi prehrali 1:4. V tomto dueli verili stávkové kancelárie aktuálnym olympijským šampiónom, inak tomu nie je ani teraz.

    V skupine B vypísali Fortuna, Niké a Tipsport kurzy na triumf Fínska od 1,30 do 1,35 v riadnom hracom čase. Na remízu bola hodnota medzi 5,48 a 6,40 a na víťazstvo Slovenska od 7,08 do 8,20.

    Aktuálne sú čísla trochu odlišné. Výhra "krajiny tisícich jazier" by mala byť s kurzom od 1,51 do 1,55. Vyrovnaný stav po 60 minútach je ohodnotený vo výške 4,90 až 5,17. Triumf hokejistov spod Tatier je s číslom 4,70 až 5,23. Kurzy sa zmenili, Fínsko je o čosi menším favoritom a Slováci už nie sú takými outsidermi.

    Bývalý reprezentant Tomáš Surový si uvedomuje, že to bude určite odlišný duel. "Každé stretnutie je iné. Pevne verím, že si naši z prvého zápasu, keď Fínsko zdolali, si vzali a prenesú len dobré veci a veľmi dobre sa pripravia," uviedol exkluzívne pre agentúru SITA.

    "Všetci veríme, že tento dá sa povedať najdôležitejší súboj na olympiáde zvládnu. Tréneri určite pripravia dobrú taktiku, rozoberú si to prvé meranie síl dopodrobna - silné či slabšie stránky, ktoré vieme využiť," prezradil asistent trénera v HC Slovan Bratislava.

    Surový tuší, že to bude veľmi náročný zápas. "Som však presvedčený, že je v našich silách ho zvládnuť a že získame bronzovú medailu," doplnil pre SITA.

    Stretnutie Slovenska s Fínskom sa začne o 20.40 h. Suomi majú čo vracať, keďže ich hokejisti spod Tatier zahanbili a zrušili 22-ročnú kliatbu, ktorá sa ťahala od MS 2004. Na spomenutom svetovom šampionáte zvíťazili Slováci naposledy nad týmto súperom na niektorom z veľkých podujatí (MS, ZOH) až do aktuálneho turnaja v Taliansku.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    6 - 2
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21.02. 20:40
    | Playoff | O 3. miesto
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    6
    Slovensko
    Slovensko
    2
    Finále
    Kanada
    Kanada
    22.2.2026 14:10
    USA
    USA
    O 3. miesto
    Fínsko
    Fínsko
    21.2.2026 20:40
    Slovensko
    Slovensko

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

