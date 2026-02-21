Doteraz nevedia, čo sa stalo. Slováci sa už videli s medailou, prišiel kolaps

Doma na Slovensku bolo skoré nedeľné ráno a namiesto vývaru sa podával hokej. Reprezentácia prežívala historický deň.
Hokejisti dovtedy nikdy neboli tak blízko olympijského kovu.
Pred 16 rokmi na olympiáde vo Vancouvri hrali slovenskí hokejisti o bronz proti Fínsku. Medailu ale nezískali, prehrali 3:5.
„Je to škvrna našej generácie. Cesta turnajom bola vynikajúca, ale záver nás máta doteraz. Mali sme na dosah olympijskú medailu. Spomienka na to bolí aj po rokoch,” hovorí dnes už bývalý útočník Michal Handzuš.
Rovnaké zloženie predposledného zápasu turnaja je aj na olympiáde v Miláne. Duel o tretie miesto medzi Slovenskom a Fínskom je na programe v sobotu od 20:40.
Ikonický Demitra
Slováci odišli na olympijský turnaj v takmer najsilnejšom zložení. Tím prebral ešte pred ZOH tréner Ján Filc, ktorý zažil najväčšie úspechy pri reprezentácii.
Mužstvo už bolo staršie, viacerí reprezentanti mali svoje najväčšie klubové úspechy za sebou. Mal to byť akýsi „posledný nádych” zlatej generácie, ktorá vybojovala cenné kovy zo svetových šampionátov na začiatku milénia.
„Asi to bola naša posledná šanca na úspech. Vedel som, že sa v tomto zložení stretávame naposledy,” hovorí po rokoch Richard Zedník.
Vo Vancouvri sa prvýkrát hralo novým systémom. Dvojčlenné skupiny po šesť tímov sa zmenili na tri štvorčlenné. Slováci sa predstavili v základnej B-skupine. Postupne ich čakali zápasy s Českom, Ruskom a Lotyšskom.
„Boli sme generácia, ktorá mala na každom turnaji vždy najvyššie ciele. Nepozerali sme sa ďaleko dopredu, ale vedeli sme, že vieme hrať s každým tímom na svete,” spomína Handzuš na ambície tímu.
V prvom zápase Slováci nastúpili proti Česku. S rivalovom hrali viac než vyrovnanú partiu. Súpera dokonca prestrieľali pomerom 35:24, ale prehrali 1:3.
Dvadsaťštyri hodín po prehre už korčuľovali proti Rusku. Po 60 minútach bol stav vyrovnaný 1:1. Gól nepadol ani v predĺžení a o víťazovi rozhodli samostatné nájazdy.
Brankára Jaroslava Haláka prekonal v prvej sérii iba Alexander Ovečkin, zo Slovákov bol úspešný Jozef Stümpel.
Dráma pokračovala a strelci sa mýlili. V piatej sérii si zobral puk Jevgenij Malkin, ale netrafil bránku. Zo slovenskej striedačky skočil na ľad Pavol Demitra.
Spoluhráči sa držali okolo ramien a netrpezlivo očakávali, čo sa stane. Demitra skúsil nájazd z opačnej strany, počkal si na správny moment a šikovným oblúčikom prekonal Bryzgalova.
Ikonický moment sa neskôr dostal aj na poštové známky. Demitra sa neskôr ako jediný Európan dostal aj do All-Star výberu turnaja.
V poslednom zápase skupinovej fázy Slováci zdolali Lotyšsko jasne 6:0. Strelecky sa presadilo šesť rôznych strelcov.
V osemfinále Slovensko dlho trápil outsider z Nórska. Vykúpenie prišlo až v 49. minúte, keď na výsledných 4:3 skóroval uzdravený Miroslav Šatan.
„Slovensko je tam, kde ešte nikdy nebolo,” kričal do mikrofónu komentátor Pavol Gašpar po štvrťfinále.
Slovensko vyhralo nad Švédskom 4:3 po víťaznom góle Tomáša Kopeckého. Tím smeroval do bojov o medaily.
Semifinálové zloženie bolo vo Vancouvri rovnaké ako v Miláne. Slováci nastúpili proti domácej Kanade, Fínsko čelilo USA.
Aj vtedy sa dostali do finále najväčší favoriti. Hoci Slováci potrápili Kanaďanov, stačilo to len na prehru 2:3. Fínsko dostalo od Spojených štátov šesť gólov (1:6).
Dráma so smutným koncom
Na prípravu nebol čas, duel o 3. miesto sa hral necelých 24 hodín po napínavom semifinále.
Po úvodnej časti hry Slováci prehrávali 0:1. Všetko ale bolo otvorené. Nasledovala tretina snov.
Skóre Slovenska otvoril v 30. minúte Gáborík. Keď Marián Hossa strelil gól na 2:1 počas početnej výhody, skákal na ľade od šťastia.
VIDEO: Spomienka na Vancouver 2010
O niekoľko minút sa dostal do úniku v oslabení. Na ľavom krídle mu korčuľoval Demitra, ktorý dostal ideálny puk a Slováci viedli o dva góly.
Cenný kov bol na dosah, stačilo uhrať posledných 20 minút. „Už som videl medailu na krku,” vravel Richard Zedník. Rovnakú vetu zopakoval aj po 15 rokoch.
„Stačila malá chyba a celý zápas sa otočil proti nám,” dodal. „Doteraz neviem, čo sa tam vlastne stalo.”
Slovensko bolo veľmi blízko. Nasledovala ale trpká pilulka, ktorú aktéri nevedia prehltnúť ani do dnešného dňa.
Fíni v rozmedzí štyroch minút strelili tri góly a razom sa skóre otočilo. Dianie na ľade s totálnym nepochopením sledoval aj generálny manažér Peter Bondra.
„Prehrali sme si to vlastnými chybami,” vraví sklamane po rokoch Kopecký. „Dali sme do toho všetko, ale nevyšlo to. Asi to tak malo byť,” nadviazal Handzuš.
Slováci vyhrávali 3:1, ale prehrali 3:5. Obrazne povedané, spadli z neba do pekla. Medaila im odišla pomedzi prsty. Hokejisti na ľade plakali.
„Je to obrovské sklamanie. Neviem, ako to opísať slovami,” krútil hlavou kapitán Zdeno Chára.
„Štvrté miesto nikoho nezaujíma. Byť štvrtý alebo posledný je presne to isté. Prehrať si sami takýto zápas o medailu, to je neuveriteľné. To nás bude s*ať do konca života,” povedal pre vtedajšiu STV najproduktívnejší hráč turnaja Pavol Demitra.
„Človek sa už nikdy nedostane tam, kde sme boli. Strašne to bolí,” plakal v mixzóne Ľubomír Višňovský.
Spomienky na krutú prehru bolia aj po rokoch.
