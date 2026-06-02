Ďalší skvelý úspech na MS vo footgolfe. Slovensko má majsterku sveta i bronzového muža

Slovensko zažilo najúspešnejšie majstrovstvá sveta vo footgolfe v histórii. V mexickej Acapulce získalo až dva cenné kovy.
O zlatú medailu sa postarala slovenská reprezentantka Lucia Čermáková, ktorá obhájila titul z roku 2023.
K zlatému úspechu sa pridal aj slovenský tréner a bývalý reprezentant vo futbale Ján Kozák mladší, ktorý si vybojoval bronzovú medailu. Tú získal v rozstrele.
„Verím, že toto moje druhé víťazstvo z Acapulca posunie footgolf na Slovensku opäť o niečo vyššie. Viem, aký pozitívny ohlas malo víťazstvo pred tromi rokmi v Orlande.
Dúfam, že priláka nových hráčov, ktorí si budú chcieť vyskúšať tento fantastický šport, a zároveň aj nových partnerov a podporovateľov. Budem rada, ak sa stanem vzorom pre mladších hráčov, ktorých footgolf na Slovensku osloví,“ cituje Čermákovú oficiálna tlačová správa Slovenskej footgolfovej asociácie.
Na štvrtej pozícii sa umiestnila ďalšia Slovenka Klaudia Nemcová.
Kozák ml. si vybojoval na MS druhý bronz (2016, 2026) po úspešnom rozstrele s Angličanom Benom Clarkom:
„Boli to moje štvrté majstrovstvá sveta a pri takýchto turnajoch rozhodujú aj skúsenosti. Máme veľa mladých a talentovaných hráčov, ich čas určite príde, aj keď teraz mnohí prežívajú sklamanie.
Škoda druhého dňa, keď som zahral iba -1, možno práve to ma stálo zlato. Napriek tomu som spokojný. Pred finálovým kolom som mal jasný plán a som rád, že som ho dokázal naplniť.“