    Radivojevič: Fíni boli lepší, ale musíme oceniť štvrté miesto. Na finále treba popcorn a pivo

    Martin Marinčin a Samuel Hlavaj po zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Martin Marinčin a Samuel Hlavaj po zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Branko Radivojevič|22. feb 2026 o 00:42
    Zápas o tretie miesto Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 hodnotí expert Sportnetu Branko Radivojevič.

    Je to škoda, ale asi treba férovo uznať, že Fíni boli v zápase o bronz na hokejovom turnaji ZOH 2026 proti Slovensku oveľa lepší. Mali viac energie a zaslúžene vyhrali.

    Oproti prvému zápasu sme neboli tak nebezpeční vpredu a oni od začiatku viac tlačili, vytvárali si šance a dali prvý gól. To im pomohlo, aj keď nás podržal v zápase Samo Hlavaj.

    Potom dali druhý gól a hralo sa ťažko. Oni to vedia zavrieť. „Trto“ potom znížil a dal iskierku nádeje, ale to bolo z našej strany asi všetko.

    Neboli sme ani tak disciplinovaní. To sa bežne deje. Vy chcete hrať, ale plynú z toho fauly. Skúsené mužstvo ako Fínsko to dokáže potrestať.

    Dali tretí gól po našich chybách a my sme to už otvorili. Oni to vedeli využiť, boli silnejší a lepší. Nás to dalo dole fyzicky aj psychicky. Bohužiaľ, ustrážili si to a dali góly, ktoré potrebovali.

    Musíme oceniť štvrté miesto

    My sme to prežili v roku 2010 vo Vancouveru, aj keď tam sme boli v trochu inej situácii. Viedli sme a oni to otočili.

    V Miláne hralo mladé mužstvo. Chalani určite cítili šancu na medailu a pobláznili celé Slovensko. Získali si veľa fanúšikov po svete za ich sympatické výkony, ktoré podávali počas celého turnaja.

    Dlho to bude bolieť, sklamanie je veľké.

    Treba však povedať, že my sme mali fantastický turnaj a musíme oceniť štvrté miesto. Možno veľa ľudí bude smutných, ale na konci dňa to treba brať ako veľký úspech.

    Chlieb síce lacnejší nebude, ale ukázali sme, že do budúcna dokážeme opäť postaviť silné mužstvo a hrať o medaily. Máme budúcnosť nielen v NHL, ale aj v reprezentácii. Budeme sa o nich môcť oprieť.

    Málokto čakal, že by sme mohli ísť takto ďaleko. Klobúk dole pred chalanmi.

    Máme skvelého trénera, ktorý ukázal, že to vie a že si vie získať hráčov na svoju stranu. Celé mužstvo podávalo sympatické výkony a získalo si srdcia slovenských fanúšikov.

    Celé mužstvo si zaslúži pochvalu

    Páčilo sa mi, ako to bolo rozložené, vždy to potiahol niekto iný.

    Samozrejme, Juraj Slafkovský mal veľmi dobrý turnaj. Je vidieť, že vyrástol ľudsky aj herne a že z neho rastie veľká hviezda.

    Samuel Hlavaj v bráne mal neskutočný turnaj. Držal nás vždy, dal nám šancu vyhrávať zápasy.

    Obrana fungovala perfektne, chalani hrali výborne. Spomenúť treba aj našich pracovníkov, ktorí sa o to vedeli oprieť. Bol tam Regenda, Okuliar, Pospíšil, Kelemen, štvrtá päťka si takisto robila svoju robotu a podávala dobré výkony. Výborný bol aj trénerský štáb.

    Celé mužstvo sa dá chváliť a stavať na tom do budúcna.

    Je ťažké predikovať, či to môže otvoriť cestu nejakým slovenským hráčom do NHL. Je to veľký biznis.

    Samo Hlavaj podal perfektné výkony, ale stále je v hierarchii v Minnesote niekde dole. Ak by sa však niekto zranil, mohla by prísť jeho šanca a mohol by sa jej chytiť. Zranenie však samozrejme nikomu neprajem. Ak by však prišla príležitosť, mohlo by mu to pomôcť.

    Je ťažké teraz povedať, akú bude mať situáciu v Minnesote. Je to na ňom a zároveň na tom, akú mu dajú šancu. Ak mu ju nedajú, ťažko môže niekoho presviedčať.

    Samuel Hlavaj v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Samuel Hlavaj v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.

    Na finále si treba zobrať popcorn a pivo

    Turnaj vyvrcholí finálovým stretnutím medzi Kanadou a USA. Nemám tip na víťaza. Vždy, keď niečo tipnem, dopadne to naopak.

    Určite sa máme na čo tešiť. Treba si zobrať popcorn, pivo a bude to veľká show. Oni si nedarujú nič. Videli sme to minulý rok na turnaji štyroch krajín, bol to neskutočný hokej.

    Tu je ešte menšie ihrisko ako v NHL, bude sa to tam rezať. Bude to mať všetko. Je len škoda, že nepovolili bitky. Ak by im za to dali päť minút ako v NHL, bolo by to super. O toto budeme možno ukrátení.

    Avšak myslím si, že to bude veľká show. Bude to tesný zápas a diváci sa majú určite na čo tešiť.

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    6
    Slovensko
    Slovensko
    2
    Finále
    Kanada
    Kanada
    22.2.2026 14:10
    USA
    USA
    O 3. miesto
    Fínsko
    Fínsko
    6
    Slovensko
    Slovensko
    1

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    6 - 2
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21.02. 20:40
    | Playoff | O 3. miesto
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    6 - 1
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

