Česi sa chvália Slovákmi, ktorých platia. Porovnávajú ich so svetovými hviezdami

Česká najvyššia súťaž býva v tieni Premier League, La Ligy či Bundesligy. Najnovšia analýza však ukázala, že aj v konkurencii najsledovanejších európskych líg dokáže ponúknuť výnimočné individuálne výkony. A pod viaceré z nich sa podpísali práve slovenskí futbalisti.
Treba však dodať, že porovnávanie štatistík naprieč súťažami má svoje limity. Hráči v anglickej Premier League, španielskej La Lige či nemeckej Bundeslige čelia spravidla vyššej kvalite súperov, väčšej konkurencii a náročnejšiemu prostrediu ako futbalisti v českej lige.
Aj preto sú napriek pôsobivým číslam najzaujímavejšie najmä samotné umiestnenia slovenských hráčov v európskom porovnaní.
Kapitán pražskej Sparty Lukáš Haraslín sa podľa dát zaradil do spoločnosti Lamina Yamala, zatiaľ čo Dávid Krčík nechal za sebou všetkých obrancov z elitných európskych súťaží.
Haraslín ako Yamal
„Chance Liga v porovnaní s európskou elitou? Dáta ukazujú, že najvyššia česká súťaž v mnohých sledovaných ukazovateľoch rozhodne nezaostáva, ba v niektorých dokonca dominuje,“ chváli sa oficiálna stránka najvyššej českej futbalovej súťaže.
„V čom je Haraslín ako Yamal?“ pýta sa portál chanceliga.cz.
Aktuálna analýza spoločnosti Stats Perform, ktorá zabezpečuje oficiálne dáta pre Ligovú futbalovú asociáciu, porovnala Chance Ligu s ďalšími súťažami z európskej TOP 10 podľa koeficientu UEFA a priniesla niekoľko zaujímavých zistení.
Analýza spoločnosti Stats Perform zahŕňala desať najlepších európskych líg podľa koeficientu UEFA a ich kluby.
Okrem českej Chance Ligy išlo o anglickú Premier League, taliansku Seriu A, španielsku La Ligu, nemeckú Bundesligu, francúzsku Ligue 1, holandskú Eredivisie, portugalskú Primeira Ligu, belgickú Jupiler Pro League a tureckú Süper Lig.
Krčík nemal konkurenciu
V európskom porovnaní sa nestratili ani jednotlivci pôsobiaci v Chance Lige. Najvýraznejšie medzi nimi zaujali dvaja Slováci.
Prvým z nich je obranca Viktorie Plzeň Dávid Krčík.
„Dávid Krčík z Viktorie Plzeň strelil v sezóne Chance Ligy 12 gólov, čo bolo najmenej o štyri viac než ktorýkoľvek iný obranca v desiatich najlepších európskych ligách,“ uvádza analýza.
Hoci obrancovia z elitných súťaží nastupujú proti kvalitnejším súperom, Krčíkovo číslo je pozoruhodné aj v širšom európskom kontexte.
Posledným obrancom, ktorý v jednej sezóne niektorej z TOP 10 európskych súťaží zaznamenal viac presných zásahov, bol Ladislav Krejčí.
V ročníku 2022/23 ich nastrieľal 13. Treba však dodať, že Krejčí nebol iba klasický obranca, ale alternoval aj v strede poľa.
Haraslín v spoločnosti Yamala
Druhým slovenským futbalistom, ktorého dáta vyzdvihli, je Lukáš Haraslín zo Sparty Praha.
Práve jeho meno spojila analýza s jedným z najväčších talentov svetového futbalu. Haraslín strelil šesť zo svojich trinástich gólov po individuálnom vedení lopty. V celej sledovanej desiatke najlepších európskych líg boli v tejto štatistike lepší iba Michael Olise s ôsmimi a Lamine Yamal so siedmimi gólmi.
Aj preto sa na oficiálnom webe objavila otázka: „V čom je Haraslín ako Yamal?“
Samozrejme, nejde o tvrdenie, že by sa slovenský reprezentant výkonnostne či celkovým potenciálom vyrovnal hviezde Barcelony.
Dáta však ukazujú, že v konkrétnej disciplíne – pri góloch po individuálnom vedení lopty – patril v uplynulej sezóne medzi absolútnu európsku špičku.
Haraslín navyše vyniká v tejto činnosti dlhodobo. Od svojho debutu v Chance Lige v septembri 2021 strelil po vedení lopty celkovo 17 gólov, čo je suverénne najviac zo všetkých hráčov súťaže.