Najviac zaujali strelci gólov, nik nebol lepší. Boženík mal katastrofálnu známku

Slovenskí reprezentanti zvíťazili v Dunajskej Strede v prípravnom zápase nad Maltou 2:1.
Slováci sa ujali vedenia v 9. minúte zásluhou Lukáša Haraslína, na druhej strane vyrovnal Joseph Mbong o necelú polhodinu neskôr.
Stretnutie bolo premiérové pod staronovým trénerom Vladimírom Weissom a jeho tím v pozícii favorita vyhral nad ostrovným súperom deviatykrát v jedenástom dueli. Víťazný gól strelil striedajúci debutant Roland Galčík.
Práve strelci gólov dostali od čitateľov Sportnetu najvyššiu známku. Najviac zaujal Haraslín, hneď po ňom to bol Galčík.
Suverénne najhoršiu známku dostal slovenský útočník Robert Boženík. Známku pod 4 dostal aj Dávid Strelec, no ten odohral len 40 minút.
Pozrite si, ako dopadlo známkovanie slovenských futbalistov za výkon v prípravnom zápase proti Malte.